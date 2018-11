เดอะมอลล์ กรุ๊ป รุกหนักส่งท้ายปี ทุ่มงบกว่า 350 ล้านบาท จัดแคมเปญ “Happy Very New Year” มั่นใจพิชิตยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาท

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ทุ่มงบกว่า 350 ล้านบาท พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี เปิดตัว Festive แคมเปญ “Happy Very New Year” ตอกย้ำเป็น Destination แห่งความสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มั่นใจพิชิตยอดขายกว่า 7,000 ล้านบาทและปิดยอดขายปี 2018 ที่ 58,000 ล้านบาท

นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Voralak Tulaphorn ; Chief Marketing Officer, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า “ภาพรวมของธุรกิจรีเทลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีคึกคัก มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาพรวมของ GDP ปีนี้ขยายตัวได้ 4.5% (จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมจากนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐ มีการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการกระจายของเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น สำหรับช่วงปลายปีนี้ เทศกาลปีใหม่ถือเป็นไฮไลท์การทำตลาด เป็นช่วงไฮซีซั่นของการใช้จ่ายที่มีการซื้อสินค้า ของขวัญให้แก่กัน ซึ่งทางเดอะมอลล์กรุ๊ปได้เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 350 ล้านบาท จัดแคมเปญ “Happy Very New Year” พร้อมอัดแคมเปญตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุก ๆ ไลฟ์สไตล์ ลุ้นรับรถ Lexus รุ่น CT200H และของรางวัลมากมาย จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2561 – 15 ม.ค. 2562 (รวม 62 วัน) รวมถึงการสร้างบรรยากาศและประสบการณ์ในการช้อปปิ้งใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้เข้ามาสัมผัสและมีช่วงเวลาที่ประทับใจ รวมทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายลูกค้าในช่วงปลายปีนี้ ”

เดอะมอลล์ – เอ็มโพเรียม – พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จัดแคมเปญปีใหม่

ชู 3 คอนเซ็ปต์ เริ่มต้นปีใหม่แบบ สุข – ดี – เฮง ตลอดปีหมู



เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง ชวนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสุขและรอยยิ้ม พร้อมมอบสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองและผู้อื่น และพบกับความเฮง ความโชคดีตลอดปีหมู ภายใต้คอนเซ็ปต์ สุข ดี เฮง ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562

“สุข” “The Mall Joy of Giving : สุขที่ได้ให้” ที่ เดอะมอลล์ ดีพาร์ทเม้นสโตร์

เพื่อตอกย้ำความเป็นอาณาจักรแห่งความสุขของครอบครัว เดอะมอลล์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาดีๆ ในการส่งมอบความสุข และรอยยิ้มให้กับลูกค้า จัดแคมเปญปีใหม่ “The Mall Joy of Giving : สุขที่ได้ให้” ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561 – วันที่ 2 ม.ค. 2562 ที่เดอะมอลล์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ทุกสาขา

สำหรับบรรยากาศการตกแต่งทั้งบริเวณด้านหน้าและภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขาปีนี้ใช้คอนเซ็ปต์ “ A Ginger Bread Story” โดยเลือกใช้ขนมปังขิงที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขและการฉลองในช่วงเทศกาลคริสต์มาส พร้อมเนรมิตพื้นที่ในห้างฯเป็น Joy Studio : สุขพร้อมส่ง จุดห่อของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่นี้ ซึ่งมีลายกระดาษห่อของขวัญที่ได้รับการออกแบบมาพิเศษที่ดึง Iconic จากทั่วโลกมาใส่รอยยิ้ม พร้อมกับ Gift Tag เก๋ๆ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ช้อปสินค้าครบ 3,000 บาท จะได้รับ “Joy Generator” เป็นตัวแทนส่งต่อความสุขผ่านคำพูดดีๆไปพร้อมกับของขวัญให้คนที่คุณรัก นอกจากนี้ เดอะมอลล์ ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยังนำเสนอการให้ความสุขพร้อมส่งผ่านหนังสั้น 3 ตอนจาก 3 ความสัมพันธ์ 3 ช่วงอายุ โดยมี “Joy Generator” เป็นตัวแทนการส่งต่อความสุขในรูปแบบที่แตกต่างกัน

“ดี” Let’s Give Good เริ่มต้นปีใหม่ดีๆ ที่ เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม ดิ เอ็มควอเทียร์และเอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ได้ตกแต่งบรรยากาศภายใต้คอนเซ็ปต์ “Winter Wonderland” เนรมิตให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งเทพนิยาย จำลองบรรยากาศ Christmas Village กลางควอเทียร์พาร์ค พร้อมชวนเหล่า Good’ster มาร่วมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Let’s Give Good” มุ่งทำให้ “การให้สิ่งดีๆ” มีคุณค่ากับทั้งคนให้และผู้รับ ที่บริเวณพื้นที่ป๊อปอัพ E-space ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 นี้ โดยเนรมิตพื้นที่กลางห้างฯ บริเวณ E-Space ชั้น G ให้กลายเป็น “LET’S GIVE GOOD STUDIO” ทำหน้าที่เป็น One-Stop Good Gift Destination ที่รวบรวมคัดสรรสิ่งดีๆ ภายใต้บรรยากาศและกิจกรรมดีๆ โดยมีไฮไลท์ 3 ส่วน ได้แก่ GIVE GOOD เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง GOOD GIFT สินค้าที่ดีต่อโลก อาทิ สินค้า Eco-lifestyle, GOOD GIFT WRAPPING ห่อของขวัญที่เล็งเห็นความสำคัญในการลดการสร้างขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม กับบริการห่อของขวัญด้วยกระดาษ

รีไซเคิล หรือ การห่อของขวัญด้วยผ้า พร้อมบริการ Personalization ลงบนผ้าห่อของขวัญ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ศิลปะการห่อผ้า “ฟุโรชิกิ (風呂敷)” วัฒนธรรมโบราณญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งแต่สมัยนารา, FEEL GOOD ไปกับ GOOD-TIVITY กิจกรรมเวิร์คช้อปสนุกๆเพื่อสิ่งแวดล้อม, DO GOOD เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีต่อใจ GOOD-TIVITY FOR GOOD WISHES ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบความสุขให้ผู้อื่น

“เฮง” Paragon Gift of Bangkok: RED LUCK RICH ปีใหม่นี้จะไม่มีใครโชคดีเกินคุณ

ที่ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำ World Class Shopping Destination ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ด้วยความ “เฮง” โดยศาสตร์แห่งตัวเลข และสีมงคลในรูปแบบสากล พร้อม element เสริมความโชคดี แบบเก๋ๆ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2561 – 2 ม.ค. 2562 โดยได้เนรมิตบรรยากาศทั้งห้างฯ ให้ปกคลุมไปด้วยสีแดงสีแห่งความเป็นสิริมงคล ที่แฝงเรื่องราวความโชคดีไว้กับตัวเลข Pantone ค่าสีที่มีความหมายดีๆ หรือที่เราเรียกว่า Heng Color [Lucky RED] ที่เกิดจากการออกแบบของนักออกแบบตัวเลขอันดับ 1 ของเมืองไทย คุณแมน การิน ศตายุส์ (AKA Man Mathgician) โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่พื้นที่ Pop Up Space กลางห้างฯ ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็น “สำนักพารากอน : Red Luck Lounge”

กับการ Personalize การห่อของขวัญด้วยศาสตร์แห่งตัวเลข จาก คุณแมน การิน เสริมความเฮง กับ Set ตัวเลขมงคลที่จะช่วยส่งเสริมความโชคดีตลอดปี 2019 นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถร่วมเสี่ยงทายไปกับ Fortune Water Machine ตู้กดน้ำทำนายโชคที่จะคำนวณตัวเลขความโชคดีของคุณ ผ่านวัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด ออกมาเป็นน้ำดื่มพร้อมความหมายดี ๆ

พิเศษสุด ร่วมเช็คดวง เสริมเฮง ทุกสัปดาห์ กับนักพยากรณ์ชั้นนำของประเทศไทย อาทิ อาจารย์คฑา ชินบัญชร, คุณแมน การิน, หมอดูต๊อกแต๊ก A4 และ หมอดูแมค ขั้นเทพ ฯลฯ พร้อมพบกับ Pop up shop ที่รวบรวมเครื่องรางเสริมสิริมงคล Lucky Charm แสนเก๋ อาทิ แบรนด์ไลลา มาให้เลือกสรร

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ มอบความสุขส่งท้ายปีในงาน “The Mall Joy of Giving x tokidoki : Merry Go Town”

SHOP สุด FUN มันส์ทั้งเมือง รวมมูลค่ามากกว่า 19 ล้านบาท

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บัตรเครดิต เอสซีบี เอ็ม วีซ่า (SCB M Visa), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),บัตรเครดิตซิตี้, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน สร้างสีสันของความสุข จัดงาน “The Mall Joy of Giving x tokidoki : Merry Go Town” รังสรรค์การตกแต่งเทศกาลคริสต์มาสในคอนเซ็ปต์ MERRY – GO – TOWN เติมเต็มสีสันให้คุณและครอบครัวในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย ครั้งแรกในประเทศไทยร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ความสุขแบบจัดเต็ม 360 องศากับผลงานศิลปะ tokidoki town อาณาจักรความสุขจาก MR. SIMONE LEGNO (ซิโมเน่ เล็กจ์โน่) ศิลปินและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ tokidoki ไอคอนนิคไลฟ์สไตล์แบรนด์ดังระดับโลก ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 2561 – 13 ม.ค. 2562 ที่เดอะมอลล์ บางแค เดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ โคราช

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ The Mall Joy of Giving ยืดโชว์ Design Contest ครั้งแรกในไทยกับการประกวดผลงานการออกแบบ INSTALLATION และลายเสื้อยืด ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแบรนด์ tokidoki ภายใต้คอนเซ็ปต์ MERRY – GO – TOWN ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมโอกาสผลิตและแสดงผลงานจริง โดยรอบตัดสินจะมี MR.SIMONE LEGNO บินตรงมาร่วมตัดสินผลงาน สำหรับพิธีเปิดงาน “The Mall Joy of Giving x tokidoki : Merry Go Town” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 18.00 น. ที่

เดอะมอลล์ บางกะปิ พบ Mini Exhibition จากเหล่าคาแรคเตอร์แบรนด์ tokidoki พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก

แองเจิ้ลสาวซุป’ตาร์ เบลล่า – ราณี แคมเปน ที่จะมาส่งมอบความสุขและมินิคอนเสิร์ตจากสาวๆ วง Sweat 16! และเตรียมพบกับปรากฏการณ์ tokidoki town อาณาจักรความสุข สนุกกับผลงานสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่ เดอะมอลล์ บางแค และบางกะปิ ภายในงานยังมีกิจกรรม อาทิ ลุ้นรับตุ๊กตาลิขสิทธิ์แท้ tokidoki , THE MALL FAMILY CLUB , tokidoki Pop Up Shop สินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก tokidoki ลดสูงสุด 20% ,กิจกรรม tokidoki x M Card Cake Pop, เวิร์คช้อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก M Card , บัตรเครดิต SCB M Visa และ 1st Official Fan Meet in Thailand และห้ามพลาด Limited edition tokidoki Unicorno – Mali ที่มีขายเฉพาะที่เดอะมอลล์เท่านั้น, การเปิดประมูล tokidoki 3D Model Display และ DIY Unicorno Figurine Limited ที่ออกแบบโดยหนุ่มๆ Cute Chef รายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ตลอดจนความสนุกจากศิลปินชื่อดังมากมาย

พิเศษที่เดอะมอลล์ โคราช ฉลองเทศกาลส่งท้ายปียิ่งใหญ่ที่สุดในอีสาน พบกับ Life-sized tokidoki Board Games ครั้งแรกในไทยพร้อม Meet & Greet กับ SB Five และนักแสดงนำจากซีรีส์ The Gifted พร้อมสนุกสุดมันส์กับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย รวมทั้งยังมี ตลาด THE MALL WINTER MARKET “ช้อปเพลินเดินชิลล์รับลมหนาว” และส่งท้ายปลายปีกับงาน The Mall Korat Countdown ยิ่งใหญ่อลังการกับโชว์จากจ๊ะ อาร์สยาม,ฟักกลิ้ง ฮีโร่ และศิลปินมากมายพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ภายในงาน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 2561 – 1 ม.ค. 2562 ที่แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์ โคราช

เพื่อฉลองส่งท้ายปลายปีทางศูนย์การค้าจัดหนักจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษของแคมเปญ “The Mall Joy of Giving x tokidoki : Merry Go Town” SHOP สุด FUN มันส์ทั้งเมือง รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท อาทิ ช้อปภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา ครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าเดินทาง tokidoki รุ่น Limited Edition หรือช้อปครบ 7,000 บาท รับฟรี Power Bank และสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตชั้นนำอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2561 – 13 ม.ค.2562 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์

HAPPY! VERY! NEW YEAR 2019 ลุ้นชิงรถยนต์ Lexus มูลค่า 2.4 ล้านบาท

ทางด้าน นางสาวนงลักษณ์ โลหะมาณพ ผู้จัดการใหญ่การตลาด Corporate Promotion บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Miss Nonglak Lohamanop, Group General Manager, Corporate Promotion, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า เพื่อความคุ้มค่าในการช้อปปิ้ง เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และพารากอน จึงได้นำแคมเปญ HAPPY!VERY! NEW YEAR 2019 มาเสริมความพิเศษของปีใหม่นี้ ระหว่างวันที่ 3 ธ.ค. 2561 – 6 ม.ค. 2562 ลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายในห้างฯ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์, ดิ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart ครบทุก 2,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ เพื่อร่วมลุ้นเป็นเจ้าของ รถยนต์ Lexus รุ่น CT200H มูลค่า 2.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นและความแรงของโปรโมชั่นโดย เมื่อช้อปในห้างฯ ตั้งแต่ 1,500 -12,000 บาท หรือ นำคะแนนจาก M Card 100-900 คะแนน สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 10-40% + รับฟรีคูปองส่วนลด 50% เพื่อนำไปซื้อ ผลิตภัณท์ Coke , ลูกค้า dtac รับคูปองส่วนลด 10-40% ผ่าน Application dtac และสมาชิก SCB M Visa รับคูปองส่วนลด 10-40% เพียง ใช้คะแนน 9-39 คะแนนเท่านั้น พร้อมความร่วมมือกับธนาคารชั้นนำจัดแคมเปญพิเศษให้นักช้อปตลอดเดือนธันวาคม อาทิเช่น AMEX SHOPPING SPREE 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. , SCB WOW DAY 1-10 ธ.ค. , CITI WEEKEND BONUS 21-23 ธ.ค. รวมถึงการจัดงานมหกรรมลดทะลุพิกัด 19 – 23 ธ.ค.ที่เมืองทองธานี กระตุ้นยอดขายในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ด้วย

กระเช้าปีใหม่ ลดสูงสุด 38% ที่ กูร์เมต์มาร์เก็ต



สำหรับแคมเปญ “Gourmet Market & Home Fresh Mart Blissful Hamper 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A Traditional Christmas With a twist” ที่เลือกสรรสินค้าครบครันจากทั่วทุกมุมโลก ให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในรูปแบบและราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน โดยมีตั้งแต่กระเช้ามาตรฐานไปจนถึงกระเช้าพรีเมี่ยมให้เลือกสรร

กว่า 100 รูปแบบ นอกจากนี้ยังมีบริการ Gift & Wrap ให้ลูกค้าเลือกของขวัญแบบไม่ซ้ำใครและห่อตกแต่งได้ตามใจ และมีบริการสั่งกระเช้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นแฮปปี้ เฟรช (Happy Fresh) เอ็มการ์ด ช็อป (M Card Shop) และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ยังมีบริการส่งกระเช้าผ่าน Grab Expressและพิเศษสุดสำหรับสมาชิก M Card รับส่วนลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้ MPoint เท่ากับยอดซื้อ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษลดสูงสุด 38% พร้อม

โปรโมชั่นผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% สูงสุดนาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ วันที่ 15 พ.ย. – 15 ม.ค. 2562ที่ Gourmet Market และ Home Fresh Mart ทุกสาขา

นายพันนิกข์ โชตินุชิต ผู้จัดการใหญ่การตลาดสาย CRM & Loyalty Card บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr. Punnic Jotinujit, Group General Manager CRM & Loyalty Card, The Mall Group.Co.,Ltd. ) กล่าวว่า “M Card ร่วมกับบัตรเครดิต SCB M VISA ทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาท จัดแคมเปญ “M Celebration QR Hunt ยิ่งล่า ยิ่งได้” ให้ลูกค้า M Card และบัตรเครดิต SCB M VISA ตามล่าสแกน QR Code ผ่าน M Card application แลกคะแนน M Point รับส่วนลดและสิทธิพิเศษสูงสุดถึง 3 เท่า อาทิ แลกคะแนน 800 คะแนน รับคูปองส่วนลดสูงสุด 300 บาท หรือซื้อสินค้าลดสูงสุด 50% และทุกการสแกนมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – นาโกย่าจากสายการบิน Thai Air Asia X 8 รางวัล หรือ ห้องพัก Pool Villa จาก Renaissance Pattaya Resort &Spa 2 วัน 1 คืน 15 รางวัล หรือ Discovery Facial or Body Treatment by Clarins Skin Spa 30 รางวัล เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2561 – 6 ม.ค. 2562 ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ปัจจุบันบัตรเครดิต SCB M VISA มีการออกบัตรมาแล้วจำนวน 1.5 แสนใบ ยอดการใช้จ่ายระดับพันล้านบาท และเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ เดอะมอลล์ กรุ๊ป จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดตัว SCB M VISA PREPAID CARD เดินหน้าผลักดันสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นสำคัญ ปัจจุบันผู้บริโภคจะซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต 55% และจ่ายโดยเงินสด 45% ซึ่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ตั้งเป้าว่าจะลดสัดส่วนการใช้เงินสดลงเหลือ 30% ในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมอัดโปรโมชั่น อาทิ เมื่อเติมเงินครั้งแรก 500 บาท รับฟรีทันที 500 M Point เมื่อช้อปภายในห้างฯ รับคะแนนสะสม X2 M Point พิเศษช้อปในวันเกิด รับคะแนนสะสม X6 M Point สนุกกับการช้อปปิ้งมากกว่า 40 ล้าน ร้านค้าทั่วโลกที่รับชำระผ่าน VISA และพิเศษสุดกับโปรโมชั่น WOW 9 M POINT เพียงนำคะแนน 9 M POINT แลกรับสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำต่างๆมากมาย เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2562

สะสมยอดช้อปในห้างฯ ผ่านบัตรเติมเงิน SCB M VISA PREPAID CARD 1,000 บาท รับ M Cash Coupon 200 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 2 ธ.ค. 2561 สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเติมเงิน SCB M VISA PREPAID CARD ใช้คะแนน 1 M Point + 2,222 บาท แลกรับบัตรเทศกาลดนตรี Pepsi Present Big Mountain Music Festival 9 และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

บัตรเติมเงิน SCB M VISA PREPAID CARD (Tourist Version) เปิดให้บริการบัตรในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 สามารถสมัครบัตรฟรี รับบัตรได้ทันทีที่ Tourist Lounge ดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ และรับส่วนลด 5% เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติในห้างฯ พร้อมรับเงินคืน Vat Refund 6% และรับส่วนลดสูงสุด 50% ในร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการ

สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ในปี 2019

1. เน้นการมอบ Offer ที่ดีให้กับลูกค้า โดยเลือกสถานที่และเวลาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เลือก

ปรโมชั่นที่น่าสนใจให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละสถานที่ เป็นต้น

2. การทำ Event และ Happening ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Signature Event , World-class Event

3. Customer Experience สร้าง Story และมอบประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้ารวมทั้งสร้างความสนุกในการช้อปปิ้ง

4. Food Marketing ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Food Destination

5. Collaboration จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ แบรนด์สินค้ารวมทั้ง Artist ต่างๆ ในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและข้อเสนอพิเศษรวมทั้งโปรโมชั่นรูปแบบใหม่ที่ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าในการช้อปปิ้งมากขึ้น

6. CRM ผนึกกำลังห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าร่วมทำ CRM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครันและโดนใจ โดยใช้ข้อมูล Big Data เชื่อมโยงข้อมูลภายในห้างและศูนย์ฯ (Customer Journey) เข้าด้วยกันซึ่งทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันเรามี Financial Product ต่างๆ ครบครัน

7. CSR เน้นสนับสนุน SME ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการ Think Green รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติกรวมถึงภาชนะและบรรจุภัณฑ์ต่างๆภายในห้าง



นางสาววรลักษณ์กล่าวทิ้งท้ายว่า “ทั้งนี้ คาดว่าการจัดแคมเปญและกิจกรรมต่างๆเพื่อต้อนรับเทศกาลปีใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อลูกค้าในช่วงปลายปีและช่วยเพิ่ม Traffic ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ เอ็มโพเรียมและพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์กว่า 20 % จากช่วงเวลาปกติ โดยคาดว่าช่วงปีใหม่นี้ สามารถสร้างยอดขายได้รวมกว่า 7,000 ล้านบาท และมั่นใจว่าจะพิชิตยอดขายสิ้นปี 2561 ได้ตามเป้าหมาย 58,000 ล้านบาท โตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4%”