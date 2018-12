“แชงกรี-ลา เชียงใหม่” จัดงานเปิดตัว “Dhala Wine Lounge” ณ ห้องอาหารดาหลา

โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ จัดงานเปิดตัว “Dhala Wine Lounge” ณ ห้องอาหารดาหลา บริเวณใกล้สระว่ายน้ำ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงแรมแชงกรี-ลาเชียงใหม่ จัดงานเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ “Dhala Wine Lounge” นำโดย คุณกาเบียล ลอมบาโด้ (Gabriele Lombardo) ผู้จัดการใหญ่, คุณราล์ฟ โคห์เลอร์ (Ralf Kohler) ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม และคุณภาคภูมิ โตวัชรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ (Sommelier) ณ ห้องอาหารดาหลา ชั้น 1 บริเวณใกล้สระว่ายน้ำ

โดยโปรโมชั่นดังกล่าวถือเป็นโปรโมชั่นที่รวบรวมเอาไวน์ชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 50 ฉลาก มาให้ผู้ที่ชื่นชอบไวน์ได้เลือกดื่มมากที่สุดของเชียงใหม่ (The biggest wine selection by the glass in town) อาทิ Bellavistra Brut สปาร์คกลิ้งไวน์ระดับไฮเอนด์ของประเทศอิตาลี, Gruner Veltliner ไวน์ขาวองุ่น local จากออสเตรีย, Nederburg ไวน์แดงจากองุ่นสายพันธุ์ Pinotage จากประเทศแอฟริกาใต้ และอีกมากมาย ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่นและเย็นสบาย ริมสระว่ายน้ำ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเมนูอาหารค่ำสไตล์อิตาเลียนแท้ พร้อมเสริฟในรูปแบบ A la carte menu จากหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เชฟเปาโล เปโรซี นอกจากนี้ คุณภาคภูมิ โตวัชรกุล ซอมเมอลิเยร์ (Sommelier) หนึ่งเดียวของเชียงใหม่ จะมาร่วมพูดคุยพร้อมเปิดประสบการณ์ด้านไวน์แบบใกล้ชิดและเป็นกันเองให้กับทุกๆ ท่านอีกด้วย

สำหรับโปรโมชั่น “Dhala Wine Lounge” จะเปิดให้บริการทุกวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.30 น. ณ ห้องอาหารดาหลา และบริเวณสวนใกล้สระว่าย (Dhala, pool gardens, level 1) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข 053-253888 หรืออีเมล Chiangmai@shangri-la.com