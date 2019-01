เซ็นทรัลเวิลด์ ฉลองตรุษจีนปีหมู จัดชมฟรีการแสดงวัฒนธรรมจีนที่ไม่ควรพลาด ในคอนเซ็ปต์ “The wOrld Of Wealth” โลกแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 62

• ชม 6 การแสดงวัฒนธรรมอันล้ำค่าของนครเทียนจินและนิทรรศการศิลปะปีใหม่ “หยางหลิ่วชิง”

• โชว์เชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย จากคณะเชิดสิงโต “คุณเซ็งเค็ง” แชมป์โลกจากมาเลเซีย

• โชว์โคมไฟแห่งความรุ่งโรจน์ชัชวาลสูงกว่า 10 เมตร “The wOrld Of Lantern” สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นำโดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชาชนชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมตระการตาส่งตรงจากนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนในงาน The Great Chinese New Year 2019 เสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ตลอดปี 2562 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “โลกแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์” (The World Of Wealth) ไม่ว่าจะเป็น การแสดงจากนครเทียนจิน, นิทรรศการศิลปะปีใหม่ “หยางหลิ่วชิง”, รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสูง 3 เมตร ระฆังเงินระฆังทอง ที่ผ่านการสวดพุทธมนต์จากพระจีนเพื่อความสิริมงคลแล้ว ณ โซนบีคอน 2, ในวันที่ 29 ม.ค. ณ ลาน สแคว์ A พบกับโชว์มังกรทองยักษ์ บนจอ “The Panoramix” อินเทอร์แอคทีฟ ดิจิทัล (Interactive Digital) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก, เสริมความมงคลกับ อ.จิตรา ก่อนันทเกียรติ นักสะสมความรู้เรื่องจีนมายาวนานกว่า 30 ปี จะมาทำพิธีเบิกเนตรมังกรเชิญชวนให้ประชาชนมาลอดท้องเสริมความมงคล พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติตนสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในปีหมู และในวันที่ 3 ก.พ.ร่วมตื่นตากับโชว์เชิดสิงโตคณะคุณเซ็งเค็ง (Kun SengKeng) จากประเทศมาเลเซีย การันตีด้วยรางวัลแชมป์โลกหลายเวทีที่จะมาแสดงการเชิดสิงโตกระโดดโลดแล่นบนเสาดอกเหมยประดับไฟ LED, พบกับ “The wOrld Of Lantern” โชว์โคมไฟแห่งความรุ่งโรจน์ชัชวาลตระการตา สูงกว่า 10 เมตร สัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง พร้อมด้วยแสง สี เสียง ตระการตา ทั้งเหล่าเทวดานางฟ้าที่โบยบินบนท้องนภา ร่ายรำด้วยลีลาอันอ่อนช้อย เพื่อโปรยปรายความสุขจากสรวงสวรรค์ลงมาสู่พื้นดินให้ทุกท่านได้จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียว ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ อีเดน 1, อีเดน 2, เซ็นทรัลคอร์ท, บีคอน 2 และลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการแสดงที่นำมาโชว์ต้อนรับตรุษจีนปีหมู ทางเซ็นทรัลเวิลด์ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน นำการแสดงอันล้ำค่าจากนครเทียนจินมาจัดให้ชมฟรี โดยเทียนจินเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เปรียบเสมือนประตูสู่กรุงปักกิ่ง มีฉายาว่า “เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ” นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก การแสดงมีทั้งหมด 6 ชุด จัดแสดง ณ เซ็นทรัล คอร์ท ประกอบด้วย



1. ระบำละเล่นดอกบัว เรื่องราวของเด็กๆ ที่เล่นด้วยกันอย่างสนุกสนาน ผ่านฉากต่างๆ เช่น การล่องเรือ การเล่นน้ำ การเลือกดอกบัว การเด็ดดอกบัวและนั่งเรือกลับบ้าน การเต้นรำที่ไร้เดียงสาและมีชีวิตชีวานี้ สื่อถึงการใช้ชีวิตชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขของผู้คน เป็นศิลปะการแสดงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของสไตล์เทียนจิน

2. ระบำโคมแดงฉลองตรุษจีน (Drum Dance with Lanterns) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพมงคลต้อนรับประเพณีปีใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมจีนโบราณของศิลปินชาวจีนระดับโลกนามว่า “หยางหลิ่วชิง” การแสดงเริ่มต้นด้วย “ฉากหิมะตกหนักในเวลาที่เหมาะสม เป็นสัญญาณว่าจะเก็บเกี่ยวได้ดี” เรื่องราวดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับฉาก “โคมไฟของครอบครัวอันมากมายมหาศาล” ซึ่งจะส่องสว่างไปทั่วทุกพื้นที่ เสริมกับเสียงลั่นกลองเพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม สื่อถึงการเฉลิมฉลองของชาวจีนในเทศกาลแห่งฤดูใบไม้ผลิ

3. การแสดงกังฟู นำเสนอโดยอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนวัฒนธรรมและศิลปะการต่อสู้เทียนจินฮั่วหยวนเจีย เขตซีชิง นครเทียนจิน บ้านเกิดของปรมาจารย์กังฟูนาม “ฮั่วหยวนเจี๋ย” ที่วางรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้วยท่าทางการแสดงที่เคร่งขรึม สง่างาม รวมไปถึงการเปล่งเสียงที่แข็งแรง เผยให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้รักชาติ รักความชอบธรรม และจิตวิญญานของกังฟูที่แสดงถึงความอดทนและเปิดเผย

4. บรรเลงบทเพลง “สายน้ำไหล” ด้วยพิณจีนโบราณ เครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดของจีน โดยศิลปิน หม่า เสี่ยวกวง ซึ่งเนื้อหาบทเพลงสื่อถึงภูเขาในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหน้าผารวบรวมและกลายเป็นบรรยากาศที่แปรปรวนอย่างรวดเร็ว ไปหยุดที่บ่อน้ำอันเงียบสงบแล้ววิ่งต่อไปข้างหน้า เปรียบได้กับ“สายน้ำไหล”

5. งิ้วปักกิ่ง ตอนกุ้ยเฟยร่ำเมรัย ที่ใช้นักแสดงเพียง 1 คนเป็นนักเรียนโรงเรียนเหมย หลันฟาง (Mei Lanfang) สถาบันการแสดงอุปรากรจีนโบราณโชว์นี้ แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายของงิ้วแบบดั้งเดิมตามฉบับของชาวจีนได้เป็นอย่างดี

6. ระบำเด็กสมบูรณ์ (New-year doll dance) แสดงโดยนักเต้น 13 คน แต่ละคนสวมเครื่องหัวให้ดูเหมือนตุ๊กตาปีใหม่ในรูปแกะสลักไม้หยางหลิ่วชิง พร้อมแสดงการเต้นรำแบบสด ๆ ให้กับผู้ชม



ณ โซน บีคอน 2 จัดงานศิลปะ The wOrld Of wealth Art & Exhibition “Yang Liu Qing” จัดแสดงภาพวาดอันล้ำค่าที่สื่อถึง “ความมั่งคั่ง” ได้แก่ รูปภาพปีใหม่ของเมืองหยางหลิ่วชิง เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเมืองหยางลิ่วชิง เป็นภาพที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพด้วยไม้แกะสลัก แล้วระบายด้วยสีสันสดใส แสดงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันปีใหม่, จัดแสดงว่าวสไตล์หยางหลิ่วซิง, การแกะสลักเม็ดผลไม้ตามแบบฉบับของตระกูลหลี่ เป็นการนำเม็ดของพืชและผลไม้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพีช แอปริคอต มะกอก วอลนัท มาใช้เป็นวัสดุในการแกะสลักอย่างพิถีพิถัน เป็นงานฝีมือลวดลายศิลปะที่งดงามตามธีมต่าง ๆ เช่น บทกวีความสุขของชาวประมง, กระเช้าดอกไม้, “ปี่เซียะ” ที่มักนิยมแขวนติดตัวเพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้าย พร้อมด้วย นิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งสวรรค์บนดิน โดยคัดเลือกผลงาน 17 ภาพถ่ายความงามแห่งหมู่บ้านชนบท ในประเทศจีน ที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายโดยช่างภาพชาวจีนมาร่วมจัดแสดง

ร่วมเสริมความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เฮง ๆ ไปตลอดปี ได้ในงาน The Great Chinese New Year 2019จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียว ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ อีเดน 1, อีเดน 2, เซ็นทรัลคอร์ท, บีคอน 2 และลานสแควร์ A ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์