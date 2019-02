ศูนย์หัวใจ รพ.บำรุงราษฎร์ ครบรอบ 22 ปี ตอกย้ำผู้นำด้านการรักษาโรคหัวใจขั้นสูง

15 กุมภาพันธ์ 2562, กรุงเทพฯ – คณะแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหัวใจในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่ให้บริการดูแลรักษาด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์และทีมสหสาขาผู้ชำนาญการด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพหัวใจให้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดด้านผู้ให้บริการด้านการรักษาโรคหัวใจแห่งปี 2561 ระดับภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Cardiology Service Provider of the Year in Asia Pacific) จากงาน 2018 Asia Pacific Healthcare & Medical Tourism Conference and Awards