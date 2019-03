ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมทางด้านโซเชียลมีเดีย 6 ปีซ้อน ในงาน Thailand Zocial Award 2019

ธนาคารไทยพาณิชย์ทำผลงานยอดเยี่ ยมทางด้านโซเชียลมีเดียอีกครั้ง เข้ารับ 2 รางวัลใหญ่ ในงาน Thailand Zocial Awards 2019 ได้แก่ รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ ทำผลงานบนโซเชียลมีเดียยอดเยี่ ยมสาขากลุ่มธุรกิจธนาคาร (Best Brand Performance on Social Media by Category “Banking”) เป็นความสำเร็จติดต่อกันเป็นปี ที่ 6 พร้อมด้วยรางวัลแคมเปญโซเชียลมี เดียยอดเยี่ยม (Best Social Media Campaign) จากแคมเปญ “SCB EASY Freenomenon” สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการสร้ างสรรค์ผลงานและบริหารจั ดการโซเชียลมีเดียได้อย่ างโดดเด่น โดยมี นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด และนางจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสายSocial Media & Digital Content ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล