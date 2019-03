รถยนต์มาสด้า เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล คว้า 3 รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี 3 รางวัลรวด ในงานประกาศผล THAILAND CAR OF THE YEAR 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

โดยรถยนต์มาสด้าภายใต้เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซลทั้ง 3 รุ่น คว้ารางวัลอันทรงเกียรติมาครองได้สำเร็จ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งมาสด้า2 เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล คว้ารางวัล BEST HATCHBACK DIESEL UNDER 1,600 CC รถครอสโอเวอร์มาสด้า CX-3 XDL เครื่องยนต์สกายแอคทีฟคลีนดีเซล คว้ารางวัล BEST SUV UNDER 1,600 CC DIESEL และรถอเนกประสงค์เอสยูวีมาสด้า CX-5 คว้ารางวัล BEST PERFORMANCE SUV โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานจัดงานรถยอดเยี่ยมแห่งปี ให้เกียรติมอบรางวัล และมี ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์, นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน บางกอก และนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงานรถยอดเยี่ยมแห่งปี ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคาร ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี