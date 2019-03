Six Senses La Sagesse เกรนาดาจับมือกับ ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป เปิดตัวโครงการภายใต้โปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติเกรนาดา สำหรับนักลงทุนผู้สนใจในสัญชาติทางเลือก

ประเทศเกรนาดาหรือที่รู้จักกันในชื่อ “เกาะเครื่องเทศ” เป็นหนึ่งในเกาะที่งดงามที่สุดในแถบหมู่เกาะเวสต์อินดีส อีกทั้งยังคงความเป็นธรรมชาติที่ไม่ถูกทำลายและมีสถานที่โดดเด่นมากมายที่พร้อมจะเซอร์ไพร์สแขกผู้มาเยือน อาทิเช่น ยอดเขาตามธรรมชาติ ชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่ สวนเครื่องเทศและป่าฝนอันเขียวชอุ่ม นอกจากนี้ ยังมีเมืองหลวงเก่าแก่อย่างเซนต์จอร์จให้เดินชมพร้อมทั้งรอยยิ้มที่อบอุ่นและเป็นมิตรจากคนท้องถิ่นที่คอยต้อนรับ อีกทั้งยังมีท่าเรือที่สวยที่สุดในทะเลแคริบเบียน ชายฝั่งของเกรเนดานั้นรายล้อมไปด้วยหาดทรายสีขาวและสีทองที่งดงาม โดยมีต้นปาล์มขึ้นเป็นหย่อมๆและกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของเครื่องเทศบนเกาะ เกรเนดานำเสนอทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตแบบแคริบเบียนดั้งเดิม รวมถึงวัฒนธรรมหลากหลายที่มาพร้อมความสนุกสนานและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร

ในปี 2018, เกรนาดา มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวรวดเร็วที่สุดในบรรดาประเทศแถบแคริบเบียน โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 500,000 คน อ้างอิงจากการท่องเที่ยวของแคริบเบียน (Caribbean Tourism Organization) เนื่องจากการเดินทางที่รวดเร็วโดยสามารถบินตรงมายังเกรนาดาได้จาก โตรอนโต นิวยอร์ก ไมอามีและแอตแลนตา

เกรนาดาได้เปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาติ (Citizenship-by-Investment (CBI) program) ในเดือนสิงหาคม ปี 2013 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถสมัครรับสัญชาติเกรนาดา หนึ่งในหนังสือเดินทางที่จัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกในเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า รวมถึงสิทธิพิเศษในการเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปโดยไม่ต้องขอวีซ่า นอกจากนั้นเกรนาดาเป็นประเทศเดียวในแถบแคริบเบียนที่เปิดโอกาสในการยื่นขอวีซ่า E-2 ของสหรัฐอเมริกาได้ ผู้ลงทุนในเกรนาดายังได้รับสิทธิยกเว้นภาษี อาทิ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร และไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังเกรนาดา เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดสำหรับการพำนักอาศัยในเกรนาดาทั้งในระหว่างการดำเนินการหรือหลังจากผ่านการอนุมัติ

โปรเจ็กต์อสังหาริมทรัพย์อย่าง Six Sense La Sagesse เป็นโปรเจ็กต์สำหรับการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในเกรนาดา Six Sense ได้รับรางวัล award-winning collection of luxury resorts ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 InterContinental Hotel Group หนึ่งในผู้นำด้านโรงแรมหรูได้ร่วมทุนใน Six Senses Hotel Resorts Spas ในกรุงเทพฯด้วยจำนวน 300 ล้าน USD เพื่อขยายโครงการของ Six Sense

Six Senses La Sagesse เกรนาดา ร่วมมือกับบริษัทที่ได้รับรางวัล an award-winning developer of ultra-luxury resorts ในแถบแคริบเบียน อย่าง Range Development และ บริษัท ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป (HLG) สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและพันธมิตรทางธุรกิจตัวแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโปรเจค Six Senses La Sagesse ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลของเกรนาดาเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2019

Six Senses La Sagesse รีสอร์ทหรู 5 ดาว ตั้งอยู่บนชายหาด ลา ซาเจสส์ ที่สวยงามและสงบเงียบ ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติมอริสบิชอปเพียง 15 นาที รีสอร์ทแห่งนี้อยู่ท่ามกลางความเขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจและอิ่มเอมจากการดื่มด่ำธรรมชาติ ด้วยต้นปาล์มที่พลิ้วไหวและสายรุ้งที่ทอดผ่านเส้นขอบฟ้า จึงเกิดเป็นภาพที่น่าชวนฝันยิ่งนัก ทั้งหมดนี้สามารถสัมผัสได้จากห้องพักของ Six Sense

La Sagesse Beach, Grenada

ห้องพักของ Six Senses ได้ถูกออกแบบมาให้ลักษณะของตัวโครงการสามารถมองเห็นวิวทะเลและมีสระว่ายน้ำส่วนตัว ทุกแนวความคิดที่เกี่ยวกับรีสอร์ทได้ถูกจัดสรรและสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติของ Six Sense ห้องอาหารที่ Six Sense La Sagesse Grenada ให้ความสำคัญในการเลือกสรรค์วัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากฟาร์มในท้องถิ่น Six Sense La Sagesse Spa ให้บริการสปาทรีทเมนท์เพื่อสุขภาพในแบบแคริบเบียนดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย จิตใจและประสาทสัมผัส



การลงทุนในหุ้นของ Six Sense La Sagesse เริ่มต้นที่ 220,000 USD ซึ่งมอบสิทธิพิเศษให้กับนักลงทุนโดยสามารถเข้าพักที่รีสอร์ทได้เป็นเวลา 7 คืนต่อปี และ เป็นการลงทุนในแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในแง่ของคอนเซ็ปต์ของโครงการ ผู้ลงทุนและครอบครัวสามารถยื่นขอสัญชาติและหนังสือเดินทางจากเกรนาดาได้ ซึ่งหนังสือเดินทางเกรนาดายังสามารถส่งต่อรุ่นสู่รุ่นได้อีกด้วย

Range Development เป็นผู้นำเชี่ยวชาญในเรื่องของโรงแรม รีสอร์ทหรูในแถบแคริบเบียนตะวันออก พร้อมทั้งได้รับรางวัล award-winning Park Hyatt St. Kitts, The Cabrits Resort และ Spa Kempinski Dominica, Ritz-Carlton St. Lucia, และ Six Senses La Sagesse

“HLG รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในบทบาทสำคัญของโครงการ Six Senses La Sagesse ด้วยความสัมพันธ์ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษกับ Range Developments HLG มีความเชื่อมั่นในโครงการนี้และพร้อมแนะนำให้กับลูกค้าและครอบครัวเพื่อเพิ่มมิติใหม่ในการลงทุนอย่างไร้พรหมแดน” นายฌอง ฟรองซัวร์ ฮาร์วีย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ปกล่าว

“สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาตินั้น คือระยะเวลาในการดำเนินการออกหนังสือเดินทางนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนและการถือหุ้นอสังหาริมทรัพย์มีกำหนดเพียงแค่ 5 ปี หลังจากนั้นผู้ลงทุนสามารถขายหุ้นเพื่อทำกำไรต่อไปได้ โดยยังคงได้สิทธิ์ในการถือครองสัญชาติต่อไป พร้อมทั้งได้รับผลประโยชน์มากมายจากการถือหนังสือเดินของเกรนาดา” กล่าวโดย นาย บาสเตียน เทรลแคท หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

HLG ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 สำนักงานกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นตัวแทนในการนำเสนอโปรแกรมการลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติของประเทศในแถบแคริบเบียน

Six Sense La Sagesse เกรนาดาคาดว่าจะเปิดตัวโครงการในปี 2019 และพร้อมเปิดดำเนินการในปี 2022 โดยจำนวนของหุ้นสำหรับลงทุนมีจำนวนจำกัด

HLG สำนักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ การลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และ การลงทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญชาติ โดยให้บริการทั้งในส่วนองค์กรและบุคคล HLG ได้รับรางวัล the Immigration Law Firm of The Year at the Annual Macallan ALB Hong Kong Law Awards in 2014 และ 2017 ด้วยประสบการณ์ที่มากถึง 27 ปี

HLG มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกง และสาขาในอีก 19 ประเทศทั่วโลก อาทิ ไทย เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์ พร้อมให้คำแนะนำในการลงทุนเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีโปรแกรมให้เลือกลงทุนหลากหลายโปรแกรมในทั่วทุกมุมโลกกว่า 23 ประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ btrelcat@harveylawcorporation.com บาสเตียน เทรลแคท กรรมการผู้จัดการ ฮาร์วีย์ ลอว์ กรุ๊ป หรือ kkeeratiyut@harveylawcorporation.com กฤตติยา กีรติยุต ผู้จัดการสำนักงานกรุงเทพฯ โทร. 02-670-1848 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.harveylawcorporation.com หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ https://www.harveylawcorporation.com/en/PROGRAMMES เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/HLGThailand/ หรือ ช่องยูทูป Harvey Law Group Global Official