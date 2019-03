เซ็นทรัลพัฒนา จัดแคมเปญรับหน้าร้อนสุดยิ่งใหญ่ “SUMMER SPIRIT 2019” ทุ่มงบกว่า 180 ล้านบาท ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นทั้ง 32 สาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 29 มี.ค. – 30 เม.ย. 2562

• ชู Realized Connection สร้างประสบการณ์ตรงใจแบบ ‘อินไซเดอร์’ รู้ลึก รู้จริง ตัวจริงเรื่องซัมเมอร์

• อัพเดทเทรนด์ซัมเมอร์ล่าสุดเป็น ALL-IN-ONE & THE BEST SUMMER SHOPPING DESTINATION ตอบโจทย์ครบ จบทุกไลฟ์สไตล์ของซัมเมอร์

• ผสานศิลปะสู่แคมเปญ ด้วยงานอาร์ตเก๋ๆ โดย GONGKAN ศิลปินไทยที่มีผลงานระดับโลกที่น่าจับตามองที่สุดในเวลานี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล ภูเก็ต จับมือพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด, และ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดแคมเปญ “SUMMER SPIRIT 2019” ทุ่มงบ 180 ล้านบาท ร่วมกับแบรนด์ดังในศูนย์การค้าเครือซีพีเอ็น จัดเต็มกิจกรรมรับซัมเมอร์ 33 วันทั่วประเทศ ชู 7 ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด สำหรับหน้าร้อนนี้ พร้อมเอาใจสายอินให้มาฟินกับไลฟ์สไตล์ซัมเมอร์สุดชิค ตอกย้ำความเป็น ALL-IN-ONE & THE BEST SUMMER SHOPPING DESTINATION ตอบโจทย์ครบจบทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ของซัมเมอร์ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัลภูเก็ต ทั้ง 32 สาขาทั่วประเทศ

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น เผยว่า “พฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันมีความหลากหลายและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คือปรากฎการณ์ Realized Connection ที่ผู้บริโภคเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับคนและประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น ดังนั้น แบรนด์ที่จะตอบโจทย์คือแบรนด์ที่สามารถสร้างประสบการณ์ ความหมาย และประโยชน์ให้กับผู้บริโภค ซีพีเอ็นได้เจาะลึกอินไซต์ของลูกค้า ผ่าน Big Data จากฐานข้อมูลThe 1 กว่า 15 ล้านคน และพลิกอินไซต์ให้เป็นไอเดีย Inspiration สำหรับการใช้ชีวิตในช่วงซัมเมอร์ที่มีความหมายตรงใจที่สุด”

“เราได้วางกลยุทธ์อินไซเดอร์ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. การสร้างประสบการณ์แบบ 360 องศา ที่ครบครันทุกด้านและเป็นที่ชื่นชอบของทุกกลุ่มคน ทั้งแฟชั่น อัพเดทเทรนด์ล่าสุดของซัมเมอร์นี้ผ่านแฟชั่นโชว์กว่า 30 แบรนด์ ตื่นตาไปกับ wOrld Of Summer Fashion ที่จำลองรูปแบบการตกแต่งสไตล์ International Yacht Club มาไว้ภายในเซ็นทรัลเวิลด์, พบกับ Bikini Fashion Concert แห่งเดียวในเมืองไทยที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช, และ Northern Fashion Week แฟชั่นโชว์ที่อลังการที่สุดของภาคเหนือในบรรยากาศปาร์ตี้ติดเกาะที่ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ช้อปชิมชิลแชะ ช้อปไอเท็มสุดชิค สินค้าจากแบรนด์เก๋ๆ ที่ Summer Market ทั่วประเทศ ชิมเมนูของหวานสุดพิเศษกว่า 40 เมนู ที่ครีเอทขึ้นมาเฉพาะหน้าร้อนนี้กับ Summer Sweets ณ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล ภูเก็ต และพลาดไม่ได้กับ Wongnai Food Fest รวม 50 ร้านอาหารดังจากกรุงเทพฯ มาไว้ที่เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชิลไปกับเวิร์คชอปสำหรับทุกคนในครอบครัว อาทิ เพ้นท์หน้า, ถักผม, วาดรูป, สวนสนุกเป่าลม, ประกวดหนูน้อยซัมเมอร์ และหนูน้อยสงกรานต์ แชะกับจุดถ่ายรูปที่ต้องมาเช็คอิน แวะชมงานอาร์ตสุดเทรนดี้จากฝีมือ Gongkan (ก้องกาน) กันตภณ เมธีกุล ศิลปินอิลลัสเตรเตอร์ชาวไทยผู้โด่งดังจากผลงานสตรีทอาร์ทที่นิวยอร์คเกอร์ที่หลายคนรู้จักและจดจำได้ กับผลงานการออกแบบและตกแต่งทั่วบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ wOrld Of summer และเซ็นทรัล ภูเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Summer Luxe สุดท้ายคือ รับสิทธิ์ร่วมลุ้น โปรโมชั่นสุดอินเทรนด์ ให้เป็นผู้โชคดีได้ Win Trip to Tomorrowland

2. การสร้าง BIG BANG EVENTS ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครมาส่งมอบความสุขให้ทั่วประเทศ อาทิ ระเบิดความสนุกไปกับงานสงกรานต์ยิ่งใหญ่และดีที่สุดในประเทศ ครบทั้งด้านการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ไหว้พระ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และก่อเจดีย์ทรายภายในศูนย์ฯ รวมถึงปาร์ตี้สาดน้ำ ปาร์ตี้โฟม วันไหล เตรียมมันส์ไปกับศิลปินแถวหน้ากว่า 100 ศิลปิน ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็น 18 สาขา และงานอีเว้นท์ที่ยิ่งใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย ณ ศูนย์การค้าซีพีเอ็นทั่วประเทศ

3. การ CUSTOMIZED EXPERIENCES ตาม Brand Identity และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละแห่ง โดยผ่าน INSIGHT-DRIVEN MARKETING ที่นำข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้าของศูนย์การค้าซีพีเอ็น เราดึงจุดเด่นของแต่ละที่มาสร้างความแตกต่าง ทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ศูนย์การค้าทั้ง 32 ศูนย์ทั่วประเทศมีความหลากหลาย สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ซัมเมอร์ของผู้บริโภค ได้ทุกกลุ่ม ผ่าน Brand Identity ของแต่ละศูนย์ฯ เช่น เซ็นทรัลเวิลด์กับความเป็น wOrld Of summer, เซ็นทรัล ภูเก็ต กับ Summer Luxe, และเซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัล กับ A Slice of Summer Life” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวเสริม



“ซีพีเอ็นจึงเปรียบเสมือนผู้รู้ลึก รู้จริง เรื่องซัมเมอร์ กับ 7 อินไซด์ที่ได้จำแนกออกมา ดังนี้ 1) FASHION TREND SPOTTING อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและช้อปสินค้าซัมเมอร์คอลเลคชั่นจากรันเวย์, 2) TASTE OF SUMMER ชิมเมนูของหวานสุดพิเศษเฉพาะหน้าร้อนนี้กว่า 40 เมนู กับ SUMMER SWEETS, 3) BEST SONGKRAN FESTIVAL สนุกกับงานสงกรานต์และปาร์ตี้สาดน้ำที่ดีที่สุดในประเทศ, 4) INSTAGRAMMABLE SPOTS จุดถ่ายรูปที่ต้องมาเช็คอิน กับงานอาร์ตเก๋ ๆ ดีไซน์โดย Gongkan ศิลปินไทยที่มีผลงานระดับโลกตกแต่ง รอบศูนย์การค้าฯ, 5) SUMMER MARKET งานขายสินค้าซัมเมอร์ที่มีไอเท็มฮอตให้เลือกมากมาย, 6) FAMILY AND KIDS GATHERING พบกับกิจกรรมและเวิร์คช็อปสนุกๆ สำหรับทุกคนในครอบครัว และ 7) WIN TRIP TO TOMORROWLAND ช้อปแล้วลุ้นทริป Tomorrowland ที่เบลเยี่ยม ร่วมเทศกาลงานดนตรีที่ดีที่สุดระดับโลกที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องห้ามพลาด พร้อมทัวร์ยุโรป (กรุงเทพฯ – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม) และสิทธิพิเศษอื่นๆ มากมาย”

และไฮไลท์อื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ลุ้นรางวัลทริป Tomorrowland หนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไป พร้อมทัวร์ยุโรป (กรุงเทพฯ – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม) และรางวัล ลำโพง Harman/ Kardon รุ่น GO PLAY MINI สำหรับการใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท และเมื่อใช้จ่ายครบ 6,500 บาทขึ้นไป รับทันที กระเป๋า Summer Tote Bag ดีไซน์พิเศษโดย Gongkan นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์ ฮอตไอเท็มจากร้านค้า รวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆ จากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ ที่จะมอบให้แก่ลูกค้า

ซีพีเอ็นในฐานะผู้นำไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นด้วยการเติมเต็มประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าตาม Brand Identity ของแต่ละศูนย์ฯ พร้อมตอกย้ำการเป็น ALL-IN-ONE & THE BEST SUMMER SHOPPING DESTINATION กับ แคมเปญ “SUMMER SPIRIT 2019” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัลภูเก็ต ทั้ง 32 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2562