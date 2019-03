เอไอเอ เปิดตัว ‘เอไอเอ เพรสทีจ คลับ’ มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับแก่ลูกค้าคนสำคัญ ดึง ‘บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์’ AIA Prestige Ambassador เป็นตัวแทนลูกค้าสินทรัพย์สูง

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว ‘เอไอเอ เพรสทีจ คลับ’ มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับแก่ลูกค้าคนสำคัญ

ดึง ‘บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์’ AIA Prestige Ambassador เป็นตัวแทนลูกค้าสินทรัพย์สูง

นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษในการใช้ชีวิต

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ‘เอไอเอ เพรสทีจ คลับ (AIA Prestige Club)’ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับและประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ พร้อมดึง “บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์” AIA Prestige Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individuals) มาแสดงนำในภาพยนตร์โฆษณาเปิดตัวโครงการ เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ได้รับจากเอกสิทธิ์พิเศษซึ่งคัดสรรมาสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเอไอเอโดยเฉพาะ

นายตัน ฮาค เลห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปี 2561 เป็นปีที่เอไอเอ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจครบรอบ 80 ปี และนับเป็นปีแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเรา โดยเอไอเอ ประเทศไทยมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตขึ้นร้อยละ 12 เป็นมูลค่า 447 ล้านเหรียญดอลล่าร์ สำหรับในปี 2562 นั้นถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของเรา เพราะกลุ่มบริษัทเอไอเอ ดำเนินธุรกิจครบรอบ 100 ปี ซึ่งเราได้เตรียมกิจกรรมและความพิเศษต่าง ๆ มากมายแก่ลูกค้า ซึ่งหนึ่งในความพิเศษเหล่านั้น คือการเปิดตัวโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับให้แก่ลูกค้าคนสำคัญของเรา”

นายตัน ฮาค เลห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอไอเอ ยึดกลยุทธ์ “การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก (Customer Centricity)” เป็นสำคัญ รวมทั้งเรายังได้นำเอากลยุทธ์ “การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Segmentation Marketing)” มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้ตรงและตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องขึ้นทุกปี เราได้ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการทางด้านการเงินและไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘เอไอเอ เพรสทีจ’ ซึ่งเราได้เปิดตัวไปเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมุ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการการวางแผนทรัพย์สินที่ดีและเหมาะสม พร้อมเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินเป็นเงินสดไว้ให้ลูกหลานในวันที่จากไป นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้ เราได้ปรับรูปแบบของโครงการดูแลลูกค้าเอไอเอ ระดับวีไอพีของเรา เป็นโครงการใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ ‘เอไอเอ เพรสทีจ คลับ’ เพื่อมอบเอกสิทธิ์เหนือระดับและประสบการณ์สุดพิเศษในด้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่ลูกค้าคนสำคัญกลุ่มนี้”

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “เอไอเอ เพรสทีจ คลับ เป็นโครงการที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อมอบการดูแลที่พิเศษและเหนือระดับให้กับลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์สูง โดยเอกสิทธิ์ที่เราคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้สมาชิกในโครงการได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างนี้จะครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ เช่น บริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการฟิตเนส 2) เอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว เช่น บริการรถลีมูซีน ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน 3) เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์ เช่น บัตรชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์วีไอพี ห้องรับรองพิเศษ ณ สนามฟุตบอล และ 4) เอกสิทธิ์พิเศษจากเอไอเอ ในการรับบริการพิเศษต่างๆ ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ คือ ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ประเภทเอไอเอ เพรสทีจ หรือลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เอไอเอที่มียอดเบี้ยชำระรวมต่อปีตั้งแต่ 250,000 บาทเป็นต้นไป โดยเราได้แบ่งลูกค้ากลุ่มนี้ออกเป็น 4 กลุ่มแพลทินัม กลุ่มโกลด์ กลุ่มซิลเวอร์ และกลุ่มคลาสสิก”

“เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าคนสำคัญของเราได้รับจากเอกสิทธิ์พิเศษเหนือระดับ เราได้รับเกียรติจาก คุณ “บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์” AIA Prestige Ambassador ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง มาถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ของเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ซึ่งภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้เริ่มเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์ YouTube, Facebook Official Fanpage และ Line Official Account ของเอไอเอ ประเทศไทย รวมถึงสื่อออนไลน์และสื่อ out of home อื่น ๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป”

“เอไอเอมั่นใจว่า โครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูงของเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้เพิ่มมากขึ้นจากฐานลูกค้าปัจจุบันซึ่งมีอยู่กว่า 70,000 คน” นายเอกรัตน์ กล่าวสรุป

บ๊อบ ณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ AIA Prestige Ambassador เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเอไอเอ และได้รับหน้าที่เป็น AIA Prestige Ambassador เพราะผมและครอบครัวเป็นลูกค้าเอไอเอ และเป็นสมาชิกของโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ อยู่ด้วย ผมจึงอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆ ที่ผมและครอบครัวได้รับจากโครงการนี้ให้กับทุกท่านได้ทราบ ซึ่งถือได้ว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับผมและครอบครัวได้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเอกสิทธิ์ด้านการเดินทางท่องเที่ยว ที่มีบริการรถลีมูซีนฟรี หรือด้านสุขภาพ เอไอเอ ก็สนับสนุนให้เราตรวจสุขภาพได้ฟรี เล่นฟิตเนสฟรี นอกจากนี้ ยังมีเหล่าพันธมิตรในโครงการทั้งโรงพยาบาล โรงแรม และศูนย์การค้าชั้นนำ ที่คัดสรรเอกสิทธิ์พิเศษมามอบให้ผมและครอบครัวในฐานะสมาชิกคนสำคัญ อาทิ จัดให้มีช่วงเวลาพิเศษกับครอบครัวด้วยการชมภาพยนตร์ฟรีในโรงภาพยนตร์ระดับวีไอพี แบบส่วนตัว บริการห้องรับรอง และที่จอดรถ ซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์เหนือระดับที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง อีกทั้ง เอไอเอ ยังจัดตั้งศูนย์บริการ เอไอเอ เพรสทีจ เพื่อรองรับเฉพาะสมาชิกให้สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลกรมธรรม์ส่วนบุคคล การอนุมัติกรมธรรม์ และการเคลมสินไหม”



“ผมขอฝากให้ช่วยติดตามภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่ของผมกับเอไอเอ ซึ่งผมเชื่อว่าสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เอไอเอคัดสรรมาให้ ภายใต้โครงการเอไอเอ เพรสทีจ คลับ จะตอบโจทย์ให้กับชีวิตของลูกค้าคนสำคัญของเอไอเอทุกท่านได้เป็นอย่างดี และจะทำให้ทุกช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นลูกค้าของเอไอเอ และเป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ รวมทั้งขอฝากผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม เอไอเอ เพรสทีจ ด้วยครับ” บ๊อบ ณัฐธีร์ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามชมภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ของ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ ได้ทาง AIA Official Facebook Page และทาง AIA Thailand YouTube Channel รวมถึงสื่อออนไลน์อื่นๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสแกน QR Code เพื่อรับชมภาพยนตร์โฆษณา พร้อมพบกับเอกสิทธิ์มากมายจากเอไอเอ เพรสทีจ คลับ ที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์ที่เหนือระดับทุกการดูแล

สำหรับผู้ที่สนใจโครงการเอไอเอเพรสทีจคลับ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่campaigns.aia.co.th/prestigeclub หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center โทร 1581