ฟันขาวใสเป็นประกายช่วยดึงดูดสายตา อยากฟันขาวใส ไปที่ The Smile Bar

ถ้าหากดวงตาเป็นหน้าต่างของใจ รอยยิ้มอันสดใสของฟันที่ขาวสะอาดเปล่งประกายก็จะช่วยดึงดูดสายตาและสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นได้ไม่แพ้กัน วันนี้มีสถานที่ดีให้คุณผู้อ่านได้ไปทำฟันสวยฟันขาวกันได้ที่ The Smile Bar ผู้นำนวัตกรรมด้านฟันขาวตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์ ผู้บริหารและหนึ่งในหุ้นส่วน กล่าวว่า การดูแลสุขภาพฟันเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลเพราะมีการใช้งานในทุกวันไหนจะดื่มชา กาแฟ บางคนสูบบุหรี่อีกด้วย แต่หลายคนกลับละเลยการดูแลสุขภาพฟัน และช่องปากซึ่งทำให้เกิดคราบอาหาร คราบหินปูน ฟันผุ หรือปัญหาฟันเหลืองตามมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักจะทำให้เราขาดความมั่นใจ ไม่กล้ายิ้ม และอาจจะทำให้พลาดโอกาสดีๆไป เพราะฟันเป็นส่วนหนึ่งของรอยยิ้มที่สวยงามในการสร้างบุคลิกภาพที่ดี

The Smile Bar คลินิกทำฟันสุดทันสมัย มีดีไซน์ และบรรยากาศเรียบง่าย ใจกลางสยามสแควร์ ที่จะมาเปลี่ยนความคิดของทุกคนที่ว่าการหาหมอฟันเป็นเรื่องที่น่ากลัวให้เป็นเรื่องสุขเจ๋ง ด้วยนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยสูง และใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นในการให้บริการ อีกทั้งมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากเพราะมีการเทคโนโลยีจากต่างประเทศทำให้คุณสามารถอ่านหนังสือ เล่นโทรศัพท์ ฟังเพลง หรือแม้กระทั่งพิมพ์งานขณะที่ทำฟันอยู่ได้สบายๆ การตกแต่งด้วยโทนสีขาวครีม แดง สะอาดตา มีความเป็นส่วนตัว เก้าอี้นั่งสบาย สามารถงีบหลับได้อย่างเพลินใจไม่มีเสียงรบกวนใด ๆ ที่ The Smile Bar มีนำเข้านวัตกรรมการฟอกสีฟันจากสวีเดน ทำให้ฟันของคุณขาวสว่างขึ้นได้ 2- 9 ระดับอย่างเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า เพียงใช้เวลาแค่ 20 นาทีเท่านั้น มีการใช้เจลฟอกสีฟันที่เป็นสูตร ปฎิวัติวงการฟอกสีฟันที่ปลอดภัย 100% โดยได้รับการรับรองจาก The US National Library of Medicine ว่าเจลฟอกสีฟันนี้ จะทำงานกับสารอินทรีย์เพียงเท่านั้น เช่น คราบเหลืองบนฟันจากการดื่มกาแฟหรือชา และจะทำให้ฟันขาวขึ้นเหมือนดั่งไข่มุก โดยไม่มีการทำลายหรือสร้างความเสียหายให้แก่ฟันชั้นนอก และเทคนิคการฟอกสีฟันขั้นสูงนี้จะดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนเท่านั้น จากนั้นจึงทำการฉายแสง LED พลาสมา (ปราศจากแสง UV) ไปที่ฟัน และที่สำคัญคือไม่ทำให้เกิดเสียวฟันอีกด้วย สำหรับผลลัพธ์นี้สามารถอยู่ได้นานตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี แต่ก็ขึ้นอยู่กับการรักษาความสะอาดของฟัน และการดำเนินชีวิตของผู้รับการบริการด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังสามารถเลือกทำ Nano Seal หลังจากฟอกฟันขาว เพื่อที่จะเติมแร่ธาตุและเคลือบผิวฟันได้ในทันที ลูกค้าจึงสามารถดื่มหรือทานอาหารได้ตามต้องการ ไม่ต้องรอให้ครบ 72 ชั่วโมงหลังทำการฟอกฟันตามคำแนะนำของแพทย์ในราคาเริ่มต้น 2400 บาท ตั้งอยู่ที่ซอย สยามแควร์ซอย5 ข้างSOMTUMนัว เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 12:00 – 20:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-658-0922 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ http://www.the-smile-bar.com