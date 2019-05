วอลโว่นำเสนอสุดยอดประสบการณ์ครั้งสำคัญแห่งปี The Volvo Way: Freedom to Experience สัมผัสอัตลักษณ์แห่งแบรนด์ดังกับกิจกรรมทดสอบสมรรถนะยานยนต์บนลู่วิ่ง 2 ระดับแนวใหม่สุดเร้าใจกลางมหานคร ตั้งแต่ 9 – 19 พฤษภาคมนี้ ณ ลานมรกต ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลม

หลังประสบความสำเร็จอย่างสูงจากงานเปิดตัว The All New XC40 เมื่อเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมา วอลโว่ต้อนรับศักราชใหม่ด้วยกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จะกลายเป็นท็อคออฟเดอะทาวน์แห่งปี กับงานเปิดตัว “The Volvo Way: Freedom to Experience” พบขบวนรถยนต์รุ่นล่าสุดจากวอลโว่ที่สร้างยอดขายถล่มทลาย มาร่วมทดสอบสมรรถนะบนลู่วิ่ง 2 ระดับที่แฟนวอลโว่ยังไม่เคยสัมผัสมาก่อน ณ ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ เปิดรอบสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 11.00 – 22.00 น. ณ ลานมรกต ด้านหน้าห้างเซ็นทรัลชิดลม

“นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย มุ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราเป็นอันดับแรก จวบจนปัจจุบัน เรายังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบการณ์ที่พวกเขาจะได้รับทุกครั้งที่มาเยือนศูนย์บริการวอลโว่” มร.คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) กล่าว “ภายในงาน The Volvo Way ในครั้งนี้ เราจะแสดงให้ทุกท่านเห็นว่า วอลโว่ได้เดินทางมาไกลเพียงใดในการก้าวข้ามขีดจำกัดของโลกยานยนต์”

“วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย และเหล่าพันธมิตรของเรา มุ่งมั่นนำเสนอบริการที่ดีที่สุด พร้อมมอบประสบการณ์แห่งบริการชั้นเลิศที่เหนือความคาดหมายของทุกท่านทำให้ในปัจจุบันลูกค้าวอลโว่มีทางเลือกมากมายในการเข้ารับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ กิจกรรม The Volvo Way ในวันนี้ เพื่อนำเสนอรถยนต์ของเราสู่ลูกค้าโดยตรง โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าเดินทางมาหาเรา ซึ่งทุกท่านจะไม่เพียงได้สัมผัสกับสมรรถนะรถยนต์ของเราในทุกสภาพถนนเท่านั้นหากจะเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของเราในการก้าวสู่ความยั่งยืน การนำเสนอดีไซน์ร่วมสมัยสไตล์สแกนดิเนเวียน การเชื่อมต่อออนไลน์ภายในห้องโดยสาร และเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นเลิศ โดยวอลโว่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยระบบส่งกำลังแบบใหม่และอุปกรณ์ไฮเทคที่ล้ำสมัยที่สุด ร่วมกับการทำงานกับบรรดาพันธมิตรผู้ค้าปลีก เพื่อนำเสนอประสบการณ์การขับขี่ที่เปี่ยมด้วยอิสระเสรี ความปลอดภัย โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมุ่งสู่แนวทางที่ยั่งยืนแก่ลูกค้าของเรา”

มร.ฌอง-เดวิด อาเรล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับการดำเนินงานขั้นแรก วอลโว่ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากการนำเสนอแคมเปญทั่วไป สู่ ‘การบอกเล่าเรื่องราว’ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยให้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 เราได้ริเริ่มแคมเปญ S90 Pure Power ซึ่งบอกเล่าสาระสำคัญของเราในด้านเทคโนโลยียานพาหนะแบบปลั๊กอินไฮบริด (Plug-In Hybrid Electric Vehicle – PHEV) และทิศทางในอนาคตของการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยเราได้สร้างป้ายบิลบอร์ดขนาดยักษ์เพื่อบอกเล่าถึงแนวคิดพลังงานสะอาดอันโดดเด่นและงานดีไซน์ไฟของเทพเจ้าธอร์อันเป็นซิกเนเจอร์ของเรา นอกจากนี้ เรายังติดตั้งสายล่อฟ้าเพื่อแปลงพลังงานจากฟ้าผ่าให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้แสงสว่างได้อย่างน่าตื่นตาและน่าประทับใจ ซึ่งสิ่งนี้คือสาระสำคัญของแนวคิดยานพาหนะแบบปลั๊กอินไฮบริดของเครื่องยนต์รุ่น T8 Twin Engine ของเรา จนกลายเป็นที่สนใจในสังคมโซเชียลมีเดียและกระตุ้นการประชาสัมพันธ์ของวอลโว่ในการสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวไทยได้เป็นอย่างดี แคมเปญนี้ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Gold Award จากงาน Adfest 2018 Thailand ในประเทศไทย และ Ad Stars 2018 ในประเทศเกาหลีใต้”

“สำหรับงาน The Volvo Way: Freedom to Experience ครั้งนี้ เราเดินหน้าจากการบอกเล่าเรื่องราว ไปสู่ ‘การดำเนินเรื่องราว’ โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่แท้จริงสู่ผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งไม่เพียงแค่เทคโนโลยีชั้นเลิศทั้งหมดในรถยนต์รุ่น XC40, XC60 และ XC90 เท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์ด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน และอิสรภาพส่วนบุคคลที่แท้จริง เราต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแบ่งปันช่วงเวลาอันน่าประทับใจกับผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยมีโอกาสสัมผัสถึงความหรูหราในแบบสวีดิชและดีไซน์ล้ำสมัยสไตล์สแกนดิเนเวียนให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนของเรา และแน่นอน ทั้งหมดล้วนต้องตั้งอยู่บนทัศนคติที่ดีด้วยเช่นกัน”

หลักการสำคัญ 3 ประการของวอลโว่ (3 BRAND PILLARS)

1) ความปลอดภัย (Safety)

ฉลองครบรอบ 60 ปี นวัตกรรมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

วอลโว่ภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความปลอดภัย หนึ่งในนวัตกรรมของเราคือเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ซึ่งวอลโว่นำเสนอสู่ตลาดยานยนต์เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1959 และได้มอบความปลอดภัยให้แก่ผู้คนมาแล้วมากกว่า 1 ล้านชีวิตทั่วโลกทั้งในรถยนต์วอลโว่และรถยนต์แบรนด์อื่น ๆ เนื่องจากวอลโว่ได้แบ่งปันสิ่งประดิษฐ์นี้แก่ผู้ผลิตรายอื่น ๆ เพื่อร่วมกันยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะ วอลโว่ คาร์ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลักอันเป็นเสมือนดีเอ็นเอของเรา และเรามุ่งนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความสูญเสียของผู้ใช้รถใช้ถนน

โครงการ Project E.V.A.

หลังการฉลองครบรอบ 60 ปีนวัตกรรมเข็มขัดนิรภัย วันนี้ วอลโว่ยังได้ฉลองอีกหนึ่งหลักชัยสำคัญแห่งวัฒนธรรมการแบ่งปันที่อยู่เหนือเรื่องสิทธิบัตรและผลิตภัณฑ์ใด ๆ โดยได้เปิดตัวโครงการ Project E.V.A. เพื่อการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เท่าเทียมและทำให้การแบ่งปันเป็นเรื่องพื้นฐานของอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาความปลอดภัยของรถยนต์ได้ถูกยกระดับขึ้นเพื่อเน้นปกป้องสรีระของผู้โดยสารหญิงเมื่อเกิดการชนปะทะ ภายใต้แนวคิด “รถยนต์ต้องปกป้องผู้โดยสารทุกคนได้” โดยไม่จำกัดเฉพาะการปกป้องสรีระผู้โดยสารชายเท่านั้น

วอลโว่ตั้งเป้าหมายสานต่อสถานะผู้นำในโลกยานยนต์ระดับโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย การใช้พลังงานไฟฟ้า และการขับขี่อัตโนมัติ และเรายังคงท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่อง วันนี้ เรายังเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นระบบการขับขี่อัตโนมัติและนำเสนอเทคโนโลยีของเราให้เป็นฟังก์ชั่นมาตรฐานของรถยนต์นับตั้งแต่รุ่น XC40 ไปจนถึง XC90 พร้อมเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อผู้บริโภคทุกระดับ

2) ความยั่งยืน (Sustainability)

Pure Mode: พลังงานอันทรงประสิทธิภาพจากวอลโว่และสุดยอดสมรรถนะที่ไม่เป็นรองใคร

อนาคตของการขับเคลื่อนด้วยยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริด และไฮบริด จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการเดินทางของเราทุกคน โดยโหมดการขับขี่ Pure Mode จะใช้แหล่งพลังงานเดี่ยวเมื่อแบตเตอรี่พลังสูงได้รับการประจุไฟจนเต็ม นักขับสามารถสัมผัสโหมดการขับขี่นี้ได้ในรถยนต์รุ่น XC90 T8 โดยเฉพาะในสภาพการจราจรของเมืองใหญ่ที่ต้องหยุดรถสลับกับเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลา

XC90มอบประสบการณ์การขับขี่ที่หรูหราอย่างสมบูรณ์แบบและเพียบพร้อมด้วยสมรรถนะขั้นสูงสุดกำลังเครื่องยนต์ และประสิทธิภาพการขับขี่ทั้งในด้านการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยไอเสีย โดยโหมดการขับขี่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น Comfort และ Off-road ล้วนมีเสน่ห์ในการขับขี่ที่แตกต่างกันที่นักขับทุกคนจะต้องหลงใหล

เรายังตั้งเป้าหมายให้รถยนต์ 50% ที่เราจำหน่ายภายในปี คศ.2025 เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งวอลโว่ได้ประกาศความมุ่งมั่นนี้เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปี 2017 ว่ารถยนต์ทุกรุ่นที่จะเปิดตัวตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป จะต้องเป็นรถยนต์แบบปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าเท่านั้น

การรีไซเคิลวัสดุและการลดขยะพลาสติก

วอลโว่ประกาศว่า นับตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป พลาสติกอย่างน้อย 25% ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ของวอลโว่จะต้องมาจากพลาสติกรีไซเคิล และเพื่อการบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทได้มุ่งพัฒนาส่วนประกอบรถยนต์รุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยเฉพาะการใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น ซึ่งความมุ่งมั่นนี้เห็นได้จากการที่บริษัทเปิดตัวรถยนต์เอสยูวี XC60 T8 plug-in hybrid SUV รุ่นพิเศษที่ดูเหมือนกับรุ่นปกติในปัจจุบันทุกประการ เพียงแต่ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกเดิม ถูกแทนที่ด้วยพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากัน

ห้องโดยสารภายในของ XC60 ติดตั้งแท่นคอนโซลกลางที่ทำจากวัสดุไฟเบอร์และพลาสติกที่นำกลับมาใช้ซ้ำจากตาข่ายจับปลาและเชือกในเรือประมงที่ไม่ใช้งานแล้ว สำหรับพื้นห้องโดยสาร ปูด้วยพรมที่ใช้เส้นใยจากขวดน้ำพลาสติกและส่วนผสมของฝ้ายรีไซเคิลที่นำมาจากเศษเหลือของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า อีกทั้งเบาะนั่งจากรถยนต์วอลโว่คันเก่ายังถูกนำมาใช้เพื่อผลิตวัสดุดูดซับเสียงใต้ฝากระโปรงรถ วอลโว่ยังพยายามผสมผสานพลาสติกเหลือใช้เข้ากับการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ โดยคาดหวังว่าจะเป็นแบบอย่างให้ผู้ผลิตรายอื่นในตลาดยานยนต์ และนี่คือข้อพิสูจน์ว่าปัญหาพลาสติกสามารถเยียวยาได้ผ่านกระบวนการออกแบบและการคิดค้นนวัตกรรม

3) อิสรภาพส่วนบุคคล (Personal)

ในฐานะบริษัทสัญชาติสวีดิช การตัดสินใจทุกครั้งของเราล้วนส่งผลถึงโลกและชีวิตของผู้คน ดังนั้นเราจึงกำหนดให้ผู้คนมีความสำคัญสูงสุดในการทำงานทุกด้านของเรา ซึ่งทำให้เราคิดและพิจารณาอย่างรอบคอบในการปฏิบัติงานของเราทุกครั้ง โดยเราเรียกสิ่งนี้ว่า “omtanke” (ภาษาสวีเดนแปลว่าความใส่ใจ) ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเรา ทุกสิ่งล้วนเริ่มต้นจากผู้คน พันธกิจในการทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย และดียิ่งขึ้น ถือเป็นสิ่งที่เรายึดถือเป็นหลักสำคัญ และนี่คือวิถีทางแห่งวอลโว่

แนวทางการออกแบบและสร้างประสบการณ์ของผู้ขับขี่ตั้งอยู่บนปรัชญาที่ว่า “วัฏจักรแห่งชีวิต” นั่นคือ การพัฒนามาตรฐานและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งอยู่บนองค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภคและข้อมูลจากชีวิตจริง เรามีแรงบันดาลใจแบบสแกนดิเนเวียน นั่นคือการผสมผสานความเรียบง่าย ความงาม และประโยชน์ใช้สอยเข้าด้วยกัน ดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียนที่ดีที่สุดจึงมักเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อให้ทุกสิ่งดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

รถยนต์รุ่นใหม่จากวอลโว่ทุกรุ่นคือผลิตภัณฑ์ของสวีเดน ประเทศที่มีสังคมเป็นเอกลักษณ์และสไตล์ที่โดดเด่น ซึความเชื่อมั่นอันสงบนิ่งและการให้ความสำคัญกับแสงและวัสดุจากธรรมชาติถูกนำมาผสานกัน เพื่อยกระดับวิถีชีวิตแบบชาวสวีดิชและดีไซน์สมัยใหม่สไตล์สแกนดิเนเวียน