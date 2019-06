‘เซ็นทรัล กรุ๊ป’ จัดใหญ่สะเทือนบัลลังก์ช้อป ในแคมเปญ “เดอะ เกรทเทส แกรนด์ เซล 2019: SHOPPING ADDICTS” ลดกระหน่ำสูงสุด 70% กว่า 10,000 แบรนด์ วันนี้ถึง 17 ก.ค. นี้เท่านั้น

• พลาดไม่ได้กับเซอร์ไพรส์เซลไอเท็มพิเศษ ช้อปจุใจไม่ต้องรอสิ้นปี วันที่ 6 เดือน 6 และ วันที่ 7 เดือน 7

• ดึง Micro-Influencers ตัวแทนความ Addict หลากสไตล์ นำโดย Shopping Addict ‘เจมมี่เจมส์ – ธีรดนย์’, Fashion Addict ‘ออกแบบ – ชุติมนฑน์’, Beauty Addict ‘สรัย วัชรพล’, Sport Addict ‘ปิ๊น อนุพงศ์’ พร้อมด้วยดาราสาว ‘ชิปปี้ – ศิรินทร์’ ร่วมเปิดแคมเปญในสไตล์ Work Hard, Shop Harder

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลัง 13 ธุรกิจในเครือ พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจ ร้านค้า พาร์ทเนอร์ ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยู เอ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานเปิดแคมเปญเขย่าวงการ “The Greatest Grand Sale 2019: SHOPPING ADDICTS เพราะชีวิตติดช้อป” ตอกย้ำการเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับการช้อปปิ้งสินค้าลดราคาช่วงกลางปี ผลักดันเป็นงานเซลระดับประเทศเทียบชั้นฮ่องกง และสิงคโปร์ ชูจุดแข็งของพลังธุรกิจกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยกลยุทธ์ Powerful Central Group Synergy ลดกระหน่ำครบที่สุดทุกมิติ ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช้อปปิ้งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านทางเซ็นทรัลออนไลน์ และ JD Central ลดสูงสุด 70% กว่า 10,000 แบรนด์ ทุกศูนย์ฯ ทุกห้าง รวม 69 สาขาทั่วประเทศ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท เริ่มแล้ววันนี้ ถึง 17 ก.ค. 62 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.centralworld.co.th, www.centralplaza.co.th, www.centralfestival.co.th และ www.centralphuket.com

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เราสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับประเทศด้วย Powerful Central Group Synergy ลดกระหน่ำครบที่สุดทุกมิติ ทุก BUs ทั่วประเทศ ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรมเซ็นทารา ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต และช้อปปิ้งออนไลน์ 24 ชั่วโมง ผ่านทางเซ็นทรัลออนไลน์ และ JD Central โดยเราเน้นตอบโจทย์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่ม Multi-generation Family คนทุกเพศทุกวัยและนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างกัน ด้วยจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าและบริการ และ Big Impact Sale โปรโมชั่นที่ถูกใจและคุ้มค่า 2) กลุ่ม Generation Now คนรุ่นใหม่ที่มีนิสัยไม่ชอบรอ อยากได้ต้องได้เดี๋ยวนี้ ด้วยการผสาน Omni-Channel ช้อปไร้รอยต่อดีลดีที่สุดได้ทั้งที่ศูนย์ฯ ที่ห้าง และช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังนำ Influencers และ Micro-influencers เป็นตัวแทน Addict รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเป็น Shopping Addict โดยเจมมี่เจมส์ ธีรดนย์ ดาราหนุ่มสุดฮอตที่เลือกของมามิกซ์แอนด์แมทซ์แฟชั่นได้โดนใจที่สุด, Fashion Addict โดยออกแบบ ชุติมณฑน์ นางแบบหน้าเก๋แฟชั่นเริ่ด, Beauty Addict โดยสรัย วัชรพล ผู้นำเทรนด์ด้านบิวตี้, และ Sport Addict โดยปิ๊น อนุพงศ์ ผู้หลงใหลในสนีกเกอร์ โดยตลอดแคมเปญยังตกแต่งศูนย์การค้าโดยใช้ Typography ที่โดนใจเพื่อกระตุ้นอารมณ์นักช้อป และ 3) เจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงทั่วประเทศ กับโปรโมชั่นสำหรับ Top Spenders ครั้งใหญ่แจกมากที่สุด โดย 448 ท่าน กระจายทุกสาขาของซีพีเอ็น รับฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง จากการบินไทย”

ชิปปี้ – ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ กล่าวว่า “ด้วยความที่ต้องออกงานบ่อยเลยชอบซื้อของเก็บเอาไว้ก่อน ซึ่งปกติก็ช้อปที่เซ็นทรัลตลอดอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเซลที่จะไม่พลาดแน่นอน ซึ่ง The Greatest Grand Sale เป็นแคมเปญที่รอคอย เพราะมีสินค้าแบรนด์ในเครือให้เลือกช้อปมากกว่า 10,000 แบรนด์ดัง และลดสูงสุดมากถึง 70% ซึ่งเยอะมาก แต่คุณภาพสินค้าไม่เคยลดลงเลย นอกจากนี้ Top Spenders ยังมีสิทธิ์ลุ้นตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกงอีกด้วย ต้องบอกว่าคุ้มมากค่ะ”

เจมส์ – ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ เสริมว่า “ส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งตัวโดยเฉพาะสไตล์ Unisex และสามารถหยิบของผู้หญิงมา match กับของผู้ชายให้ออกมาเป็น total look ของวันนั้นได้ ผมเลยสนุกกับการช้อปทั้งแบรนด์ผู้หญิงและแบรนด์ผู้ชาย ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลก็ตอบโจทย์เพราะมีของให้เลือกครบทุกประเภทอยู่แล้ว ยิ่งถ้าช่วงเซลด้วยแล้วก็จะซื้อทุกอย่างเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยเอามา mix&match ทีหลังครับ”

พบโปรโมชั่นที่ดีที่สุด Multiple Top-up ‘ลดแล้วลดอีก ลุ้นแล้วลุ้นอีก’ จากบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ

• ซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แอดดิค ได้แก่

ติดช้อปปิ้ง มหกรรมสินค้าราคาพิเศษบนพื้นที่ภายในศูนย์การค้าและคอนเวนชั่นฮอลล์ ทุกร้าน ทั้งศูนย์ฯ ลดสูงสุด 70% กับกว่า 10,000 แบรนด์ชั้นนำ พลาดไม่ได้กับ Hot Brands Sale ที่ต้องมา อาทิ Asava Sale, Atmos, Central Phuket Sale ยกเกาะ, ส่วนลดพิเศษจาก IKEA สาขาเวสต์เกตเท่านั้น, ตั๋วเครื่องบินดีลดีที่สุดจากการบินไทย พร้อมเขย่าวงการรีเทลกับครั้งแรกของ ‘เซอร์ไพรส์เซลกลางปี 6/6 & 7/7’ วันที่ 6 เดือน 6 และ 7 เดือน 7 กับไอเท็มพิเศษที่จะทุบราคาสินค้าลดสุด ๆ แค่สองวันเท่านั้น

ติดสนุก สุดคุ้มกับโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสวนน้ำลอยฟ้าโพโรโระ, เวิลด์คลาสแอทแทรคชั่น อาทิ ไตรภูมิ มหัศจรรย์สามโลก ธีมปาร์คผจญภัย แบบ 3D วอล์คทรูแห่งแรกของโลก และอควาเรีย อควาเรียมรูปแบบใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย

ติดโปร ยิ่งช้อปยิ่งคุ้ม เมื่อใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท ลุ้นรับบัตรกำนัลช้อปปิ้งฟรี มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท, เมื่อใช้จ่ายครบทุก 7,000 บาท/เซลล์สลิป กับบัตรเครดิตและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ รับฟรีกระเป๋า Under Armour นอกจากนี้ยังรับเครดิตเงินคืนได้สูงสุด 17%



• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซน ช้อปไร้รอยต่อแบบ Omni-Channel ด้วยส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 28% เมื่อรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และเมื่อช้อปผ่านบัตร MasterCard ครบ 3,000 บาท รับทันทีคูปองแทนเงินสด 100 บาท พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ช้อปออนไลน์ระหว่างวันที่ 6-13 มิ.ย. 62 ผ่านทาง www.central.co.th รับส่วนลดสูงสุด 80% และดีลพิเศษอื่น ๆ เช่น Brand of the Day 8 วัน 8 แบรนด์, Greatest Deals 8 วัน 80 ดีล พร้อมคูปองส่วนลดเพิ่มจากเว็บไซต์และของสมนาคุณอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีบริการช้อปผ่าน Central Chat & Shop ทางไลน์ Central Line Official

• เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และ ท็อปส์ จัดโปรโมชั่น ‘สนุกช็อป สนุกลุ้น’ สำหรับสมาชิกเดอะวันเมื่อช็อปครบทุก 600 บาท/ใบเสร็จ สแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรับ Dyson พัดลมกรองอากาศและเครื่องดูดฝุ่น (Pure Cool TP04 และ Dyson V11 Absolute) มูลค่า 56,800 บาท จำนวน 60 รางวัล และรับเพิ่ม 10 สิทธิ์ เมื่อลงทะเบียนผ่าน LINE :TopsThailand และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต Central The 1 ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.ค. 62, ลดสูงสุด 50% สินค้า Red Hot, ซื้อ 1 แถม 1, แลกซื้อสินค้าในราคา 1 บาท เมื่อใช้คะแนน The 1, พิเศษ สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต Central The 1 เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านทาง www.tops.co.th ต่อที่ 1 ลดทันที 150 บาท เมื่อช็อปครบ 2,000 บาท/ใบเสร็จ (จำกัด 4 สิทธิ์/หมายเลข

เดอะวัน ตลอดรายการ) ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าหลังหักส่วนลดครบ 2,000 บาทขึ้นไป/รายการสั่งซื้อสินค้า และชำระเงินผ่านเครดิตคาร์ดออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ก.ค. 62

• ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน มอบโปรโมชั่นลดสินค้าทั้งห้างฯ สูงสุด 50% และรับลดเพิ่มสูงสุด 12.5% เมื่อใช้คะแนนThe 1 เท่ายอดช้อป, ลุ้นรับรถยนต์ ‘SUZUKI รุ่น CIAZ GLX’, บัตรห้องพักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวม 25 รางวัล เมื่อช้อปทุก 1,000 บาท หรือใช้คะแนนเดอะวันทุก 30 คะแนน พร้อมแสดงใบเสร็จไม่จำกัดยอดช้อป พร้อมรับอภิสิทธิ์จากบัตรเครดิตชั้นนำ ลดและรับคืนสูงสุด 35% ตั้งแต่วันที่ 6-30 มิ.ย. 62

• โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ฉลองครบรอบ 36 ปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ เช่น จองโรงแรมในคืนที่ 3 เพียง 36 บาท หรือแอดไลน์ @mycentara เพื่อรับคูปองซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ในราคา 36 บาท โปรโมชั่น SPA Cenvaree ในราคา 360 บาท นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์ พิเศษสุดกับกิจกรรมประกวดภาพถ่าย 10-YEAR TRAVEL IN STYLE CHALLENGE ที่มีรางวัลเตรียมไว้แจกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรห้องพัก ห้องอาหาร หรือสปา สามารถติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://36.centarahotels.com

• นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจในเครืออีกมากมาย ได้แก่ ซุปเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป, เดอะวันคาร์ด และเจดี เซ็นทรัล