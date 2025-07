ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 และเปิดการประชุมวิชาการ “Thailand Against Cancer as One” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ, ศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกลั่นกรองมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวประกาศสดุดีเกียรติคุณและกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567

ซึ่งได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เดนนิส เจ. สเลมอน (Dennis J. Slamon, MD) อายุรแพทย์โรคมะเร็งชาวอเมริกัน เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “Thailand against Cancer as One” และทรงรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เดนนิส สเลมอน เรื่อง “Identification & Validation of Novel Targets in Oncology : From HER2 to the CDK–4/6 Kinases. Biologic and Therapeutic Implication”

ADVERTISMENT

สำหรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เดนนิส เจ. สเลมอน (Dennis J. Slamon, MD) ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ซึ่งนับเป็นท่านที่สองตั้งแต่มีการจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ ขึ้นมา ท่านเป็นอายุรแพทย์โรคมะเร็งชาวอเมริกัน ซึ่งมีผลงานด้านมะเร็งวิทยาเป็นที่ประจักษ์ โดยท่านเป็นผู้ค้นพบยีน Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 (HER2) ซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาชีววัตถุ ทราสทูซูแมบ (Trastuzumab) ซึ่งเป็นยารักษาแบบโมเลกุลมุ่งเป้าที่ปฏิวัติวงการรักษาโรคมะเร็ง

โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive ทำให้ช่วยชีวิตผู้หญิงนับล้านคนทั่วโลก การค้นพบของท่านนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง และเป็นจุดเริ่มต้นของยุคการแพทย์แบบเฉพาะบุคคล และการแพทย์แม่นยำ ปัจจุบัน ในวัย 77 ปี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เดนนิส เจ. สเลมอน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยทางคลินิกและการถ่ายทอดจากห้องปฏิบัติการ ตลอดจนเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยมะเร็งสตรี Revlon/UCLA ที่ศูนย์มะเร็ง Jonsson Comprehensive Cancer Center รวมถึงดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านอายุรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาโลหิตวิทยา/มะเร็งวิทยา และรองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอเนียร์ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา (The University of California, Los Angeles, USA)

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้อำนวยการคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ของ National Colorectal Cancer Research Alliance โดยท่านยังคงทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของยาและค้นหาตัวยาใหม่เพื่อรักษามะเร็งชนิดอื่น ๆ ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เดนนิส เจ. สเลมอน นับเป็นผู้บุกเบิกการรักษามะเร็งโดยใช้ชีววัตถุ การค้นพบยา Trastuzumab เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive นับถึงปัจจุบัน ผู้ป่วยมะเร็งนับล้านคนทั่วโลกได้รับประโยชน์และรอดชีวิตจากการรักษาด้วยยาที่ท่านค้นพบ นับว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ

อนึ่ง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ Princess Chulabhorn Award” เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคมะเร็ง และการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

นอกจากทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ว ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งขึ้นเป็นการเฉพาะ เปิดบริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อการพัฒนาค้นคว้าวิจัย พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้และยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเห็นควรเสนอจัดให้มีรางวัลระดับนานาชาติขึ้นเพื่อพิจารณาให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน ควบคุม และหรือการดูแลรักษาโรคมะเร็ง อันก่อให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ

โดยมีการกำหนดขอบเขตของรางวัล ขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้รางวัล และเพื่อให้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn Award) สามารถดำเนินการได้อย่างถาวร มีความมั่นคงและเป็นระบบในระยะยาว สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (Princess Chulabhorn Award Foundation) ขึ้นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการมูลนิธิภายใต้การสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ซึ่งปัจจุบันมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการรวม 30 ท่าน ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลผู้ได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี จำนวน 1 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

พร้อมกันนี้ เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งในประเทศไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 ขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม A โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญในด้านการป้องกัน ควบคุม และการดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย จากหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ

ซึ่งสำหรับในปีนี้เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เดนนิส เจ. สเลมอน ผู้ได้รับพระราชทาน “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์” ประจำปี 2567 และปัญหามะเร็งของประเทศไทย ดังนั้น เนื้อหาการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่ 2 นี้ จึงให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ATMP Advanced Therapeutic Medicinal Products รวมทั้งอัพเดตนวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครอบคลุมทั้งการผ่าตัด รังสีรักษา ยา ตลอดจนการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย

เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านมะเร็งได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย สถานการณ์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับมะเร็งของหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้ทำงานด้านมะเร็ง

อันจะก่อให้เกิดพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานระดับนโยบาย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และสถานบริการสุขภาพในทุกระดับในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกันต่อไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านมะเร็ง อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกัน ควบคุม และรักษาดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง และยกระดับสุขภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามพระปณิธานขององค์อุปถัมภ์มูลนิธิต่อไป