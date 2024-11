หมอแอมป์ BDMS CEO of the Year 2024

ถือเป็นความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ และเรื่องน่ายินดีของ “นายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ” (หมอแอมป์) ประธานคณะผู้บริหาร BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล CEO of the Year 2024 สาขา “Best CEO in Excellence in Wellness Leadership”

โดยรางวัลนี้จัดโดย Bangkok Post มอบให้ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จอันเป็นที่ยอมรับ ไม่เพียงแต่สร้างแรงผลักดันให้กับองค์กร แต่ยังสร้างคุณค่าแก่สังคมและอุตสาหกรรม

สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์ของการสร้างสังคมสุขภาพดี และมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็น Wellness Destination of the World โดยการส่งเสริมแนวทางการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) ผ่าน Scientific Wellness Life Blueprint หรือพิมพ์เขียวสู่สุขภาพดี ของหมอแอมป์ได้เป็นอย่างดี

เส้นทางของหมอแอมป์เริ่มจากการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (Preventive Medicine, Public Health) และแขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Preventive Medicine, Lifestyle Medicine) จากแพทยสภา ประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หมอแอมป์ไม่เพียงเป็นแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน ผ่านการมอบความรู้ด้านการวางแผนปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตให้กับทั้งประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ

ผ่านงานเขียนอันโดดเด่นเป็นหนังสือหลายเล่มที่ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมอบความรู้ด้านการป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรค NCDs ให้กับทุกคนผ่านช่องทาง YouTube ภายใต้ชื่อ “DrAmp Team” ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านราย

หมอแอมป์กล่าวว่า ความท้าทายสำคัญที่โลกกำลังเผชิญในปัจจุบันคือปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ขณะนี้ประชากรทั่วโลกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยประชากรกลุ่มนี้มีสัดส่วนมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมด สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ระหว่าง 16-17% และคาดว่าในปี 2574 สัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 28% ของประชากรทั้งหมด

“วิสัยทัศน์ของผมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยและชาวต่างชาติให้สุขภาพดี อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยนอกจากสังคมสูงอายุแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ในปัจจุบัน คือการแพร่หลายของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคปอด โรคมะเร็ง โรคเครียด และโรคอ้วน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโรคอ้วนติดอันดับสูงสุดในภูมิภาค”

ปัจจุบัน BDMS Wellness Clinic เปิดให้บริการทั้งหมด 19 สาขาทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร อาณาจักรศูนย์ดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย คลินิก BDMS Wellness Clinic โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพศูนย์ประชุม BDMS Connect Center รวมถึงบริการเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการระดับสูงจากต่างชาติ มูลค่าโครงการทั้งหมดรวมสูงถึง 15,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ BDMS Wellness Clinic ยังทำงานร่วมกับกลุ่มโรงแรมระดับ 5 ดาว อย่างเช่น Laguna Phuket และโรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เปิดตัว BDMS Wellness Clinic สาขา Laguna Phuket และสาขา Sri panwa Phuket โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบการพักผ่อนเชิงสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก และยังมีแผนการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น Wellness Destination of the World ในอนาคต