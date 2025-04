‘BIMSTEC Young Gen Forum’ เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมยั่งยืน

ตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม “สยามพิวรรธน์” ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “BIMSTEC Young Gen Forum: Where the Future Meets” เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่จาก 7 ประเทศสมาชิก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน ณ ไอคอนสยาม คู่ขนานการประชุม“BIMSTEC” ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหารโครงการ อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม

โดยได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศให้ “ไอคอนสยาม” เป็นสถานที่จัดงาน “BIMSTEC Young Gen Forum: Where the Future Meets” ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนาน (Side event) กับการประชุม “BIMSTEC” (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี–ลา กรุงเทพมหานคร

การได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานระดับนานาชาติในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระดับโลกมีต่อสยามพิวรรธน์ ตอกย้ำพันธกิจในการเป็น “The Visionary Icon” ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ปรากฏการณ์ระดับโลก

เชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ พร้อมเสริมภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมระดับภูมิภาค และยังสะท้อนถึงบทบาทของ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในฐานะศูนย์กลางระดับโลกที่พร้อมต้อนรับการประชุมและกิจกรรมระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 300 คนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจและวิชาการระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศักยภาพของไทยไปสู่สายตาชาวโลก

สำหรับกิจกรรม BIMSTEC Young Gen Forum: Where the Future Meets ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน2568 ที่ผ่านมา ณ ไอคอนสยาม เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนและผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก 7 ประเทศสมาชิก ได้แก่อินเดีย ศรีลังกา ไทย ภูฏาน เมียนมา บังกลาเทศ และเนปาล ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค BIMSTEC

ทั้งในด้านความเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน และความมั่นคง รวมถึงการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่ๆ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์

ทั้งนี้ H.E. Professor Dr. Muhammad Yunus ประธานคณะที่ปรึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ได้ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ส่งต่อแรงบันดาลใจและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

BIMSTEC ถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี

โดยประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงความไว้วางใจจากนานาประเทศในการเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาค และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย พร้อมเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่ได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก