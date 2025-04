คาเฟ่ดอยตุง บุกวันแบงค็อก “The Coffee House by DoiTung”

The Coffee House by DoiTung (เดอะ คอฟฟี่ เฮ้าส์ บาย ดอยตุง) ที่สุดของร้านกาแฟสายพันธุ์พิเศษสัญชาติไทย จากแหล่งสร้างความยั่งยืนบนดอย สู่โครงการแลนด์มาร์กระดับประเทศอย่าง One Bangkok เปิดให้บริการแล้ววันนี้

ภายใต้พื้นที่พัฒนาที่สร้างความยั่งยืนให้คนบนดอยสูง กลายเป็นแหล่งกำเนิดกาแฟสายพันธุ์พิเศษที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและจิตวิญญาณของผู้คน กาแฟดอยตุงได้ก้าวข้ามขีดจำกัดจากไร่สู่แก้วกาแฟในเมืองหลวง สู่การเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์มาร์กระดับประเทศ ณ โครงการ One Bangkok (วัน แบงค็อก) พร้อมเปิดประสบการณ์เหนือระดับผ่าน The Coffee House by DoiTung (เดอะ คอฟฟี่ เฮ้าส์ บาย ดอยตุง) คาเฟ่กาแฟสเปเชียลตี้ฝีมือคนไทย ตอกย้ำความสำเร็จของกาแฟไทยบนเวทีโลก

จากจุดเริ่มต้น เมื่อครั้งที่ดอยตุงเคยเผชิญกับปัญหาการปลูกฝิ่น จนได้พลิกฟื้นผืนป่ากลายมาเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นเลิศในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งเน้นงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้คนในชุมชนแทนการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายจากความไม่รู้และขาดโอกาสภายใต้ปรัชญา “คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน”

ทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นไร่กาแฟอราบิก้า 100% ที่อยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ควบคู่ไปกับการปลูกป่า เพื่อส่งเสริมเรื่องการปลูกกาแฟคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

โดยโครงการส่งเสริมและรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรจะทำหน้าที่ในการส่งเสริมการทำเกษตรประณีตที่ต้องอาศัยความใส่ใจในการดูแลผลผลิตมากกว่าการปลูกทั่วไป ก่อนจะรับซื้อกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรในชุมชนให้สามารถยืนได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงการในที่สุด ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของมูลนิธิอย่างแท้จริง

จุดแข็งของกาแฟดอยตุงที่ได้รับการยอมรับในตลาดมาโดยตลอด คือการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต ทุกเมล็ดกาแฟสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ว่ามาจากครัวเรือนไหน ขายให้เมื่อใด และคุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างไร ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกแก้วที่ถึงมือลูกค้าคือกาแฟเกรด A ทำด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและวิจัยสายพันธุ์กาแฟ กระบวนการแปรรูป และมาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในความภาคภูมิใจคือ กาแฟสายพันธุ์กาโย (GAYO) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสเปเชียลตี้เกรด และยังมีสายพันธุ์อื่น ๆ อาทิ คาทูร่า (Caturra) และเบอร์บอน (Bourbon) ที่ล้วนผ่านกระบวนการปลูกและคัดสรรอย่างพิถีพิถัน จนได้รับการยอมรับจากนักชิมกาแฟมืออาชีพ และเคยคว้ารางวัล Cup of Excellence ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่ให้การยกย่องเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟคุณภาพเยี่ยม ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์ดอยตุงและเกษตรกรในพื้นที่แม้แต่กาแฟที่ผลิตในระดับแมสของดอยตุง ก็ยังมีคุณภาพเทียบเท่ากับกาแฟสเปเชียลตี้เกรดทั้งหมดเช่นกัน

นอกจากนี้กาแฟดอยตุงยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาธุรกิจกาแฟโดยคำนึงถึงความยั่งยืน และการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อาทิ Mi Cafeto, KALDI, MUJI, มหาวิทยาลัยโตเกียว, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงตลาดใหม่ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูกและแปรรูปกาแฟมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันดอยตุงยังให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย

กาแฟสเปเชียลตี้สัญชาติไทย

และล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ เมื่อดอยตุงในฐานะแบรนด์กาแฟสัญชาติไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Bangkok ไอคอนิกของประเทศไทย ผ่านคาเฟ่หรูที่นำเสนอกาแฟสเปเชียลตี้สัญชาติไทย ภายใต้ชื่อ The Coffee House by DoiTung บอกเล่าเรื่องราวจากดอยสูงสู่กาแฟแก้วพิเศษ ผ่านรสชาติของกาแฟสายพันธุ์พิเศษที่เริ่มต้นจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีและการจัดการแปลงที่เป็นระบบ คัดสรรสายพันธุ์กาแฟสเปเชียลตี้หลากหลายสายพันธุ์ ควบคุมกระบวนการคั่วบดโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับสากล

การันตีด้วยรางวัล Cup of Excellence และการยอมรับในตลาดญี่ปุ่น รวมถึงกาแฟสเปเชียลตี้ 4 สายพันธุ์ใหม่ ที่ทุ่มเทพัฒนากว่า 3 ปี เพื่อให้ได้รสชาติโดดเด่นไม่เหมือนใคร พร้อมชงอย่างพิถีพิถันโดยบาริสต้าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี รังสรรค์ออกมาเป็นเมนูมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกาแฟดริป DoiTung Specialty Drip Coffee อาทิ Typica (Dry/Natural Process) การันตีด้วยรางวัล ICP และ SEAGCC และ Gesha (Washed Process) ที่มาพร้อม Taste Note ที่โดดเด่น

หรือจะเป็น Signature Drinks อาทิ Espresso Honey Tonic, Tiramisu Latte, Biscoff Latte และ Standard Coffee Menu ที่สามารถเลือกเมล็ดกาแฟได้ถึง 3 แบบ ทั้ง House Blend และ Seasonal Blend และสำหรับคนที่ไม่ใช่คอกาแฟ นอกจากพระเอกของร้านคือกาแฟดอยตุง คาเฟ่ยังมีเครื่องดื่มอื่น ๆ ให้ลองมากมาย อาทิ Pink Coconut Matcha, Chocolate เป็นต้น

พร้อมยังมีอาหารและขนมรสชาติเลิศให้สั่งมาทานคู่กับเครื่องดื่มอีกด้วย ท่ามกลางบรรยากาศภายในร้านสุดคลาสสิกของอินทีเรียร์ดีไซน์สไตล์ยุโรเปียนคาเฟ่ ทำให้ผ่อนคลายทุกช่วงเวลา เหมาะกับการนั่งจิบกาแฟชิล ๆ หรือนั่งทำงาน รวมทั้งมี Private Zone สำหรับการพบปะสังสรรค์หรือการประชุมแบบกึ่งทางการ พร้อมโซน Slow Bar ให้พูดคุยกับบาริสต้าเรียนรู้เรื่องราวการเดินทางของกาแฟดอยตุงได้ทั้งวัน

สัมผัสสุดยอดรสชาติแห่งความยั่งยืน สนับสนุนชุมชน พร้อม ๆ ไปกับรับประสบการณ์เหนือระดับที่ The Coffee House by DoiTung ที่สุดของร้านกาแฟสเปเชียลตี้สัญชาติไทยได้แล้ววันนี้ ที่ชั้น 3 ตึก Parade โครงการ One Bangkok เปิดทุกวัน 10.00-21.00 น.