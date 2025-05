ศิริราช จับมือ SCGC สร้างคุณค่าวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่ใช้แล้ว

โรงพยาบาลศิริราช จับมือ SCGC จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน โชว์นวัตกรรมพอลิเมอร์เพื่อการแพทย์ และโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ในงาน SiCOE Forum 2025 ขับเคลื่อนการแพทย์ไทยสู่ความยั่งยืน ณ โรงพยาบาลศิริราช

หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Integrated Center of Excellence : SiCOE) นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชั่นครบวงจรเพื่อความยั่งยืน นำโดยนายพิสันติ์ เอื้อวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ SCGC และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรม SCGC

จัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพอลิเมอร์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “พลาสติกเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเพื่อโลกที่ยั่งยืน” (Plastics for Better Living and a Better Tomorrow) ในงาน “SiCOE Forum 2025 x SDGs” ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ โรงพยาบาลศิริราช

ทั้งนี้ SCGC ได้นำนวัตกรรมทางการแพทย์พร้อมทั้งโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนไปร่วมจัดแสดงแก่คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพและความเป็นเลิศทางการแพทย์สู่อนาคตที่ยั่งยืน อาทิ โซลูชั่นการจัดการขยะพลาสติกครบวงจรจาก Wake Up Waste

นวัตกรรมพลาสติกรีไซเคิลโดยเปลี่ยนวัสดุทางการแพทย์ที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างคุณค่าเพิ่มใหม่ เช่น กระเบื้องพีวีซีรีไซเคิลจากถุงน้ำยาล้างไต ถุงพลาสติกรีไซเคิลจากแกลลอนน้ำยาล้างไต รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์สำหรับรักษาโรคริดสีดวง รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ ถังทิ้งเข็มฉีดยา เป็นต้น