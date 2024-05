ขยับร่างกายผ่านแอป adidas Running ระดมทุน สู้สภาพอากาศสุดขั้ว

อาดิดาสเปิดแคมเปญระดับโลก Move for the Planet ปี 2 ชวนออกกำลังกายเพื่อโลก บันทึกผ่านแอป adidas Running ทุก 10 นาทีถูกเปลี่ยนเป็นยอดบริจาค 1 ยูโรให้กับกองทุนคอมมอนโกล

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 อาดิดาส (adidas) เปิดแคมเปญ Move for the Planet ปี 2 ชวนคนในสปอร์ตคอมมูนิตี้ออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน adidas Running ระหว่างวันที่ 10-22 พฤษภาคม 2567 เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสภาวะสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลก (Extreme Weather Conditions) โดยทุก 10 นาทีของการออกกำลังกายที่ได้รับการบันทึกลงในแอปพลิเคชัน และถูกเปลี่ยนเป็นยอดบริจาค 1 ยูโรให้กับกองทุน “คอมมอน โกล” (Common Goal) ตั้งเป้า 1.5 ล้านยูโร เพื่อช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นให้กับโลกใบนี้

การเกิดสภาวะสภาพอากาศสุดขั้วสามารถสร้างผลกระทบต่อสถานที่เล่นกีฬาเป็นอย่างมาก โดยจากสถิติพบว่าอนาคตข้างหน้าภายในปี 2593 เกือบ 1 ใน 4 ของสนามฟุตบอลในประเทศอังกฤษ (23 สนามจาก 92 สนาม) จะถูกน้ำท่วมเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดทุกปี

นอกจากนี้ การสำรวจเพิ่มเติมโดยสหประชาชาติ (United Nations) ยังระบุว่ากว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่เป็นอดีตเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกภาคฤดูหนาวจะไม่สามารถกลับมาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาดังกล่าวในช่วงเวลาเดียวกันได้อีกในอนาคต

แอชลีย์ ซาร์นาวสกี้ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดของอาดิดาส กล่าวว่า แคมเปญ Move For The Planet ปืแรกเมื่อปี 2566 ที่ผ่านมา นำมาสู่การรวมตัวกันของผู้คนในสปอร์ตคอมมูนิตี้กว่า 1 ล้านคนทั่วโลก ผู้คนกว่าหนึ่งล้านคนได้มีส่วนร่วมในแคมเปญรักษ์โลกอย่าง Move For The Planet ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งกว่า 63.1% คือการวิ่ง รองลงมาเป็นการเดินซึ่งคิดเป็น 17.9% ตามมาด้วยการขี่จักรยานที่มีจำนวนถึง 9.2% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

Advertisment

ซึ่งปีที่ 2 นี้ อาดิดาสได้ขยายขอบเขตการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครอบคลุมกีฬามากกว่า 100 ประเภท ซึ่งรวมถึงการเล่นฟุตบอล การพายเรือคายัค การกระโดดเชือก การยกน้ำหนัก และกีฬาอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมในแอปพลิเคชัน adidas Running ได้แล้วตั้งแต่วันนี้

โอลิเวีย แบสตัน-พิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการสร้างผลกระทบของคอมมอนโกล (Common Goal) กล่าวเพิ่มว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วได้เพิ่มโอกาสทางด้านกีฬาให้กับผู้คนที่ปราศจากความสามารถในการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

“พวกเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อโครงการ Move For The Planet เป็นปีที่ 2 โดยในปีนี้เราได้สนับสนุนผู้คนในสปอร์ตคอมมูนิตี้ผ่านการสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ใหม่ ตลอดจนโครงการระบายน้ำ เพื่อช่วยถ่ายเทน้ำจากสนามกีฬาและสวนในบริเวณใกล้เคียงของสนามกีฬา Cancha Violeta ณ เมือง San Pedro Xalostoc ประเทศเม็กซิโก”

นอกจากนี้ อาดิดาสยังได้สนับสนุนโครงการ UN Climate Change – Sports for Climate Action เพื่อพัฒนาชุดโมดูลสำหรับการฝึกฝนทักษะกีฬา รวมถึงสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินการเพื่อเชื่อมต่อกีฬาและการพัฒนาเข้าด้วยกัน โดยโครงการ UN Climate Change เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหมายให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นไปยังการมอบการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศและการสร้างความยั่งยืนผ่านการเล่นกีฬา

Advertisment

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกอย่าง MOVE FOR THE PLANET สามารถลงทะเบียนผ่าน https://adirun.app/HzyX ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเริ่มขยับตัวเพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนได้ตั้งแต่วันที่ 10-22 พฤษภาคม 2567