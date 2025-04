‘สงกรานต์สยาม’ ยั่งยืน เทศกาลหนึ่งเดียวในโลก

หลังเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในไทยและกรุงเทพฯ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้ภาคเอกชนรายใหญ่ต้องประกาศรวมพลัง พร้อมสร้างแรงขับเคลื่อนให้มากที่สุด เพื่อให้นักเดินทางทั่วโลกมั่นใจในประเทศไทย

ปีนี้ “เทศกาลสงกรานต์” ทุกค่ายในย่านถนนพระรามที่ 1 จึงจัดยิ่งใหญ่ พร้อมชูไฮไลต์เฉลิมฉลองอย่างพร้อมเพรียง เป้าหมายเพื่อสร้างความยั่งยืน หนึ่งเดียวในโลก

ห้างใหญ่ “ย่านสยาม” รวมพลัง

“ย่านสยาม” ถือเป็นโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงที่ครองใจนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาตลอด ล่าสุด ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และสยามสแควร์ ประกาศผนึกกำลัง โดยมีบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมจับมือโหมเทศกาลสงกรานต์

แบบจัดเต็มครบทุกมิติ ทั้งการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณี ไหว้พระเสริมสิริมงคล มหกรรมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ การแสดงดนตรีทั่วพื้นที่ย่านสยาม อินเตอร์โชว์สุดพิเศษสวนดอกไม้เหนือจินตนาการ กิจกรรมเซอร์ไพรส์จากซีรีส์วายแห่งปี และยังมีแบรนด์แฟชั่นระดับโลกร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ประเพณีไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

กลุ่มวันสยาม ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom วันที่ 10-16 เมษายน 2568

“สยามพารากอน” ตอกย้ำจุดหมายปลายทางอันดับ 1 ที่อยู่ในใจคนทั่วโลก ด้วยการจัดงาน “สวนดอกไม้” ครั้งแรก พร้อมเปิดจุดเช็กอินแบบ Multi-Sensory รับรู้ได้ทุกประสาทสัมผัส โดยร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, INGU และ JOOX มอบประสบการณ์สุด Extraordinary ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์ ท่ามกลางบรรยากาศโลกตะลึง

สนุกกับ Water Cannon ที่พาร์คพารากอน และบริเวณคาสเคด ไฮไลต์หนึ่งในการฉลองสงกรานต์ย่านสยาม โชว์พิเศษครั้งแรกในไทย THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์

สนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดังที่มาสร้างสีสันแต่ละวัน อาทิ DAOU OFFROAD, ATLAS, INK WARUNTORN, PROXIE, CHUANG ASIA S2 DEBUT GROUP, JAYLERR เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ 4EVE

ชมผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ดอกไม้ในทุกแง่มุม พร้อมนิทรรศการ “Songkran Water & Petals” โดย Ingrid Haubrich ที่จัดร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย

สยามพารากอน ยังร่วมกับ สารัตถะ (Saratta.space) นำทีมโดย พัทธมน นิศาบดี Chief Curator พร้อมพาคุณไปพบกับความงดงามที่แสดงออกผ่านผลงานศิลปะหลายแขนง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happiness in full bloom” ที่เต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้ ธรรมชาติและแสงที่สดใส

ผลงานที่จัดแสดงจากศิลปินชื่อดัง อาทิ JCCHR, นพนันท์ ทันนารี, จารุวัฒน์ น้อมรับพร, ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ, พิมพ์ เพิ่มพูลสมบัติ, Hongki Dongki, JATSdeYEHUA, Anxiety Storage และอนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี จิตรกรและนักระบายสีบำบัด ที่หลายคนรู้จัก

การจัดแสดงในครั้งนี้เป็นการสัมผัสกับบรรยากาศแห่งฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความงดงามของดอกไม้ ผลงานศิลปะถูกคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ทุกชิ้นงานได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างละเอียดอ่อนและมีเอกลักษณ์ บนพื้นที่แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ของสยามพารากอน ที่จะทำให้คุณได้พบกับความงามความสุขในทุกการมองเห็น

“สยามพิวรรธน์” ทุ่มจัดบิ๊กอีเวนต์

Siam Center The Summersive Playground : GELBOYS Joinground วันนี้-16 เมษายน 2568

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เนรมิตพื้นที่เป็นเพลย์กราวนด์ที่รวมพลังซอฟต์พาวเวอร์ กับงาน “Siam Center Summersive The Summer Playground : GELBOY Joinground” ครองใจเหล่าสยาม DNA

ไฮไลต์จากซีรีส์ “GELBOYS สถานะกั๊กใจ” ซีรีส์วายแห่งปีที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก หนึ่งในพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยและเป็นงานไทยสร้างสรรค์ หรือ Thai Creative

งาน Siam Center x Punpro : MUFEST by Punduang เอาใจสายมู สินค้าและเครื่องประดับที่ใส่ได้ชีวิตประจำวัน พร้อมพลังงานบวก เพิ่มเอเนอร์จี้ให้กับซัมเมอร์นี้

Siam Discovery Summersive : The Summer Exploratorium วันนี้-16 เม.ย. 2568

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนมา Come Play With Us กับ “Siam Discovery Summersive The Summer Exploratorium” เมื่อแบรนด์ดังระดับโลกร่วมฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทย

พบกับ Alexander Wang ฉลองครบรอบ 20 ปี ที่แรกในโลก จัดงาน Wang Water Fest ในกรุงเทพฯ และร่วมฉลองคอลเล็กชั่น Bodywear SS 2025 สะท้อนความแตกต่างที่ไร้ขีดจำกัด

โดยมี WangSquad ที่จะมาปลุกความเปรี้ยว เท่ สนุก และไอคอนิกในแบบฉบับของ Alexander Wang ค้นพบประสบการณ์พิเศษนี้ได้ตั้งแต่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป โดยพื้นที่ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่าสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้

ทรัพย์สินจุฬาฯ บูมสยามสแควร์

สยามสแควร์ จัดงานในธีม “สงกรานต์สยาม ผ้าขาวม้า สาดสนุก สุดอะเมซิ่ง” 13-15 เมษายน 2568 โดย PMCU ร่วมกับ BEX ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

ซึ่งปีนี้ผสมผสานในรูปแบบงานสงกรานต์ร่วมสมัย เนรมิตใจกลางสยามสแควร์ให้กลายเป็น “สวนน้ำ” สวนสนุกขนาดใหญ่ เที่ยวได้ทั้งครอบครัว

มีกิจกรรมพิเศษ เช่น ขบวนแห่สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล เวทีเคลื่อนที่ ครั้งแรกในสยาม ! สนุกไปกับจังหวะ 3 ช่า ขบวนมนต์เสน่ห์วัฒนธรรม 4 ภาค แฟลชม็อบรำวง เพลงไทยใจกลางสยามสแควร์

โดยมี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปินนักร้องชื่อดัง มาสร้างสรรค์งานให้สนุกสุดเหวี่ยง พบกับ 4EVE, CHILAX, Slapkiss, ATLAS, เอเชีย7, MINDY, ไมยราพ, เอิ๊ต ภัทรวี, FLI:P x Project M.O.N., เบนซ์ ข้าวขวัญ และวงดนตรีชื่อดังจาก PMC ที่เข้าประกวดในรายการ THAILAND BAND WARS จากช่อง WorkPoint 23 เริ่ม 11.00-22.00 น. งานนี้ฟรีตลอดงาน

MBK ฉลองสมรสเท่าเทียม

ข้ามมาฝั่งตรงข้าม MBK Center ชวนสรงน้ำพระ “พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม” วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ที่ประดิษฐานบริเวณ Center Hall ชั้น G โซน B เพื่อสักการะ ในงาน “MBK Songkran Festival”

พร้อมกิจกรรมความบันเทิง Meeting Point ชั้น G โซน A และลาน Skywalk ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา เม็กซิโก เกาหลี บังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ที่สำคัญมีการเชียร์สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Amazing Queen Songkran 2025 ประชันโฉมในรอบ Preliminary เวทีประกวดเฟ้นหาสาวงาม ตัวแทนแห่งความรักและเฉลิมฉลองสมรสเท่าเทียม เป็นทูตวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชิงมงกุฎเพชรอัตลักษณ์ ถ้วยเกียรติยศ สายสะพาย และเงินสด มูลค่ารวม 200,000 บาท

เมื่อสนุกครบรสที่ย่านสยามแล้ว การไหว้พระเสริมสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ณ “วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” ถือเป็นไฮไลต์ที่ต่างชาติทึ่ง เมื่อมีวัดสวยงาม เงียบสงบ คั่นกลางระหว่างห้างใหญ่ระดับโลก