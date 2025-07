สยามพิวรรธน์ ผนึกรัฐ-เอกชน แข่งเก็บขยะชิงแชมป์โลก

กีฬาเก็บขยะระดับโลก “SPOGOMI WORLD CUP 2025” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมในการเก็บขยะและแยกขยะ สร้างการเรียนรู้ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย และเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

ซึ่งการแข่งขันเก็บขยะได้จัดอย่างต่อเนื่องในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้คนทั่วโลกได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของขยะ และเปลี่ยนเรื่องขยะมาทำให้เป็นเรื่องที่มีความสนุกมากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Nippon Foundation หนึ่งในองค์กรไม่แสวงกำไรที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

ในส่วนของประเทศไทย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมกับ จี-ยู ครีเอทีฟ จัดงาน “SPOGOMI WORLD CUP 2025 THAILAND QUALIFIERS” การแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งที่ 2 ของประเทศไทย เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลก ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน นำโดย กรุงเทพมหานคร และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนการสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมเรื่องสิ่งแวดล้อมระดับโลก

เป้าหมายขยะฝังกลบเป็นศูนย์

นราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทสานต่อพันธกิจ “วิถีสยามพิวรรธน์” มุ่งมั่นในการสร้างจุดหมายปลายทางที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองให้เป็นพื้นที่แห่งชีวิต ที่เติบโตอย่างสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างต้นแบบแห่งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม และนำแนวคิดความยั่งยืนบรรจุเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน SPOGOMI อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แพร่หลาย จากการสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของกิจกรรมกีฬา ทำให้เรื่องขยะเป็นเรื่องที่มีทั้งความสนุก และสร้างประโยชน์ อันเป็นแรงจูงใจให้คนทุกเพศทุกวัยมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ

โดยขยะที่ได้จากการแข่งขันจะถูกนำไปบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรภายใต้โครงการ Siam Piwat 360 องศา Waste Journey to Zero Waste และพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายขยะฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ภายในปี 2040

ด้าน ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ์ ประธานบริหาร บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จำกัด กล่าวว่า การแข่งขัน SPOGOMI คือการนำเอากิจกรรมการแข่งขันขันกีฬาเก็บขยะและแยกประเภท พร้อมสอดแทรกความสนุก ขณะเดียวกันยังช่วยรณรงค์ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

“เชื่อว่าการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีสามารถเริ่มได้จากตัวเอง”

SPOGOMI เป็นกีฬาที่มีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความตั้งใจสร้างสรรค์กิจกรรมขึ้น เพื่อให้คนรู้สึกสนุกไปกับการเก็บขยะและแยกขยะ อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีของผู้ร่วมแข่งขันในทีม ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยทำให้สังคมสะอาดและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ทีมนักวิ่ง เตรียมบินชิงชัย

สำหรับการแข่งขันเก็บขยะ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งเก็บขยะโลก ใช้รูปแบบการแข่งขันเป็นไปตามกฎกติกาเดียวกับการแข่งขัน SPOGOMI ประเทศญี่ปุ่น โดยปีนี้มีผู้สนใจร่วมสมัครทั้งสิ้น 187 ทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันจำนวน 67 ทีม น้ำหนักรวมของขยะที่ผู้เข้าแข่งขันเก็บได้รวมทั้งสิ้น 492.56 กก.

ซึ่งทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขันเก็บขยะโลก ในงาน SPOGOMI WORLD CUP 2025 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น คือ “ทีมนักวิ่งสวยรักษ์โลก” สามารถเก็บขยะได้ 5,758.7 คะแนน สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ทีม No Name” เก็บขยะได้ 4,988.5 คะแนน และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ทีม Green Horizon” เก็บขยะได้ 4,346.3 คะแนน

ทีมนักวิ่งสวยรักษ์โลก ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ดีมาก รู้สึกยินดีที่ทำภารกิจสำเร็จ ซึ่งพวกเราทุกคนที่มาร่วมทำกิจกรรมในวันนี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยโลก จริง ๆ แล้วทั้ง 3 คนเป็นนักวิ่งอยู่แล้ว

งานนี้ถือว่าได้ทั้งมาออกกำลังกายและได้ช่วยโลกไปพร้อม ๆ กัน อยากให้ทุกคนตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันให้มาก จากที่ได้ออกไปแข่งเก็บขยะจะเห็นได้ว่าขยะตามสองข้างทางมีเยอะมาก ถ้าทุกคนช่วยกันใส่ใจ สร้างขยะให้น้อยลง มีสติรู้ว่าขยะในมือเรามีอะไรบ้าง แล้วทิ้งลงให้ถูกประเภท กลับบ้านก็ช่วยกันแยกประเภทขยะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นได้