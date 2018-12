คลิปเต็ม! บรรยายพิเศษ “Design your life, Design your Business” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

คลิปจัดเต็ม กับอดีตรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี! บรรยายพิเศษ “Design your life, Design your Business” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเเละกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากงานสัมมนา “ส่องอสังหาฯ 2019 Living for the Future”

Desingn Thinking จะต้องตอบโจทย์ลูกค้า โดยมี 5 สเต็ป คือ

1. เข้าใจผู้ใช้ เป็นสิ่งที่ออกเเบบอนาคต เช่น หากไปถามคนในสมัยก่อนว่าอยากได้อะไร เขาจะตอบว่าอยากได้ม้าที่วิ่งเร็วขึ้น หัวใจคือการหา Latent Needs ต้องลงไปคุย อยู่กับลูกค้า เพราะถ้าเราเข้าใจลูกค้า พนักงานของเรา จะรู้ว่าเขาต้องการอะไร เเล้วก็ไปพัฒนาให้เขา

“การให้บริการลูกค้าที่ดีที่สุด คือ การที่ไม่ต้องมีการให้บริการลูกค้า The Best Customer Service is no customer service”

2. ระบุโจทย์ เช่น ในต่างประเทศลูกค้าบอกลิฟท์ช้า เเต่ปัญหาจริงๆ คือคนเบื่อการรอลิฟท์ อาจเเก้ด้วยการเอากระจกมาติดให้เขาส่องระหว่างรอ 3. คิดหาคำตอบ ต้องเอาคนมาช่วยกัน ตั้งเเต่การเอาพนักงานทุกระดับมาออกไอเดีย เเล้วหาคำตอบ เช่น ค่าใช้จ่ายเเพง ก็เอามานั่งคุยกัน ทุกคนก็จะช่วยหาคำตอบเเล้วก็จะเเก้ได้

4. ทำแบบจำลอง อย่างที่เคยลงไปคุยกับเด็กที่อยากทำร้านกาเเฟ บอกหลงรัก เเต่พอถามว่าเคยลองหรือยัง กลับบอกว่าเคยเป็นเเค่เด็กล้างจาน เลยบอกไปว่าต้องลงไปดู อย่าเพิ่งทำอันใหญ่ ทำโปรดักส์ที่ง่ายๆ เเล้วค่อยๆไป และสุดท้าย 5. ทดสอบ เช่น การฝึกให้เข้าใจคนอื่นมากขึ้น เราจะคิดถึงเรา คิดถึงเขาร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มีความขัดเเย้งน้อยลง สังคมน่าอยู่ขึ้น