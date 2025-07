ซีอีโอ Astronomer ร่อนแถลงขอโทษปมคลิปช่วง Kiss Cam ในคอนเสิร์ต Coldplay

แอนดี้ ซีอีโอ Astronomer ร่อนจดหมายแถลงปมคลิปกอดผู้หญิงช่วง Kiss Cam ในคอนเสิร์ต Coldplay

หลังจากไวรัลไปชั่วข้ามคืน สำหรับช่วงเวลา Kiss Cam ในคอนเสิร์ตของวงโคลด์เพลย์ Coldplay จัดขึ้นที่สนามกีฬายิลเล็ตต์ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อกล้องเผยภาพให้เห็นชายหนุ่มกอดหญิงสาวจากทางด้านหลัง ขณะที่คริส มาร์ติน นักร้องนำของวงก็ได้แซวว่า นี่พวกคุณอายหรือเป็นกิ๊กกัน

ซึ่งหลังจากวิดีโอเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ก็มีการสืบทราบและระบุตัวตนได้ว่า ผู้ชาย คือ แอนดี้ ไบรอน หนึ่งในผู้บริหารของ Astronomer ละคริสติน คาบ็อต หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทเดียวกัน

หลังจากนั้นไม่นานก็มีการสืบสาวไปถึง LinkedIn ของทั้งคู่ ขณะที่ต้นทางที่โพสต์ลงแพลตฟอร์ม TikTok ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกับยอดวิวกว่า 46 ล้านครั้ง และยอดถูกใจกว่า 4.6 ล้านไลก์

ล่าสุด แอนดี้ ไบรอน ก็ได้ออกแถลงการณ์ถึงเหตุการณ์นี้ ว่า ค่ำคืนที่ควรจะเต็มอิ่มไปด้วยดนตรีและความสุขกลับกลายเป็นความผิดพลาดส่วนตัวร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนสาธารณะ ผมอยากขอโทษอย่างจริงใจต่อภรรยา ครอบครัว และทีมงานบริษัท Astronomer พวกคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่านี้จากผมในฐานะคู่ชีวิต ในฐานะพ่อ และในฐานะผู้นำ

นี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจะเป็น หรือวิธีที่ผมนำเสนอต่อบริษัทที่ผมช่วยสร้างมา ผมใช้เวลาไตร่ตรอง รับผิดชอบ และคิดหาหนทางข้างหน้าในชีวิตส่วนตัวและอาชีพ ซึ่งผมขอความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลานี้ด้วย

ผมอยากจะบอกด้วยว่า มันลำบากใจแค่ไหนที่สถานการณ์ที่ควรจะเป็นเวลาส่วนตัวกลับกลายมาเป็นเรื่องสาธารณะโดยไม่ได้รับความยิมยอมจากผม ผมเคารพศิลปินและเหล่าผู้ให้ความบันเทิง แต่ผมหวังว่า เราจะสามารคำนึงถึงผลกระทบของการทำให้ชีวิตใครสักคนกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันซึ่งถูกคนหมู่มากวิพากษ์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

ADVERTISMENT

เหมือนที่เพื่อนคนคนหนึ่งเคยร้องไว้ว่า “แสงสว่างจะนำทางคุณกลับบ้าน จุดประกายจิตวิญญาณของคุณ และฉันจะพยายามซ่อมแซมคุณเอง (เพลง Fix You-Coldplay)”

ข้อความฉบับเต็ม

New York, New York-July 17, 2025-“I want to acknowledge the moment that’s been circulating online, and the disappointment it’s caused.

What was supposed to be a night of music and joy turned into a deeply personal mistake playing out on a very public stage. I want to sincerely apologize to my wife, my family, and the team at Astronomer. You deserve better from me as a partner, as a father, and as a leader.

This is not who I want to be or how I want to represent the company I helped build. I’m taking time to reflect, to take accountability, and to figure out the next steps, personally and professionally. I ask for privacy as I navigate that process.

I also want to express how troubling it is that what should have been a private moment became public without my consent. I respect artists and entertainers, but I hope we can all think more deeply about the impact of turning someone else’s life into a spectacle.fi

As a friend once sang : ‘Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you.”

– Andy