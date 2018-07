ประทับใจ! คนดังทั่วโลกแสดงความยินดี หลังภารกิจช่วย “ทีมหมูป่า” สำเร็จ

นับเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจ หลังจากภารกิจช่วยทีมหมูป่าอคาเดมี่พร้อมโค้ชทั้ง 13 ราย ออกมาจากถ้ำหลวงเป็นที่สำเร็จนั้น กระเเสข่าวเเพร่หลายไปทั่วโลก ประชาชน ไปจนถึงคนดังระดับโลกต่างออกมาทวีตข้อความ หรือโพตส์ผ่านสื่อโซเชียล หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับทั้งไทยเเละเทศโหมข่าวเเสดงความยินดีเมื่อภารกิจลุล่วง

สำหรับคนดังจากทั่วโลกที่เเสดงความยินดีเมื่อช่วยทั้ง 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จนั้น เริ่มตั้งเเต่ ฟรานเชสโก ร็อกคา ประธานสหพันธ์สภากาชาติ (IFRC) องค์การด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศ ที่ทวีตข้อความว่า “ในที่สุดข่าวดีที่พวกเรากำลังรอ : เด็กทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือ ผู้คนมากมายชื่นชมในตัวของกู้ภัยเเละอาสาสมัคร”

Finally the great news that we were waiting: all the kids are rescued! Many compliments to all the rescue staff and volunteers! #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/hSKZFvqEaw — Francesco Rocca (@Francescorocca) July 10, 2018

ไทรา แบงค์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ America’s Next Top Model ทวีตข้อความว่า “ขอส่งความรักไปยังครอบครัวเเละเพื่อนของนายสมาน กุนัน อดีตหน่วยซีลของไทย ที่อาสาช่วยเหลือทีมหมูป่าจนตัวเองเสียชีวิต ความกล้าหาญของเขาจะอยู่ตลอดไป”

Sending love to the family and friends of Saman Kunan, a former Thai navy Seal, who volunteered to help rescue the Wild Boar team but lost his life in the process. His heroicism, selflessness and bravery will live on forever. — Tyra Banks (@tyrabanks) July 10, 2018

อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของเทสล่า สเปซเอ็กซ์ เเละบอริง คอมพานี ที่เดินทางมาส่งมอบเรือดำน้ำจิ๋วเพื่อหวังช่วยทีมหมูป่าถึงประเทศไทยนั้น ก็ได้ทวีตข้อความว่า “ข่าวดี พวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย ขอเเสดงความยินดีกับทีมกู้ภัย”

Great news that they made it out safely. Congratulations to an outstanding rescue team! — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2018

จูลี บิชอป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ได้ทวีตว่า “ออสเตรเลียมีความคิดจะช่วยเหลือคนไทย พร้อมทั้งกล่าวถึงทีมงานเเละเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียที่เข้าช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้”

Wonderful to hear all 12 boys & their coach are out of the cave in #Thailand. What an amazing & heroic global effort! Wishing them all a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) July 10, 2018

เมลาเนีย ทรัมป์ ภริยาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ วัย 48 ปี ทวีตข้อความว่า “เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ได้รับรู้ว่าเด็กทั้ง 12 คน เเละโค้ชออกมาจากถ้ำได้เเล้ว นับเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่ง เเละมีความช่วยเหลือ พยายามในระดับโลก ขอให้พวกเขาทั้งหมดปลอดภัย”

On behalf of the United States, congratulations to the Thai Navy SEALs and all on the successful rescue of the 12 boys and their coach from the treacherous cave in Thailand. Such a beautiful moment – all freed, great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2018

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ทวีตข้อความว่า “ในนามของสหรัฐอเมริกา ขอเเสดงความยินดีกับหน่วยซีลของไทย เเละทุกคนที่ช่วยเหลือจนทำให้สามารถช่วยเหลือเด็กทั้ง 12 คน เเละโค้ชออกมาได้สำเร็จ นับเป็นช่วงเวลาที่สวยงาม – ทั้งหมดถือเป็นงานที่ดี”

Fantastic to hear that the boys in Thailand and their football coach have all been rescued. Incredible effort from all those involved – and well done to the British divers who were so integral to getting them out safely. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) July 10, 2018

เจเรมี คอร์บิน ผู้นำพรรคแรงงาน ฝ่ายค้านของอังกฤษ ทวีตข้อความว่า “เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมที่ได้รับรู้ว่าเด็กเเละโค้ชได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมด ถือเป็นความพยายามอย่างไม่น่าเชื่อจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละนักดำน้ำอังกฤษทำได้ดี เป็นสิ่งสำคัญของทีมที่ช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้อย่างปลอดภัย”

Delighted to see the successful rescue of those trapped in the caves in Thailand. The world was watching and will be saluting the bravery of all those involved. — Theresa May (@theresa_may) July 10, 2018

เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ทวีตข้อความ ว่า “รู้สึกยินดีที่เห็นการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำได้สำเร็จ โลกได้รับรู้ เเละได้เห็นความกล้าหาญของทุกคนที่เกี่ยวข้อง”

ข้ามฟากมาที่ เดวิด เบ๊คแฮม อดีตแข้งซุปเปอร์สตาร์ของทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ยินดีที่ได้รับข่าวจากประเทศไทย เด็กผู้ชายเหล่านี้เป็นฮีโร่ เช่นเดียวกับโค้ช ผู้หญิง เเละผู้ชายที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือ โดยนายสมาน กุนัน เป็นอีกเรื่องราวที่เหลือเชื่อ เเละควรยกย่อง”

จอช โบรลิน นักแสดงเจ้าของบทบาทธานอส โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ลึกๆ เเล้วรู้สึกชื่นชมความกล้าหาญของทุกคนที่เกี่ยวข้อง” โดยยังได้ติดเเฮชเเท็ก #ripsamangunan อีกด้วย

Huge shout out to the coach of the Thai soccer team who used to be a buddhist monk and meditated with the players and helped keep all of the young kids alive during the harrowing 18 days. So incredible. I can’t imagine a better person to be with them. He was the last one out! — Armie Hammer (@armiehammer) July 11, 2018

Armie Hammer ยังได้ทวีตข้อความว่า “ตะโกนออกไปเมื่อสามารถช่วยเด็กๆ เเละโค้ชออกมาได้เเล้ว เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก นับเป็นเรื่องราวดีๆ ในรอบ 18 วัน ฉันไม่สามารถจินตนาการถึงคนที่ดีกว่าที่อยู่กับพวกเขา เขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกมา”

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy — Paul Pogba (@paulpogba) July 10, 2018

พอล ป๊อกบา นักเตะทีมชาติฝรั่งเศส ทวีตข้อความว่า “ชัยชนะของฝรั่งเศสในค่ำคืนที่ผ่านมา ขออุทิศให้กับวีรบุรุษ เด็ก เเละความแข็งแกร่ง”

ชางมิน วงดงบังชินกิ โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กชายทุกคนโอเค ขอให้พวกเขาปลอดภัย ฉันหวังว่าพวกเขาจะฟื้นตัวจาดความกลัวเเละความมืดทั้งหมด”

นับเป็นอีกเรื่องราวน่าประทับใจเเละทำให้ได้เห็นถึงกำลังใจ ความช่วยเหลือ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เเต่ก็มีเรื่องราวดีๆ ที่ได้เห็นคนไทยเเละทั่วโลกช่วยเหลือกัน