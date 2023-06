แพทริเซีย กู๊ด เผยภาพลูกสาวคนแรก ตั้งชื่อ น้องเอลิเซีย

แพทริเซีย กู๊ด-โน้ต วิเศษ เปิดภาพลูกสาวคนแรกสุดอบอุ่น ตั้งชื่อ “น้องเอลิเซีย”

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 หลังจากรอคอยอยู่นาน ล่าสุดนางเอกสาว “แพทริเซีย กู๊ด” พร้อมสามี “โน้ต-วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์” ทายาทรุ่นที่สองของกลุ่มบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) ก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวต้อนรับลูกสาวคนแรกท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น

โดยแพทริเซียได้โพสต์ในอินสตาแกรม patriciagood ตั้งชื่อลูกสาวคนแรกว่า “น้องเอลิเซีย” พร้อมข้อความต้อนรับสมาชิกใหม่

“Welcome to the world, Alicia our sweet baby girl born on the 16th of June at 38 weeks + 2 days we are so grateful to hold you healthily in our arms. น้องเอลิเซียมาแล้วค่าทุกคนนน ปะป๊าตั้งชื่อให้คล้องจองกับมามี้เลย หนูเกิดวันที่ 16.06.66 ทำน้ำหนักได้ 3,160 กรัม แล้วตอนนี้หนูกินเก่ง นอนเก่งสุด ๆ เลยค่ะ”

ทั้งนี้ มีคนในวงการบันเทิงร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น อาทิ คิมเบอร์ลี่, ญาญ่า อุรัสยา, แต้ว ณฐพร, ปราง กัญญ์ณรัณ, เบลล่า ราณี เป็นต้น