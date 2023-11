LAST IDOL THAILAND ประกาศจบการศึกษา 21 สมาชิกลาแฟนคลับทั้งน้ำตา ปิดฉากวงไอดอลของประเทศไทยอีกหนึ่งวง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เดินทางกันมาจนถึงวันสุดท้าย ในนาม “LAST IDOL THAILAND” ศิลปินภายใต้การดูแลจากค่าย “Rabbit Moon” กับคอนเสิร์ต [LAST BUT NOT LEAST] LAST IDOL THAILAND LAST STAGE คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นเพื่อประกาศจบการศึกษา

ทั้ง 21 เมมเบอร์ ได้จัดเต็มโชว์ กับ Setlist Non-Stop ตลอด 6 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งการแสดงเป็น Show Stage, กิจกรรม และช่วงอ่านจดหมาย ปิดท้าย Encore เมดเลย์เพลง ครบทุกโมเมนต์ สนุก สุข ซึ้ง สุดประทับใจ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

สำหรับ LAST IDOL THAILAND เป็นรายการแข่งขันรูปแบบ Survival Audition เพื่อเฟ้นหาไอดอลสาว เริ่มตอนแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2564 โดยรายการมีต้นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ทำเอาแฟน ๆ ใจหายเมื่อถึงวันที่ต้องร่ำลา

เมื่อคอนเสิร์ตเริ่มต้นขึ้น LAST IDOL ทั้ง 21 คน เปิดตัวด้วย 2 เพลงจากซิงเกิลลำดับที่ 3 กับเพลง LA-LA-LAST IDOL และเพลง LAST GAME ก่อนจะพูดทักทายแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น และเซอร์ไพรส์แฟน ๆ ตั้งแต่เริ่ม ด้วยเพลง Seishun Train เวอร์ชั่นภาษาไทย ซึ่งแต่ละคนทุ่มสุดตัว เต้นสุดพลัง แฟนเพลงบางคนถึงกับน้ำตาไหลภูมิใจในตัวน้อง ๆ

ด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย LAST IDOL THAILAND จึงขอย้อนความทรงจำกับซิงเกิลที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น 2nd Single – Seishun Continues, Special Unit – Close Friend และ 1st Single – BANDWAGON ที่มีการ rearrangeใหม่เป็นสเปเชียลซิงเกิล ทำเป็น Ballad Version

เพลงนี้มีความทรงจำอยู่มากมาย เพราะเป็นเพลงแรกที่ทำให้ LAST IDOL ได้มารู้จักกับแฟนคลับอย่างเป็นทางการ พร้อมภาพเบื้องหลังในการทำงานของน้อง ๆ ในแต่ละซิงเกิล และโชว์เพลงต่าง ๆ ของแต่ละยูนิต เรียกว่า ทั้งร้อง และ เต้น แบบไม่มีใครยอมกัน ด้านแฟนคลับก็ร้องเพลงตามและเชียร์กันสุดพลัง

ในช่วงของ LAST IDOL FAMILY เมมเบอร์ทั้ง 21 คน ต่างมา รีแคปรายการ LAST IDOL THAILAND ที่แต่ละคนได้เคยแสดงกันในรายการ หลาย ๆ ซีน เรียกทั้งรอยยิ้ม และน้ำตาแห่งความคิดถึง นอกจากนั้นยังมีโชว์เพลง Ashita no Sora wo Miageru Tame ni (เวอร์ชั่นภาษาไทย) ซึ่งถ่ายทอดออกมาได้สุดซึ้ง

ต่อด้วยกิจกรรม “การอ่านจดหมาย” โดยสมาชิก LAST IDOL แต่ละคน ออกมาอ่านจดหมายที่ตัวเองเขียนเล่าความรู้สึกให้แฟนคลับฟัง เป็นช่วงที่ทำแฟนคลับและเมมเบอร์เสียน้ำตากันอีกครั้ง

และในช่วงท้าย LAST IDOL ทั้ง 21 คน ได้ออกมาโชว์เมดเลย์แบบจัดเต็ม ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วง Encore ในเพลง Last Ai Yoroshiku, Seishun Train และ Hug Kara Hajimeyou (กอดเลยละกัน) พร้อมประกาศ