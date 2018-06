แฟนไทยเทใจให้ “ซูจี” ใน 2018 SUZY Asia Fan Meeting Tour ‘WITH’ in Bangkok

4NOLOGUE (โฟร์โนล็อค) จับมือ JYP Entertainment (เจวายพี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) พาซูเปอร์สตาร์สาว BAE SOO JI (เบ ซูจี) เจ้าของฉายา รักแรกแห่งชาติของชาวเกาหลี จัดเต็มความน่ารัก สดใส พร้อมเซอร์ไพร้ส์มามอบให้ Sueweeties ชาวไทย (ชื่อแฟนคลับ) ใน 2018 SUZY Asia Fan Meeting Tour ‘WITH’ in Bangkok งานนี้เหล่าแฟนบอย และแฟนเกิร์ล ถูกสะกดด้วยความน่ารักของสาวคนนี้ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม

เปิดเวทีพร้อมเสียงกรี๊ดของแฟนๆ ด้วยเพลง HOLIDAY และ SObeR ที่แจกความสดใสแบบเต็มๆ แล้วจึงทักทายพร้อมรายงานตัวกับ Sueweeties ชาวไทยด้วยภาษาไทย “สวัสดีค่ะ ซูจีนะคะ ยินดีที่ได้พบกัน” จากนั้นก็เข้าสู่ช่วง DRAMA TALK พูดคุยเกี่ยวกับผลงานด้านการแสดงเริ่มจากคำถามที่ว่าบทบาทไหนใกล้เคียงตัวเองมากที่สุดระหว่าง โคฮเยมี ในเรื่อง Dream High และนัมฮงใน While You Were Sleeping ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเลือกยากมากเพราะแต่ละบทมีความใกล้เคียงตัวเองเหมือนกัน พิธีกรจึงให้แฟนคลับเลือกว่าชอบซูจี ในบทบาทไหนมากกว่าและแฟนๆ ต่างเทใจโหวตให้บท “นัม ฮงจู” ใน While You Were Sleeping

ก่อนเบรกด้วยสองเพลงเพราะอย่าง I LOVE YOU BOY และ I’m In Love With Someone Else จากนั้นจึงไปสนุกกันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Body Language โดยซูจี จะใบ้คำด้วยท่าทางให้ลัคกี้แฟน 3 คนตอบ ภายใน 60 วินาที และปิดช่วงนี้ไปด้วยโชว์พิเศษในเพลง Heart Shaker ถัดมาเรียกว่าช่วงเอาใจแฟนชาวไทย โดยซูจีจะทำตามคำขอที่แฟนๆ เขียนไว้ใน Wish Board เช่นขอให้ทำหน้าดุ หรือแม้กระทั่งขอให้กอด ซึ่งเธอเรียกเจ้าของคำขอนี้ขึ้นมากอดบนเวทีทันที ทำเอาเจ้าของข้อความร้องไห้ด้วยความดีใจ ต่อด้วยอีกหนึ่งโชว์พิเศษกับ Move ของ แทมิน วง SHINee ก่อนจะกล่าวขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งขอถ่ายรูปร่วมกับแฟนๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ไม่ทันไรเธอก็โดนแฟนๆ เซอร์ไพร้ส์ด้วยคลิปวีดีโอบอกความรู้สึก พร้อมกับชูแผ่นป้ายโปรเจคที่มีข้อความว่า “STAY WITH 수지” ซึ่งเธอขอตอบแทน ด้วยเพลง “เธอไม่เคยรู้” เพลงภาษาไทยที่ซูจีตั้งใจฝึกร้องมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเป็นเพลงสุดท้าย

แต่นานๆ จะได้เจอกันสักที แฟนๆ เลยยังไม่ยอมกลับบ้าน ช่วยกันส่งเสียงเรียก “เบ ซูจี” ดังสนั่นฮอลล์ และเธอก็จัดให้ตามคำขอ ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมโชว์สองเพลงสุดท้าย Confession และ Words I Want To Hear เพลงประกอบละครเรื่อง While You Were Sleeping ด้วยการเดินร้องเพลงมาจากด้านหลังฮอลล์ ผ่านแฟนคลับแต่ละโซนขึ้นมาบนเวที งานนี้เรียกว่าใกล้ชิดและอบอุ่นที่สุด