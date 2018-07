10 อันดับเพลงสากลยอดฮิต ติดชาร์ต ประจำสัปดาห์นี้ (24 มิ.ย.-2 ก.ค.)

สัปดาห์นี้แรปเปอร์สาวมาแรงแห่ยุค Cardi Bi ส่งเพลง “I Like it” เบียดเอาชนะแชมป์สัปดาห์อย่างเพลง Sad! ของแรปเปอร์มะกันวัย 20 ปี “XXXTENTACION” ที่มีข่าวช็อกโลกถูกยิงเสียชีวิไปเมื่อกลาวงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

ส่วน 10 อันดับประจำสัปดาห์นี้ใครขึ้น ใครลง หรือคงที่มาดูกัน

อันดับ 1 Cardi B-I Like It

อันดับ 2 XXXTENTACION-Sad!

อันดับ 3 Juice WRID-Lucid Dreams

อันดับ 4 Maroon5 Featuring Cardi B-Girls Like You

อันดับ 5 Post Malone Featuring Ty Dolla $ign-Psycho

อันดับ 6 Drake-Nice For What

อันดับ 7 Ella Mai-Boo’d Up

อันดับ 8 Ariana Grande-NoTears Left To Cry

อันดับ 9 Drake-God’s Plan

อันดับ 10 Bebe Rexha & Florida Georgia Line -Meant To Be

ชม 100 อันดับทั้งหมดคลิก ที่นี่