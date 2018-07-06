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10 อันดับเพลงสากลยอดฮิต ติดชาร์ต ประจำสัปดาห์นี้ (24 มิ.ย.-2 ก.ค.)

AFP PHOTO / Jewel SAMAD

สัปดาห์นี้แรปเปอร์สาวมาแรงแห่ยุค Cardi Bi ส่งเพลง “I Like it”  เบียดเอาชนะแชมป์สัปดาห์อย่างเพลง Sad! ของแรปเปอร์มะกันวัย 20 ปี  “XXXTENTACION” ที่มีข่าวช็อกโลกถูกยิงเสียชีวิไปเมื่อกลาวงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

ส่วน 10 อันดับประจำสัปดาห์นี้ใครขึ้น ใครลง หรือคงที่มาดูกัน


อันดับ 1 Cardi B-I Like It
อันดับ 2 XXXTENTACION-Sad!
อันดับ 3 Juice WRID-Lucid Dreams
อันดับ 4 Maroon5 Featuring Cardi B-Girls Like You
อันดับ 5 Post Malone Featuring Ty Dolla $ign-Psycho
อันดับ 6 Drake-Nice For What
อันดับ 7 Ella Mai-Boo’d Up
อันดับ 8 Ariana Grande-NoTears Left To Cry
อันดับ 9 Drake-God’s Plan
อันดับ 10 Bebe Rexha & Florida Georgia Line -Meant To Be

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