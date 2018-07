ไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้ “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” สร้างสถิติใหม่ ศิลปินเกาหลีเจ้าของคอนเสิร์ตอังกอร์ครั้งแรกในไทย

สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาให้แฟนคลับเกาหลีได้ฮือฮาต่อเนื่องจริงๆ สำหรับ บริษัท เฟโอห์ จำกัด (Feoh Co.,Ltd.) ผู้จัดคอนเสิร์ตโพรไฟล์ดีฝีมือแน่นของเมืองไทย ล่าสุดแย้มพรายอีกหนึ่งโปรเจ็กต์ใหม่ออกมาด้วยข้อความบอกใบ้ว่า ปรากฏการณ์ “เดจาวู” (Dejavu) กำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ เร็วๆ นี้!! ถอดรหัสได้ทันทีว่าหมายถึงหนุ่มๆ “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) ศิลปินบอยแบนด์ K-POP สุดฮอตซึ่งเพิ่งคัมแบ็คผลงานอัลบั้มใหม่ และมีเพลงไตเติลแทรคสุดดีงามอย่าง “เดจาวู” (Dejavu) https://youtu.be/dx0VcSNWdBg ที่สามารถคว้าทริปเปิลคราวน์จาก Gaon Chart ประจำสัปดาห์ แถมครองอันดับหนึ่งยอดดาวน์โหลดสูงสุดในสัปดาห์นั้นไปตามระเบียบ

และแน่นอนว่าในวาระนี้ผู้จัด เฟโอห์ จะจับมือสร้างปรากฏการณ์สำคัญอีกครั้งร่วมกับต้นสังกัด เพลดิส เอนเตอร์เทนเมนต์ (PLEDIS Entertainment) แห่งประเทศเกาหลีใต้ เตรียมนำสี่หนุ่มสุดหล่อมากความสามารถขวัญใจเลิฟชาวไทยและทั่วโลก (L.O.Λ.E : ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับ) วง “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) ผู้เคยฝากความประทับใจขั้นสุดในคอนเสิร์ต “นิวอีสต์ ดับเบิลยู คอนเสิร์ต <ดับเบิล ยู> อิน แบงคอก” (NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> IN BANGKOK) ซึ่งกวาดคำชมไปโดยเอกฉันท์จากทั้งแฟนคลับและสื่อมวลชนว่าเป็นสุดยอดคอนเสิร์ตแห่งปี กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งในคอนเสิร์ต “นิวอีสต์ ดับเบิลยู คอนเสิร์ต <ดับเบิล ยู> – อังกอร์ อิน แบงคอก” (NU’EST W CONCERT <DOUBLE YOU> – ENCORE IN BANGKOK) Teaser VDO >> https://youtu.be/93qjj_rFrik

โฟกัสรัวๆ ไปที่คำว่า “อังกอร์” (ENCORE) ในชื่อคอนเสิร์ตแล้วบอกเลยว่า นี่เราก้าวล้ำไปอีกขั้นกันแล้ว เพราะเรื่องแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราที่ศิลปินไอดอลเคป็อปจะมาเปิดแสดงคอนเสิร์ตอังกอร์ ซึ่งปกติจะจัดกันในประเทศเกาหลีเท่านั้น นี่จึงเป็นครั้งแรกสำหรับคอนเสิร์ตอังกอร์นอกประเทศของศิลปินเกาหลี และครั้งแรกในประเทศไทย เรียกว่าถ้าไม่เจ๋งจริง คงจะทำแบบนี้ไม่ได้แน่!!!! และกลับมาหนนี้สี่หนุ่ม เจอาร์ (JR), อารอน (ARON), แบคโฮ (BAEKHO) และ เร็น (REN) แห่งวง “นิวอีสต์ ดับเบิลยู” (NU’EST W) จะเตรียมความพิเศษอะไรไว้ให้แฟนคลับชาวไทยบ้าง ต้องติดตามอย่าให้คลาดสายตา เรียนเชิญเหล่าแฟนคลับรวมตัวให้พร้อมหน้า ณ ช่องทางติดต่อสื่อสารของผู้จัดใจดีเจ้าเดิม https://www.facebook.com/FeohThai และ Twitter @FeohThai