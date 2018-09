เบื้องหลังความหลอน! เผยโฉมนักแสดงผู้รับบท ผีแม่ชี ใน The Nun แบบไร้เมคอัพ

ผีแม่ชี หรือ “วาลัค” ตัวละครที่สั่นสะพรึงคนดูมาแล้วในจักรวาลหนัง The Conjuring ก่อนจะมีหนังเดี่ยวของตัวเองในชื่อ The Nun ซึ่งกำลังหลอนผู้ชมกวาดเงินเขย่าบ็อกออฟฟิศเป็นว่าเล่นอยู่ในตอนนี้

สำหรับหนังผี และ แฟนตาซี หลายครั้งที่ตัวละครนั้นๆ จะมีผู้แสดงจริงๆ แล้วอาศัย CG ช่วย ขณะที่บางเรื่อง บางตัวละคร ก็ใช้นักแสดงที่มีโครงร่าง หรือใบหน้าที่ใกล้เคียง มาเสริมแต่งด้วยเมคอัพ อย่างที่เห็นกันมาแล้วใน ไตรภาค Planet of the apes หรือ Hell Boy และ The Shape of water

ซึ่งผีแม่ชี เป็นหนึ่งในผีที่ผู้ชมยกให้ว่าน่ากลัวมากๆ ตัวหนึ่งในจักรวาล Conjuring ภายใต้เมคอัพสุดหลอน รับบทโดย บอนนี่ แอรอนส์ นักแสดงสาวชาวอเมริกัน และเมื่อเธอปรากฏโฉมในหน้าสด ก็ยังมีโครงหน้าที่มีเค้าอยู่พอสมควร ซึ่งความที่หน้าของเธอโดดเด่น และมีสไตล์ชัดเจน ก็ทำให้มีงานแสดงในบทที่ต้องแปลงโฉมมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง โดยมีผลงานชิ้นแรกเมื่อปี 1994 ใน Exit to Eden ไปจนถึงการแสดงที่ใช้หน้าเธอจริงๆ ก็มี

ขอบคุณภาพจาก Bonnie Aarons, @bonnieaarons1