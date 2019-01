“ตั้ม วราวุธ” คว้าเงินล้าน นำทีมชาย สอยแชมป์ “SING YOUR FACE OFF THE YEAR SEASON 4”

“ตั้ม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” คว้าแชมป์ “SING YOUR FACE OFF THE YEAR” ในรายการ “เปลี่ยนหน้า…ท้าโชว์ Sing Your Face Off Season 4” หลังจากขับเคี่ยวประชันโชว์กันมากว่า 3 เดือน โดยมี 12 ศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมเปลี่ยนหน้าแปลงโฉมก็อปปี้ให้เหมือนศิลปินต้นแบบทั้งไทยและต่างประเทศ ระหว่างทีมชาย นำโดย ตั้ม – วราวุธ โพธิ์ยิ้ม (ตั้ม เดอะสตาร์) , อาร์ – อาณัติพล ศิริชุมแสง (อาร์ เดอะสตาร์) , อ้น – กรกฎ ตุ่นแก้ว , แซ็ค ชุมแพ , ปอ – อรรณพ ทองบริสุทธิ์ , โดนัท – ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ และทีมหญิง ได้แก่ แนท – ณัฐชา นวลแจ่ม , เนย – ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ , จ๊ะ อาร์สยาม , ขนมจีน – กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ , ซอ จียอน , เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา ทางรายการได้รวบรวมผลโหวตจากผู้ชมทางบ้าน ที่โหวตผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee ด้วยการสแกน QR Code ทางหน้าจอโทรทัศน์ขณะออกอากาศ ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่เริ่มการแข่งขันจนถึงสัปดาห์สุดท้ายแห่งการตัดสินโดยผู้ที่มีผลโหวตรวมสูงสุด จากคนไทยทั้งประเทศได้แก่ “ตั้ม – วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” รับตำแหน่ง “SING YOUR FACE OFF THE YEAR” ส่งผลให้ “ทีมชาย” เป็นผู้คว้าเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท โดยมี ”คุณสุชญา ปาลีวงศ์” ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ ประเทศไทยเพื่อมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย “คุณเอ – วราวุธ เจนธนากุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

โดย ตั้ม แชมป์ Sing Your Face Off The Year ได้เผยถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “ขอบคุณคะแนนโหวตจากแฟนๆทางบ้านมากๆครับ ที่ชื่นชอบโชว์ของผม ผมยกรางวัลนี้ให้เป็นของเพื่อนๆอีก 11 คนด้วย เพราะทุกคนเต็มที่มากๆกว่าจะเปลี่ยนหน้า แปะชิ้นเนื้อ แปลงโฉมเป็นคนๆนึง พวกเราตั้งใจและทุ่มเท ต้องซ้อม ต้องฝึกฝนกัน อย่างหนักหน่วง บางเพลงไม่คิดว่าจะได้ร้อง ไม่คิดว่าจะได้เป็น ก็ได้ทำทุกอย่าง สำหรับผมการแข่งขันครั้งนี้ เป็นเรื่องที่สนุกมาก และก็กดดันมากไปด้วย ความสมบูรณ์แบบทั้งหมด ตลอด 3เดือนที่ผ่านมา ต้องขอบคุณทีมงานด้วยที่ช่วยกันสร้างสรรค์ ทีมเอฟเฟกต์เก่งมากๆ ฝีมือคนไทยของเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆ ผมนับถือฝีมือของทีมนี้มากๆ ขอบคุณรายการ ขอบคุณ คุณเอ วราวุธ รวมถึงขอบคุณ Shopeeผู้สนับสนุนรายการ ที่ทำให้พวกเราได้แสดงศักยภาพ เวทีนี้ทำให้เราหลุดจากกการเป็นตัวเอง ผมเรียก Sing Your Face Off ซีซั่นนี้ว่า เป็นเวทีแห่งความสุขละกัน ความสุขของพวกเรา ทั้ง 12 คนที่ได้มาทำโชว์ ความสุขของคนดูที่ได้ชมรายการดีๆแบบนี้ รวมถึงยังแบ่งปันความสุขด้วยการทำบุญกับ มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่คอยดูแลผู้เสียสละชีพเพื่อป้องกันประเทศชาติ พี่ๆตำรวจ ทหาร ที่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้ ต้องขอขอบคุณจากใจที่เชื่อมั่นในตัวผมและทำให้ผมได้ชัยชนะในปีนี้ ขอบคุณจริงๆครับ(ยิ้ม)”

เรียกว่าการคว้าชัยชนะในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มใจให้ทีมชายเป็นอย่างสูง โดยตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้ม ต้องฟันฝ่าบททดสอบและโจทย์ในการเปลี่ยนหน้าก็อปปี้โชว์ต่างๆมากมาย โดยมีคอมเมนเตเตอร์ทั้ง 4 ท่าน ทั้ง “ปาน – ธนพร แวกประยูร” , “ฟอร์ด – สบชัย ไกรยูรเสน” , “ครูแคท” , “หนึ่ง – จักรวาล เสาธงยุติธรรม” มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กับ 12 ศิลปินอีกด้วย

ทั้งนี้ในสัปดาห์สุดท้ายยังมีโชว์จาก 4 ศิลปินในรายการ จาก ทีมชาย และ ทีมหญิง ที่พร้อมส่งความสุขมอบความสนุกส่งท้ายซีซั่น จัดหนักจัดใหญ่ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม ฉบับเกรดเอบวก โดยเริ่มจากโชว์ที่ 1 เปิดเวทีด้วยเพลงรักอบอุ่น “ฤดูที่แตกต่าง” ตั้ม – วราวุธ เปลี่ยนหน้าเป็นนักแต่งเพลงชื่อดัง “บอย โกสิยพงษ์” ด้วยเหตุผลฮาๆที่อยากทำโชว์นี้ขึ้นมาเพราะว่า “เผื่อพี่บอย กดผ่านมาดูโชว์นี้แล้วจะชอบผม แต่งเพลงให้ผมร้องสักเพลง” ตั้มถ่ายทอดโชว์ครั้งนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี ทั้งใบหน้า บุคลิก และเสียงร้อง เหมือนเป๊ะ เรียกว่า ก็อปเกรดเอเลยทีเดียว ต่อด้วยลำดับที่ 2 “โดนัท – ภัทรพลฒ์” แต่งหญิงจัดเต็มมาด้วยชุดเดรสสุดอลังการ แปลงโฉมเป็น Queen of Pop อย่าง “Madonna” ทั้งร้องทั้งเต้น สะกดคนดูจนตราตรึง

ทางฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมแพ้ ส่งเซ็กซี่เกริล์ อย่าง “จ๊ะ – อาร์สยาม” มาให้คนดูร้องซี๊ดกันทั้งสตูดิโอกับการแปลงโฉมเป็น “อมิตตา ทาทา ยัง” ในเพลง Dhoom Dhoom เต้นสะบัดจนเวทีแทบลุกเป็นไฟ ปิดท้ายซีซั่นด้วยโชว์ของนักแสดงสายฮา ”เฟี้ยว์ฟ้าว สุดสวิงริงโก้”ที่แปลงโฉมเป็นร็อคเกอร์ขวัญใจคนไทย “ตูน บอดี้สแลม” ซึ่งในโชว์นี้เฟี้ยว์ฟ้าวเพิ่มระดับความยาก ของการแต่งเอฟเฟกต์ด้วยการแปะชิ้นเนื้อที่ขาทั้ง 2 ข้าง ให้ขามีกล้ามเนื้อ มีเส้นเอ็นที่ชัดเจนเหมือนขาของพี่ตูนให้มากที่สุด ซึ่งความเหมือนของโชว์นี้ทำให้เฟี้ยว์ฟ้าวภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นโชว์ที่เธอทุ่มสุดตัวและพิสูจน์ความสามารถให้แฟนๆได้เห็นว่า เธอเองก็สามารถทำโชว์ที่ดีและมีคุณภาพออกมาได้ ไม่ใช่แค่ตลกอย่างเดียว ซึ่งแฟนๆรายการยกให้โชว์นี้เป็นโชว์ปิดท้ายซีซั่นที่น่าประทับใจมากๆเลยทีเดียว

