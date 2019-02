“ยูริ” พา “ไทยโซวอน” เดินทางไปกับทริปแสนพิเศษ สร้างความทรงจำอัดแน่นในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรก

กระแสความฮอตของราชินีมากความสามารถ “ยูริ” ( Yuri ) หนึ่งในสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลก Girls’ Generation (เกิร์ลส์ เจเนอเรชั่น) ยังคงท่วมท้น เพราะงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทย “YURI 1st Fanmeeting Tour ‘INTO YURI’ in Bangkok” โดยผู้จัด “เดอะไลม์ (ไทยแลนด์)” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “ไทยโซวอน” ที่รอคอยการกลับมาของสาวคนนี้มาให้กำลังใจจน GMM Live House ดูเล็กลงไปถนัดตา

บรรยากาศในฮอลล์คึกคักตั้งแต่ยังไม่เริ่มงาน ฮอลล์สว่างไสวไปด้วยทะเลสีชมพู และเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย ทุกคนพร้อมใจกันส่งเสียงกรี๊ดสนั่น “ยูริ” ปรากฎตัวด้วยเพลง Illusion พร้อมท่าเต้นสุดเฟี๊ยช จากนั้นพิธีกรของงาน “เจริญ แซ่จู” ได้ขึ้นมาซาวน์เสียงความพร้อม ก่อนจะชวนทุกคนตะโกน INTO YURI เพื่อเรียก “ยูริ” ออกมา และด้วยพลังเสียงของทุกคนเธอกลับขึ้นมาบนเวทีพร้อมกระเป๋าเดินทาง พร้อมทักทายเป็นภาษาไทยว่า “สวัสดีค่ะ ยูริค่ะ” และรีบอ้อนทุกคนว่าคิดถึงมากๆ และงานครั้งนี้จะพาทุกคนเดินทางไปกับเธอพร้อมกระเป๋าใบพิเศษที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ผ่านมามากมาย ได้ฟังนักร้องขวัญใจพูดแบบนี้ “ไทยโซวอน” ยิ่งส่งเสียงกรี๊ดหนักมาก

เริ่มต้นการเดินทางแรกด้วยช่วง INTO YURI’S PHOTO ที่ “ยูริ” ได้แชร์ และเล่าความประทับใจผ่านรูปต่างๆ อย่างสนุกสนาน ต่อกันที่สถานี INTO YURI’S DRAMA เป็นที่รู้กันดีว่าสาวคนนี้เล่นละครมาหลายเรื่อง รับมาหลายบทบาท เลยมีฉากสนุกๆ มาเล่าให้แฟนๆฟัง และเธอยังออกตัวว่าหากมีโอกาสก็อยากรับบทบาทตำรวจใส่ยูนิฟอร์มเพราะดูเท่มากๆ หลังจากพูดคุยกันพักใหญ่ สาว “ยูริ” ขอเพิ่มอรรถรสในการเดินทางด้วยโชว์เพลง Butterfly เพลงที่เธอเลือกใส่ลงไปในมินิอัลบั้มโซโล่ เพื่อหวังว่าวันหนึ่งถ้ามีงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวก็อยากจะร้องเพลงนี้ให้แฟนๆ ได้ฟังกัน

“ยูริ” กลับขึ้นเวทีมาอีกครั้งด้วยลุคทะมัดทะแมงลุยต่อที่สถานี INTO YURI’S CHOICE กับเกม “บันได wish” ที่จะแรนด้อมกิจกรรมให้ “ยูริ” ทำ ผลกรากฎว่าได้ Random Dance เพลงของ Girls’ Generation ถูกอกถูกใจเอฟซีทั้งฮอลล์ แต่เท่านั้นไม่พอ “ยูริ” แจกต่อให้แรนดอมอีกที ครั้งนี้ได้ทำทุกข้อ จึงทำให้แฟนๆ ได้เห็นเธอเต้น Cover K-Pop และเต้นเพลง Baby Shark ทุ่มสุดตัวขนาดนี้เธอเลยรีเช็คแฟนๆ ด้วยภาษาไทยว่า “ตะมุตะมิป่ะ?” พักจนหายเหนื่อย “ยูริ” ก็พาทุกคนเดินทางต่อไปยังสถานี INTO YURI’S CARNIVAL กับการเล่นเกมใกล้ชิดแฟนๆ ด้วยการแรนด้อมลัคกี้แฟนจากทั้งสี่โซนที่นั่งอยู่ขึ้นมาเป็นตัวแทนแข่งเกม หากใครชนะ “ยูริ” จะลงเวทีไปถ่ายรูปใกล้ชิดกับโซนนั้น ทำเอาตัวแทนแต่ละโซนมุ่งมั่นกันที่เต็ม สุดท้ายโซน C ได้ฟินไปตามๆ กันเพราะคือเดอะวินเนอร์ของเกมนี้ ของขวัญยังไม่หมด “ยูริ” ปลุกความเป็นโซวอนในตัวของทุกคนในฮอลล์ด้วยมินิคอนเสิร์ตย่อมๆ กับเมดเล่ย์เพลงฮิตของ Girls’ Generation เรียกได้ว่าทุกคนแฮปปี้หนักมาก เสียงแฟนชานท์ก็ดังกระหึ่มมากเช่นกัน

จากนั้นเข้าสู่สถานีสุดท้าย INTO YURI’S SEOUL การบอกเล่าความชื่นชอบการถ่ายภาพ และการท่องเที่ยวของเธอ ซึ่งช่วงนี้อัดแน่นไปด้วยความพิเศษมากมาย เพราะนอกจากเธอจะแต่งตัวเหมือนหลุดออกจาก VTR แล้ว ยังนำกล้องฟิล์มตัวเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆ มามอบให้ลัคกี้แฟนพร้อมถ่ายภาพสุดท้ายในม้วนฟิล์มด้วย ยัง..ยังไม่หมดลัคนี้แฟนยืนหนึ่งคนนี้ยังได้ของที่ “ยูริ” ตั้งใจซื้อใส่กระเป๋ามาเองทั้ง ผ้าปิดตา และสบู่กลับบ้านไปอีกด้วย บอกได้คำเดียวว่ามากับดวงจริงๆ และก่อนจบทริปแสนพิเศษ “ยูริ” ได้บอกความในใจกับทุกคนว่าไม่คิดว่าทุกคนจะมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้เพราะครั้งนี้เธอมาในฐานะศิลปินเดี่ยว ยิ่งเห็นทุกคนโบกแท่งไฟก็ซาบซึ้งมาก เห็นคลื้นสีชมพูก็นึกถึงความทรงจำคอนเสิร์ตที่ไทย ครั้งต่อไปจะกลับมาในฐานะโซนยอชิแด และจะกลับมาจัดคอนเสิร์ตพร้อมสมาชิกในวง

หลังจากราชินีมากความสามารถคนนี้บอกความรู้สึกต่อลูกทัวร์แล้ว “ไทยโซวอน” ขอคืนความสุขให้บ้างด้วย Fan Project Video รวมเรื่องราวที่ผ่านมาของสาว “ยูริ” พร้อมป้ายข้อความว่า “LONG TIME NO SEE BUT STILL INTO YUL” ทำเอาเจ้าตัวถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ และกล่าวขอบคุณแฟนๆ อีกครั้งที่อยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจมาตลอด ขอบคุณที่ทำให้ “ยูริเป็นคนที่ถูกรัก”

จากนั้น “ยูริ” เลือกเพลง Into You เพลงเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวมาปิดท้ายทริปสุดแสนพิเศษที่ทุกคนยากจะลืม และแม้จะสิ้นสุดการเดินทางในครั้งนี้ แต่ทุกคนไม่มีทางสิ้นสุดที่จะมอบความรักให้เธอคนนี้แน่นอน!!!

