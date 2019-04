แพนเค้ก-อนันดา ควงคู่รับรางวัลที่นิวยอร์ก ปลื้ม ‘ศรีอโยธยา’ คว้าชัยในเวทีโลก!

แพนเค้ก-อนันดา ควงคู่รับรางวัลที่นิวยอร์ก ปลื้ม ‘ศรีอโยธยา’ คว้าชัยในต่างแดน ด้าน ‘หม่อมน้อย’ เผย ครั้งแรกใน ‘ประวัติศาสตร์’ แห่งวงการโทรทัศน์ไทย…ที่ได้รับการยอมรับบทเวทีโลก

หลังจาก ซีรี่ย์ศรีอโยธยา ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล New York Festive World ‘s Best T.V & FILMS Awards 2019 3 สาขา คือ BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR –อนันดา เอเวอริงแฮม , BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR –แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และ Best Camerawork

ล่าสุดก็มีการประกาศผลออกมาแล้ว โดยศรีอโยธยา คว้า Bronze Award In Best Camerawork ขณะที่อนันดาและแพนเค้กได้รางวัลเป็น Finalist ของ Best Perfomance by an actor และ Best Perfomance by an actress มาครอง

โดย “แพนเค้ก” ได้โพสต์บอกความรู้สึกตัวเองในครั้งนี้ด้วยว่าดีใจและภูมิใจมากๆ ผ่านอิสตราแกรมว่า

“NEWYORK FESTIVALS TV & FILM AWARDS…. WORLD’S BEST TELEVISION & FILMS

วันนี้ศรีอโยธยา ได้รับรางวัล Best Camerawork 2019 ส่วนแพนและพี่อนันดา เป็น Finalist ของ Best Perfomance by an actor และ Best Perfomance by an actress ดีใจและภูมิใจมากๆค่ะ ขอบพระคุณ TRUE ค่ะ ขอบพระคุณหม่อมน้อย และ ทีม ศรีอโยธยาทุกคนค่ะ เราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ 3ปีเต็มๆสำหรับงานที่มีคุณค่าชิ้นนี้ #นี่คือรางวัลของทีมทุกคนค่ะ #sriayodhayafilmseries เย้ๆๆๆๆๆ !!!!!! @ananda_everingham 🎬🎥✌🏻😁 ตื่นเต้นพูดผิดๆถูกๆไปหมด”

ส่วน “อนันดา” ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตราแกรมบอกว่าภาคภูมิใจสุดๆ เช่นกัน

“Super proud for our Sri Ayothaya team! Three wins at the New York Festivals Awards, bronze medal for camera work and finalist awards for Pancake and myself, we even got our director Mom Noi in the shot!! @actingclass_hmom #sriayodhaya @khemanito“

ทางด้าน หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล หรือ หม่อมน้อย ก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีด้วยว่า

“นับเป็น ‘ ครั้งแรก ‘ 🙏ใน ‘ ประวัติศาสตร์ ‘ แห่งวงการโทรทัศน์ไทย…ที่ได้รับการยอมรับบทเวทีโลก🙏…ซึ่ง ‘ ความสำเร็จ ‘ ในครั้งนี้ได้เกิดจาก…ความมี ‘ ทัศนวิสัย ‘ อันยาวไกลและ ‘ ความปรารถนา ‘ อย่างแรงกล้าของ ‘ คุณ ศุภชัย เจียรวนนท์ ‘ 🙏 ที่ตั้งใจที่จะ ‘ สร้างสรรค์ ‘ ‘ ศรีอโยธยา ‘ ให้เป็นภาพยนตร์ซีรี่ย์ในมาตรฐาน ‘ การถ่ายทำ ‘ ในระดับ ‘ สากล ‘ และนำศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันสูงส่งของชาวไทย…ออกสู่สายตาชาวโลก…”



ขอบคุณ actingclass_hmom , ananda_everingham และ khemanito