“พัค จินยอง” ลุยเดี่ยวงานแฟนมีตติ้งในไทย ล็อควันเคลียร์คิว 21 ก.ค.นี้ เจอกัน!!

เชื่อว่าเหล่านกน้อยอากาเซ (ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการของ GOT7) ต้องกระหน่ำไลค์ถูกใจกับสิ่งนี้ เพราะอากาเซชาวไทยจะมีโอกาสได้พบกับสุภาพบุรุษสุดหล่อ พัค จินยอง (Park JinYoung) วง GOT7 จากสังกัด JYP Entertainment ที่กำลังฮอตเว่อร์กับบทบาทพระเอกในซีรี่ส์เรื่อง éHe is Psychometricû มาจัดงานแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยกับงาน éHe is Psychometricû Drama Fanmeeting in Bangkok with JINYOUNG(GOT7) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ … ส่งสัญญาณเบื้องต้นจบแล้ว อนุญาตให้กรี๊ด..ด..ด ดังไปถึงกรุงโซลเลยจ้า

นอกจากจะเป็นไอดอลมากความสามารถทั้งร้องและเต้นแล้ว บทบาทการเป็นนักแสดงของหนุ่มจินยองก็จัดว่าเป็นที่น่าจับตามอง ล่าสุดกับซีรี่ส์แนวแฟนตาซี โรแมนติก ทริลเลอร์เรื่อง éHe is Psychometricû ทางช่อง tvN ในบทบาทของ “อีอัน” เด็กหนุ่มผู้มีพลังจิต สามารถมองเห็นอดีตและความทรงจำจากการสัมผัสตัวคนอื่นได้ภายใน 3 วินาที ซึ่งบอกเลยว่าซีรี่ส์เรื่องนี้หนุ่มจินยองทุ่มเทให้กับการแสดงมากๆ ถ่ายทอดทุกฟีลลิ่งได้สมบทบาทจนได้รับคำชมและกระแสการตอบรับสุดปังจากคอซีรี่ส์อย่างล้นหลาม ไม่ว่าคุณจะเคยหลงเสน่ห์ “จินยอง” ในเลเวลไหนก็ตาม งานนี้จะทำให้คุณจะหลงเขาคนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าแน่นอน

และจากกระแสความฮอตเว่อร์ของหนุ่มจินยอง เราก็พลาดไม่ได้จริงๆ ที่จะพาหนุ่มคนนี้มาพบกับเหล่าอากาเซไทยให้เร็วและไวที่สุด อดใจรอกันอีกนี๊ดส์ รายละเอียดและสิทธิพิเศษต่างๆ จะตามมาเร็วๆ นี้ที่ รีจิสตาร์ เฟซบุคแฟนเพจ