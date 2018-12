เปิดโซน Veranda ตะลุยชิม 4 ร้านเด็ดเมืองไอคอนสยาม

ไอคอนสยามที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นข่าวดังไปแล้ว นอกจากไฮไลต์ต่าง ๆ ที่ถูกนำเสนอเป็นข่าวออกไปเยอะแล้ว ในไอคอนสยามยังมีโซนที่เป็นอีกไฮไลต์อย่าง Veranda โซนร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดึงร้านเด็ดร้านดังทั้งจากไทยและต่างประเทศมารวมกันอยู่ที่เดียวในพื้นที่ได้รับการออกแบบมาอย่างลงตัวและพิถีพิถัน ตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพรรณให้บรรยากาศร่มรื่น ผ่อนคลาย ดึงดูดให้น่าเข้าไปนั่ง enjoy eating เป็นอย่างยิ่ง

เราจะพาไปเปิดโซน Veranda ชิม 4 ร้านเด็ดที่เราคัดเลือกมา

JUMBO Seafood ที่สุดแห่งร้านซีฟู๊ดชื่อดังจากสิงคโปร์

สร้างความฮือฮาตั้งแต่เริ่มมีข่าวว่า JUMBO Seafood ร้านดังจากสิงคโปร์จะเปิดสาขาแรกในไทยที่ไอคอนสยาม ทำให้นักชิมทั้งหลายอดใจรอแทบไม่ไหว และเมื่อเปิดอย่างเป็นทางการก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยทีเดียว

ร้านตั้งอยู่บนพื้นที่ 800 ตารางเมตร รองรับลูกค้าได้กว่า 300 ที่นั่ง พร้อมยกเมนูซิกเนเจอร์มาเสิร์ฟครบ การันตีรสชาติเดียวกับร้านต้นตำรับ

เริ่มชิมเมนูแรก Mocha Pork Ribs (ซี่โครงหมูอบซอสมอคค่า) ซอสกาแฟมอคค่าที่เคลือบซี่โครงหมูรสหวานอมขมนิด ๆ ของซอสที่เข้าเนื้อทำให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ต่อมาเป็น Geoduck Clam Stir Fried with X.O. Sauce (หอยงวงช้างผัดซอส X.O) รสชาติกำลังดีไม่จัดจ้านมาก ได้สัมผัสหนึบหนับจากหอยงวงช้างเกรดพรีเมี่ยม บวกกับความหวานกรอบของผักคลุกกับซอส

และอีกเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาด เป็นจานซิกเนเจอร์ที่กวาดรางวัลมานับไม่ถ้วน JUMBO Award-winning Chilli Crab (ปูจัมโบ้ผัดซอสพริก) ปูไซส์บึ้มเนื้ออัดแน่นกับซอสเนื้อข้นรสหวาน และเติมด้วยรสเผ็ดอ่อน ๆ กินกับหมั่นโถวทอดเข้ากันได้อย่างดีงาม

JUMBO Seafood ที่ไอคอนสยาม อยู่โซนวิรันดา (Veranda) ชั้น G ฝั่งไอคอนลักซ์ เปิด 2 ช่วงเวลา 11.30 – 14.00 น. และ 17.00 -21.30 น. (สำหรับคืนวันศุกร์-เสาร์ เปิดถึง 22.00 น.) โทรจองโต๊ะได้ที่ 099-110-5888

White Plate By Lobster & More อาหารทะเลสไตล์อังกฤษ

จากร้าน Lobster & More อาหารสไตล์อังกฤษที่เน้นเสิร์ฟเมนูจากล็อบสเตอร์ และอาหารทะเลสไตล์อังกฤษโดยเชฟมากประสบการณ์ ที่เดอะ คริสตัล ย่านเลียบทางด่วนรามอินทรา มาสู่ร้าน White Plate By Lobster & More ในโซน Veranda ชั้น G เมืองไอคอนสยาม สร้างเอกลักษณ์ใหม่ด้วย White Plate หรือจานสีขาว เพื่อนำเสนอความโดดเด่นของแต่ละเมนู ซึ่งยังคงซิกเนเจอร์อาหารทะเลสไตล์อังกฤษ โดยเฉพาะเมนูล็อบสเตอร์ และเพิ่มเติมเมนูสเต๊กพรีเมี่ยมเข้ามาสร้างความน่าสนใจให้กับร้าน

เริ่มชิมที่เมนู Salted Egg French Fries เฟรนช์ฟรายทอดสูตรพิเศษ เรียกน้ำย่อย ออร์เดอร์พร้อมเครื่องดื่มม็อกเทล Italian flavour ที่ได้รสเปรี้ยวซ่าจากเลมอน และโซดา ส่วนค็อกเทลขอแนะนำ River Breeze และ Royal Plate สีสันสดใส

ส่วนจานหลักแนะนำเป็น Grilled (Surf & Turf) ตื่นตากับวัตถุดิบจากสดทะเลทั้งกุ้งลอล ปลาคอด เสิร์ฟพร้อมสเต๊กพรีเมี่ยมจากออสเตรเลีย ไส้กรอก และผักต่าง ๆ ทานคู่กับซอส 4 ชนิดที่เสิร์ฟมาให้สร้างความหลากหลายให้กับรสชาติสุด ๆ

ปิดท้ายที่เมนูเด็ดของร้าน Grilled Lobster with butter sauce ล็อบสเตอร์สด ๆ ย่างพร้อมบัตเตอร์ซอสสูตรเด็ดของร้าน ทำให้ลืมเมนูล็อบสเตอร์จากร้านอื่นไปเลย เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาร้านนี้

ร้าน White Plate By Lobster & More เปิดทุกวัน วันจันทร์–พฤหัสบดี เวลา 10:00 – 22:00 วันศุกร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-24.00 น. ช่วงเย็นบรรยากาศดี ๆ จองโต๊ะก่อนดีกว่าที่เบอร์ 095-724-7980 ติดตามอินสตาแกรม และเฟซบุ๊กของร้านที่ : WhitePlate.Bkk

The Hub Café and Eatery ฟิวชั่นคาเฟ่ในบรรยากาศสุดเก๋

หลังจาก The Hub Café and Eatery สาขาแรกที่พระราม 9 ได้รับการตอบรับดีมาก ร้านได้ขยายสาขา 2 สู่เมืองไอคอนสยาม โดยยังคงคอนเซ็ปต์การตกแต่งร้านบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง พร้อมเสิร์ฟฟิวชั่นเมนูสไตล์ของทางร้าน ที่ดีไซน์รสชาติความอร่อยและหน้าตาอันน่ารับประทานมาเป็นอย่างดี

เริ่มเมนูเด็ดของร้านด้วย The Hub Spaghetti Khao Soi with Kung Sarong (สปาเก็ตตี้ข้าวซอยกับกุ้งโสร่ง) ฟิวชั่นเมนูที่นำข้าวซอยกับกุ้งโสร่งมาจอยกันอย่างลงตัว

อีกเมนูเด็ดไม่แพ้กัน Pan – Fried Seabass in Panang Mashed Potatoes ปลากระพงหนังกรอบเสิร์ฟพร้อมมันบดซอสพะแนงและเห็ดหอม อีกฟิวชั่นเมนูที่สร้างสรรค์รสชาติมาอย่างพอดี

และอีกเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา ก๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลไข่ดาว เสิร์ฟมาในกระทะร้อน เส้นก๋วยเตี๋ยวคั่วเคล้ากับเครื่องปรุงสูตรเด็ด เปลี่ยนเมนูชื่อธรรมดาเป็นจานเด็ดรสเยี่ยม

The Hub Café and Eatery เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ติดตามข่าวสารของร้านได้ที่ อินสตาแกรม: Thehub café เฟซบุ๊ก: The Hub Café and Eatery

อาลมดี คาเฟ่ (Arelomdee Café) คาเฟ่ไอศครีมสุดชิคสไตล์ไทย

อาลมดี คาเฟ่ (Arelomdee Café) คาเฟ่ไอศกรีมไอเดียเก๋ ต้อนรับทุกท่านด้วยตู้ไอศกรีมขนาดใหญ่ โชว์ไอศกรีมหลากรสโดดเด่นด้วยสีสันละลานตา ร้านนี้มีไลต์สำคัญที่ไอศกรีมมากมายหลายเมนู นำของขึ้นชื่อของไทยทั้งผลไม้ ขนมไทยโบราณมาดัดแปลงเป็นไอศกรีมรสพิเศษ และโดยเฉพาะที่สาขาไอคอนสยาม อาลมดี คาเฟ่ได้สร้างสรรค์เมนูไอศกรีมใหม่ตั้งชื่อตามนางในวรรณคดี คือ ละเวงวัณฬา ไอศกรีมรส Guava x Plum ท็อปปิ้งด้วยฝรั่งอบแห้งและบ๊วยสามรส

เมนูต่อมา ยอพระกลิ่น ไอศกรีมที่มีแรงบันดาลใจจากน้ำเต้าหู้ เสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งในหลอดเก๋ คู่กับเฉาก๊วย และปาท่องโก๋กรอบ อีกเมนูไฮไลต์ รจนา ไอศกรีมฝอยทอง และใบเตย ที่นำฝอยทองมาปั่นรวมกับไอศกรีมกะทิ ท็อปปิ้งด้วยสายไหมใบเตย เพิ่มความกรุบกรอบด้วยทองม้วนและฝอยทอง และนอกจากนี้ยังมี 6 เมนูเด็ดให้ลองชิมอีกทั้ง วันทอง โมรา เมรี สุวรรณมาลี มณีรัตนา และจินตะหราวาตี

ร้านนี้เหมาะกับเป็นร้านนั่งชิลหลังจากรับประทานมื้อหนัก ผ่อนคลายด้วยไอศกรีมเลิสรสไอเดียเก๋ที่ผ่านการคิดและครีเอต อย่างน่าสนใจ รับรองว่าได้มากินแล้วอารมณ์ดีแน่นอน

อาลมดี คาเฟ่ (Arelomdee Café) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. ติดตามโปรโมชั่นที่เฟซบุ้กและอินสตาแกรม: Arelomdeecafe

นี่แค่น้ำจิ้ม 4 ร้านไฮไลต์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีร้านเด็ดร้านดังอีกเพียบเต็มพื้นที่โซน Veranda โซนที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งของไอคอนสยาม บริเวณชั้น G ฝั่งไอคอนลักซ์ รับรองว่ามาถึงแล้ว enjoy eating แน่นอน!