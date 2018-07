“โอซิล” ประกาศอำลาทีมชาติเยอรมัน หลังถูกวิจารณ์หนัก-เหยียดเชื้อชาติ

หลังทัพ”อินทรีเหล็ก” ปีกหักในศึกฟุตบอลโลก 2018 ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา ทีมชาติเยอรมนีตกรอบแบางกลุ่มครั้งแรกในรอบ 80 ปีนับตั้งแต่ปี 1938

“เมซุต โอซิล” เพลย์เมกเกอร์พรสวรรค์ หนึ่งในนักเตะเยอรมันที่ถูกวิพากษ์ วิจารณ์อย่างหนักถึงฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก…กลายเป็นแพะรับบาปจากทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันและแฟนบอล

ล่าสุด โอซิล ประกาศอำลาทีมชาติเยอรมันแล้ว โดยระบุถูกเหยียดเชื้อชาติและไม่ให้เกียรติ โดยเขาร่ายยาวออกเป็นแถลงการณ์โพสต์ลงในทวิตเตอร์ส่วนตัว

“มันเป็นสิ่งที่ผมตัดสินด้วยความเศร้าใจ และผ่านการคิดมาอย่างดีแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ผมจะไม่ลงเล่นในทีมชาติเยรมนีอีกต่อไป ผมรู้สึกถึงการเหยียดเชื้อชาติ และไม่ให้เกียรติกัน” โอซิลระบุ

มิดฟิลด์อาร์เซนอลยังระบุถึงปัญหากับสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมัน (DFB) ที่ไม่ได้ออกมาปกป้องจากการวิจารณ์ต่างๆ โดยเฉพาะกับประธานสมาพันธ์ฯอย่าง “ไรน์ฮาร์ด กรินเดล” ที่ออกมากดดันให้ผมออกมาแถลงเรื่องนี้

“ผมจะไม่เป็นแพะรับบาปของเขาจากการทำงานอันไร้ประสิทธิภาพ…”

“ในสายตาของกรินเดล และผู้สนับสนุนของเขา ผมเป็นเยอรมันเมื่อเราชนะ แต่ผมกลายเป็นผู้อพยพเมื่อเราแพ้”

ทั้งนี้เมื่อเดือนพ.ค.โอซิล ถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงการถ่ายภาพร่วมกับ เรเจป ไตยิป เอร์โดอันประธานาธิบดีตุรกี ผู้นำทางการเมืองที่มีปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชน และถูกตั้งคำถามที่เกี่ยวกับความจงรักภัคดีต่อทีมชาติเยอรมันก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียด้วย

สำหรับ “เมซุต โอซิล” วัย 29 ปี นักเตะชาวเยอรมันเชื้อสายตุรกี เกิดที่เมืองเกลเซนเคียร์เชิน ฝั่งเยอรมนีตะวันตก แม้พ่อแม่เป็นชาวตุรกี แต่เลือกเล่นให้ทีมชาติเยอรมัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2006 และลงเล่นรับใช้ทีมชาติมาแล้ว 92 ครั้ง ทำไป 23 ประตู และแอสซิสช่วยเพื่อนให้ทำประตูอีก 40 ประตู และช่วยพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2014

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 22, 2018