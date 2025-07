เคล็ดไม่ลับ ใช้ AI ทำแคมเปญการตลาด ฉบับ ‘อ้น ปฤณ’ และ ‘ทอย กษิดิศ’

เคล็ดไม่ลับ ใช้ AI ช่วยทำแคมเปญการตลาด ฉบับ ‘อ้น ปฤณ’ และ ‘ทอย กษิดิศ’ หนึ่งห้องเเชทคุยเรื่องเดียว AI ชอบเจ้านายจู้จี้จุกจิก-บรีฟเคลียร์-บรีฟละเอียด

ในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทไทยจางการทูตไทย-จีน เครือมติชนจัดงาน “Thai-Chinese Golden Fest 2025 เทศกาลร้อยเรื่องราวไทย-จีน” ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อาคาร West ชั้น 2 พระโขนง กรุงเทพฯ

สำหรับมีไฮไลต์สำคัญในวันสุดท้ายของงาน คือ “Talk: Smart China 5.0 เมื่อ AI เปลี่ยนเกมธุรกิจ” ชวนพ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ และคนขายของทุกแพลตฟอร์ม ร่วมฟังการสนทนาว่าด้วย “อนาคตของการขาย” ที่จะไม่ใช่แค่การโพสต์แล้วหวังคนเห็น แต่คือการเข้าใจว่า โลกดิจิทัลรู้จักลูกค้าดีแค่ไหน และเราจะเรียนรู้จากมันอย่างไร โดยมี “อ้น-ปฤณ จำเริญพานิช“ และ “ทอย-กษิดิศ สตางค์มงคล” ร่วมบรรยาย

AI เหมือนไมโครเวฟ

ปฤณ กล่าวว่า ถ้าให้เปรียบ AI ก็เหมือนไมโครเวฟ หรือเครื่องมือที่ทำให้อุ่นอาหารได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าไม่มีวัตถุดืบหรือสูตรอาหารที่อร่อย อาหารก็เกิดขึ้นไม่ได้

AI จึงเป็นเคริ่องมือเร่งให้รวดเร็วเฉย ๆ แต่มนุษย์ที่เป็นผู้ใช้งานยังต้องมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่มากพอในการตรวจสอบ

ปัจจุบันทั้ง AI จีนเเละอเมริกาพัฒนาแข่งกันไวมากเหมือนเป็นสงครามอีกบทหนึ่ง ถ้าใช้ AI ฝั่งอเมริกา ต้องเข้าใจว่าบริบทต่าง ๆ ถูกฝึกจากห้องสมุดฝั่งอเมริกา จะมีความเป็นตะวันตกมาก ส่วนฝั่งจีนก็สร้างขึ้นมาจากความรู้ฝั่งจีนและฝั่งตะวันออก

ถ้าต้องการองค์ความรู้ทั่วไป ฝั่งอเมริกาอาจกว้างกว่า แต่ถ้าผู้ประกอบการมีลูกค้าเป็นคนจีน อยากรู้เรื่องปรัญชา หรือเรื่องยาจีน AI ฝั่งจีนก็อาจจะน่าสนใจกว่า เป็นต้น

ADVERTISMENT

“โจทย์คือวันนี้จะใช้ AI เรื่องไหน ไม่มีตัวไหนดีสุด เพราะแต่ละตัวมีคาแรกเตอร์ต่างกัน และเราต้องรู้ว่างานเราจะทำอะไร ตั้งแต่เริ่มไอเดีย สกัดไอเดีย ทำรูป และตัดต่อ“

AI เป็นคลื่นที่ 5 จากอันแรกที่มีเครื่องจักร ตามด้วยคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต สมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้เกิดอาชีพใหม่ วันนี้ AI จะค่อย ๆ หลอมรวมอยู่ในชีวิตเรา

ด้าน ทอย กษิดิศ เสริมว่า อเมริกาห้ามข้ายชิปเซ็ตให้จีน แปลว่าจีนพัฒนา AI ขึ้นมาภายใต้ข้อจำกัดที่มีในประเทศ ทำให้ต้นทุนของจีนถูกกว่า การที่จีนมีข้อจำกัด ทำให้จีนต้องพัฒนาให้มากกว่าประเทศทั่วไป

ให้ AI ช่วยทำแคมเปญการตลาด

ปฤณ กล่าวว่า AI ช่วยเป็นคู่คิดให้มนุษย์ เคล็ดลับที่สำคัญในการใช้ AI คือ หนึ่งห้องเเชทให้คุยเรื่องเดียวเท่านั้น เพราะ AI เก่งในการ Deep talk ยิ่งคุยลึกยิ่งเก่ง แต่ถ้าเริ่มมั่ว ก็จะยิ่งมั่วมากเช่นเดียวกัน

ถ้าอยากทำธุรกิจ จะเริ่มให้ AI วางกลยุทธ์ ลองบ่นกับเอไอไปเลยก็ได้ เล่าปัญหาให้ฟัง คุยเหมือนเพื่อน และกำหนดบทบาทให้ AI เป็นที่ปรึกษาการตลาด จากนั้น AI จะเริ่มให้ข้อมูลออกมา

ที่สำคัญ AI มักจะชมมนุษย์ ต้องพิมพ์บอก AI ตลอดว่าขอคำตอบแบบตรง ๆ ไม่อัคติ และไม่อวย หรือบางครั้งต้องดุ AI กลับ เพราะจะเชื่อ AI ไม่ได้ทุกอย่าง

“ทริคที่สำคัญคือ AI ชอบเจ้านายที่จู้จี้จุกจิก ชอบคนที่บรีฟเคลียร์ บรีฟละเอียด”

อย่าเชื่อ AI ให้นึกว่า AI เป็นเลขา ถ้า AI เป็นคนสร้าง มนุษย์ต้องเป็นคนตรวจสอบเท่านั้น และเสมอ ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่

ทอย กษิดิศ เสริมว่า ต้องบอกบทบาท AI ก่อน ว่าจะให้เป็นใคร เช่น ให้เป็นนักการตลาด และช่วยคิดเเคมเปญการตลาด จากนั้นหน้าที่คืออะไร และผู้ใช้เองสามารถให้บริบทอะไรได้บ้าง

ยิ่งให้บริบทเยอะ AI ก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้น และบอกฟอร์แมตสุดท้ายว่าต้องการให้นำเสนอแบบไหน

AI-การตลาดในจีน

ปฤณ กล่าวว่า ในประเทศจีนมีโซเชียลมีเดีย 4 แพล็ตฟอร์ม ประกอบด้วย WeChat, Bilibili, Douyin และ Xiaohongshu แพล็ตฟอร์มซึ่งกำลังเป็นเทรนด์คือ Douyin และ Xiaohongshu

ดังนั้น การค้ากับคนจีน ไม่ว่าจะจีนในไทยหรือจีนที่อยู่ต่างชาติ คอนเทนต์เป็นเรื่องสำคัญ เพราะคนจีนชอบดูรีวิวจริง ดูวิดีโอก่อนซื้อ ตัดสินใจจาก KOL ต้องเห็นคนใช้จริง และตัดสินใจเร็ว

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ AI โคลนนิ่งคนในการไลฟ์ ทำให้สามารถไลฟ์ได้ 24 ชั่วโมง แม้จะทำให้สร้างคอนเทนต์ได้ง่าย แต่บางมุมคนดูก็อาจต้องการคุยกับคนจริง ๆ ถ้าใช้ AI ทั้งหมด 100% ก็อาจมีผลกระทบเชิงลบได้ ปฤณ กล่าว

AI ไม่มีวันแทนมนุษย์

ปฤณ กล่าวว่า สิ่งที่ AI จะไม่มีวันแทนมนุษย์ได้คืออารมณ์ และความใส่ใจ หากเปรียบเทียบเวลาคุยกับคอลเซ็นเตอร์ ชอบคุยกับ AI หรือมนุษย์มากกว่า

อีกอย่างที่ AI ทำไม่ได้คือภาวะผู้นำและการบริหารคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีสกิลในการฟัง การสังเกตคน การเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญ

อีก 5 ปีต่อจากนี้ ทักษะที่ควรมีติดตัว คือ Critical Thinking หรือทักษะในการตั้งคำถาม, Logic และภาษาอังกฤษ เพราะสุดท้ายแม้อาชีพจะปรับเปลี่ยน แต่การตั้งคำถามสำคัญมาก หลังจากนี้มนุษย์จะต้องสั่งการ AI

คนใช้ AI เป็น-ไม่เป็น

ปฤณ ตอบคำถาม “คนใช้ AI เป็น จะมาแทนที่คนใช้ AI ไม่เป็น” ว่า คนใช้เอไอเป็น “จริง ๆ” จะมาแทนที่คนใช้เอไอไม่เป็น เพราะบางคนใช้ AI แค่แปลภาษา และใช้แค่ค้นหาข้อมูล

การใช้จริง คือ Put the Right Man, With the Right AI, Into the Right Process, For the Right Job. เพราะไม่มี AI ตัวไหนดีที่สุด แต่คนใข้ต้องรู้ว่าควรใช้ AI ในงานไหน หรืองานไหนต้องใช้คน และสุดท้ายอยู่ที่ผลลัพธ์

ทอย กษิดิศ เสริมว่า จากประโยค “คนใช้ AI เป็น จะมาแทนที่คนใช้ AI ไม่เป็น” ไม่ค่อยจริง ยกตัวอย่างเช่น ไมโครซอฟต์ เลย์ออฟพนักงานกว่า 6 พันคน และมีตำแหน่ง Directors of AI ด้วย

เพราะตราบใดก็ตามที่ยังเป็นลูกจ้าง ก็มีสิทธิ์จะโดนไล่ออกได้ตลอดเวลา อีกไม่กี่ปี เจ้าของธุรกิจต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ว่าจะเลือกมนุษย์หรือ AI

อีก 5 ปีข้างหน้า ”Sam Altman“ CEO OpenAI บอกว่า โลกเราอาจจะมีโอกาสไปถึงขั้น AGI (Artificial General Intelligence) หรือเอไอที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ กษิดิศ กล่าว

AI คือ พลังงานไฟฟ้า-ซอฟต์แวร์ที่ฉลาดขึ้นทุกวินาที

ปฤณ กล่าวว่า ถ้าให้นิยาม AI 1 คำ คำนั้นคือ “พลังงานไฟฟ้า” มีคนถามว่า AI ประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้าง จึงขอถามกลับว่าพลังงานไฟฟ้าใช้กับอะไรได้บ้าง ดังนั้น AI จึงเป็นเรื่องพื้นฐานหลังจากนี้

ด้านทอย กษิดิศ กล่าวว่า AI คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดขึ้นทุกวินาที และคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวันตาย

เด็กทุกคนที่เกิดมาต้องเริ่มจากศูนย์ แต่คอมพิวเตอร์สามารถใช้ต่อจากเวอร์ชั่นล่าสุดได้เลย และพัฒนาได้ต่อไปเรื่อย ๆ และทำงานได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง แบบไม่หยุดพัก ไม่บ่น ไม่ลา และไม่ขอเงืนเดือนเพิ่ม กล่าว