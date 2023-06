ชีวาศรม จัดกาล่าดินเนอร์การกุศล สมทบทุนอนุรักษ์ป่าชายเลนหัวหิน

ชีวาศรม จัดกาล่าดินเนอร์การกุศล คัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่น รังสรรค์เมนูโดยเชฟมิชลินสตาร์ร่วมกับเฮดเชฟจากชีวาศรม รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนไกรลาศนิเวศ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวจากชีวาศรม หัวหิน ระบุว่า ชีวาศรมขอเชิญผู้ชื่นชอบอาหารสุขภาพและรักสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันป่าชายเลนโลก หรือ International Day For The Conservation of the Mangrove Ecosystem ในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ โดยในช่วงเช้าจะมีกิจกรรมร่วมปลูกป่าชายเลนที่พื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนไกรลาศนิเวศ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ขณะที่ในช่วงค่ำ ชีวาศรมได้จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลเพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนไกรลาศนิเวศ โดยเชฟ แดน บาร์ก เชฟมิชลินสตาร์ จากห้องอาหาร Cadence by Dan Bark กรุงเทพฯ ในฐานะหนึ่งใน Friends of Chiva-Som จะเดินทางมารังสรรค์เมนู ร่วมกับเชฟสินชัย ศรีวิภา เชฟใหญ่ของชีวาศรม เสิร์ฟอาหาร 8 คอร์ส ที่ห้องอาหาร Taste of Siam ของรีสอร์ต ในช่วงค่ำ โดยได้รับเกียรติจากคุณสู่ขวัญ บูลกุล อีกหนึ่งใน Friends of Chiva-Som ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

บัตรงานกาล่าดินเนอร์เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนไกรลาศนิเวศ ราคาท่านละ 9,000 บาท สำหรับอาหาร 8 คอร์ส และราคาท่านละ 10,000 บาท สำหรับอาหารและไวน์ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ‘ไกรลาศนิเวศ’ ซึ่งเป็นป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองหัวหิน

อาหารค่ำมื้อพิเศษครั้งนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของ เชฟสินชัย ศรีวิภา เชฟใหญ่ของชีวาศรมฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพ และได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการทำอาหารจากทั่วโลกมากว่า 30 ปี และเชฟรับเชิญ เชฟแดน บาร์ก แห่งห้องอาหาร Cadence by Dan Bark เชฟมิชลินในปี 2021-2023 ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารด้วยเทคนิคใหม่

ทั้งสองจะร่วมกันรังสรรค์อาหารมื้อพิเศษ ปรุงจากวัตถุดิบชั้นดี คัดสรรจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น ตามแนวทางวิถีอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนและเพื่อนำเสนอความสดใหม่ของวัตถุดิบมาเป็นเมนูเพื่อสุขภาพ เมนูที่จะเสิร์ฟในค่ำคืนวันป่าชายเลนโลก อาทิ คิงฟิชและคาร์เวียร์ เนื้อวัวออสเตรเลียเสิร์ฟกับกิมจิและซอสมิโซะ ปลาเก๋า และ “เมี่ยงคำ” ขนมไทยแบบร่วมสมัย

ในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณสู่ขวัญ บูลกุล หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ ‘Friends of Chiva-Som’ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ‘Friends of Chiva-Som’ ซึ่งเป็นความร่วมมือของรีสอร์ตในเครือ และเพื่อนของชีวาศรมจากหลากหลายแวดวง อาทิ กีฬา อาหาร บันเทิง นักเคลื่อนไหวด้านเวลเนส มาร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนไกรลาศนิเวศ เพื่อพิทักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้ายของเมืองหัวหิน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ บริเวณวัดเขาไกรลาศ อำเภอเมืองหัวหิน ดำเนินงานและได้รับการดูแลรักษามาตั้งแต่ปี 2550 โดยชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งก่อตั้งโดย คุณกฤป โรจนเสถียร ประธานกรรมการของชีวาศรมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ให้พื้นที่ดังกล่าว เป็น “ปอด” ของเมืองหัวหิน และได้ทำการสร้างทางเดินรอบพื้นที่ ยาว 1 กิโลเมตร เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหัวหินและนักท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่สำหรับเดินหรือวิ่งเพื่อสุขภาพ เปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย จวบจนปัจจุบัน พนักงานชีวาศรมร่วมกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ปลูกต้นโกงกางในพื้นที่ดังกล่าวแล้วกว่า 11,000 ต้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 26 กรกฎาคมของทุกปี องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้เป็นวันป่าชายเลนโลก เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนต่อระบบนิเวศ และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการจัดการเพื่อความยั่งยืน เนื่องจากป่าชายเลนมีส่วนสำคัญในการป้องกันแนวชายฝั่งจากการกัดเซาะของน้ำทะเล ป้องกันน้ำทะเลท่วมสูง และยังเป็นสถานที่อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง