IAAPA Expo Asia โชว์นวัตกรรมอุตสาหกรรมสวนสนุก

กลับมาเยือนไทยอีกครั้งในรอบ 17 ปี สำหรับงาน IAAPA Expo Asia 2024 งานแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสวนสนุกและการท่องเที่ยว โดย International Association of Amusement Parks and Attractions หรือ IAAPA

ปีนี้กลับมาจัดภายใต้แนวคิด “Shape Your Evolution at IAAPA Expo Asia : Evolve your business into a leading market player” มุ่งสู่การเป็นผู้นำในโลกสวนสนุกไปด้วยกัน

ผ่านเวทีเสวนา พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ พร้อมทดลองเล่นเครื่องเล่นล้ำสมัยที่รวบรวมมาจากทั่วโลก ครอบคลุมทั้งสวนสนุก สวนสัตว์ ศูนย์ความบันเทิงสำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ฯลฯ

โดยมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกกว่า 100 ประเทศ บนพื้นที่กว่า 7,800 ตารางเมตร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่าง 27-30 พฤษภาคม 2567

“แจ็ค เฉิน” ผู้อำนวยการและรองประธาน IAAPA ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บอกว่า งาน IAAPA Expo ถือเป็นงานแสดงนวัตกรรมและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสวนสนุกและการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกไว้ด้วยกัน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการและโซลูชั่นล่าสุด

รวมถึงเครื่องเล่นและการจำลองสถานการณ์ที่ผู้เข้าชมสามารถลองใช้งานได้ ตั้งแต่เทคโนโลยีล้ำสมัยและการให้สิทธิตามแบรนด์ ไปจนถึงนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มและกลยุทธ์การขายสินค้า

นอกจากนี้ งานแสดงสินค้าของ IAAPA ยังได้มอบแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกเพื่อยกระดับธุรกิจให้พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีประวัติการจัดงานกว่า 100 ครั้ง ในหลายประเทศทั่วโลก

ล่าสุดที่ประเทศไทย ซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานเมื่อปี 2550 ก่อนกลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในปี 2567 ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นใหม่ล่าสุด รวมถึงเครื่องเล่นไฮไลต์สำคัญ อาทิ

สายรถไฟเหาะ Vekoma, Intamin, Rocky Mountain Construction, Great Coaster International, Gerstlauer, Premier Rides, S&S เป็นต้น

สายเครื่องเล่นในสวนสนุก บริษัท HUSS Park Attractions, Mack Rides, Fabbri Group, Zamperla, SBF Visa, Moser Rides, Technical Park, Zierer เป็นต้น

สายเครื่องเล่นในสวนน้ำ บริษัท White Water West, Proslide, Polin Waterparks สายเครื่องเล่นในร่ม และเครื่องเล่นจำลองการเคลื่อนไหว (Dark Ride and Motion Simulator) บริษัท DOF Robotics, Triotech, Brogent, ETF Ride System, Sally Darkrides, Attracktion ! เป็นต้น

และโมเดลจำลองเครื่องเล่นที่จัดแสดงในพื้นที่ Show Floor รวมทั้งกิจกรรมของ EduTours ที่เชื่อมโยงการเดินทาง พร้อมสำรวจความเป็นไปของธุรกิจสวนสนุกในประเทศไทย

โดย “กรุงเทพฯ” ประเทศไทย ถือเป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของเอเชียที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวและผู้จัดงานทั่วโลก ด้วยความเป็นศูนย์รวมทั้งด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรม รวมถึงผสมผสานวิถีชีวิตท้องถิ่นกับความเป็นยุคสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว