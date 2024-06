กาตาร์ แอร์เวย์ส คว้ารางวัล “สายการบินแห่งปี” จาก Skytrax เป็นครั้งที่ 8

“กาตาร์ แอร์เวย์ส” คว้ารางวัล “สายการบินแห่งปี” จาก Skytrax คว้าอันดับ 1 อีกครั้งเป็นครั้งที่ 8 เผยสะท้อนความมุ่งมั่นในด้านความเป็นเลิศของสายการบิน

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 รายงานข่าวจากสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เปิดเผยว่า สายการบินได้รับรางวัล “สายการบินแห่งปี” หรือ Airline of the Year จาก Skytrax World Airline Awards เป็นครั้งที่ 8 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านความเป็นเลิศของสายการบิน

นอกจากนี้ ยังได้รับอีก 3 รางวัลเพิ่มเติม ได้แก่ รางวัลชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class), รางวัลเลานจ์สายการบินชั้นธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Business Class Airline Lounge) และรางวัลสายการบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง (Best Airline in the Middle East)

โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 นับตั้งแต่ปี 2554 ที่กาตาร์ แอร์เวย์สได้รับรางวัลสายการบินแห่งปี โดยรางวัล Skytrax World Airline Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมการบิน เปรียบเสมือน “รางวัลออสการ์” ของวงการ ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศของสายการบิน

“นี่เป็นช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของกาตาร์ แอร์เวย์ส และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราในการส่งมอบบริการที่เหนือระดับและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความเป็นเลิศในระดับสูงสุด”

ด้านนายเอ็ดเวิร์ด เพลสตัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Skytrax กล่าวว่า ความสำเร็จที่น่าประทับใจของกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่ได้รับรางวัลสายการบินแห่งปีเป็นครั้งที่ 8 รวมไปถึงรางวัลยอดเยี่ยมอีก 3 รางวัล แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานและความมุ่งมั่นของสายการบินอย่างแท้จริง พร้อมเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากาตาร์ แอร์เวย์สยังคงเป็นสายการบินที่ลูกค้าทั่วโลกชื่นชอบและไว้วางใจ