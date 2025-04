เคทีซี-แควนตัส ชูประสบการณ์ใหม่ ‘One Journey, Two Worlds’

เคทีซี ร่วมกับ แควนตัส เปิดตัวแคมเปญ ‘One Journey, Two Worlds’ สร้างประสบการณ์การเดินทางทั้งท่องเที่ยว-ศิลปะ-วัฒนธรรม-การเรียนรู้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ พร้อมสิทธิพิเศษจาก KTC

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายการบินแควนตัส (QANTAS) ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเคทีซี เปิดตัวแคมเปญ ‘One Journey, Two Worlds : The Best of Australia and New Zealand with QANTAS’ สร้างประสบการณ์การเดินทางที่มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป แต่เป็นการเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการเรียนรู้เข้ากับเส้นทางท่องเที่ยวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โดยผสานจุดแข็งของแควนตัสในการเชื่อมต่อเส้นทางบินตรงสู่ 7 เมืองหลัก พร้อมเครือขายพันธมิตรทั่วโลก และสิทธิพิเศษจาก KTC ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เทรนด์การเดินทางเชิงประสบการณ์ (Experiential Travel) ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเดินทางชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่

นายไซมอน สมิธ ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ สายการบินแควนตัส กล่าวว่า แควนตัสเริ่มให้บริการเที่ยวบินจากประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อกว่า 65 ปีที่แล้ว และในปัจจุบันยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะสายการบินหลักที่เชื่อมโยงนักเดินทางชาวไทยกับจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ด้วยเที่ยวบินกว่า 700 เที่ยวบิน และจำนวนที่นั่งกว่า 180,000 ที่นั่งต่อปี

แควนตัสให้บริการเที่ยวบินรายวันจากกรุงเทพฯสู่ซิดนีย์ ซึ่งได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายปลายทางที่ครอบคลุมทั่วออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแปซิฟิกได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผู้โดยสารของแควนตัสจะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนในทุกการสำรองที่นั่ง อาทิ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงระบบความบันเทิงบนเครื่องบินแบบครบวงจร

นอกจากนี้ แควนตัสยังมีบริการ ‘Qantas Explorer’ ซึ่งมอบสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารสามารถสำรองบัตรโดยสารแบบหลายเมืองภายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ในราคาสุดคุ้ม

มิสซิสเลสลีย์ ดัมเบรล (Mrs. Lesley Dumbrell) ศิลปินชื่อดังชาวออสเตรเลีย เปิดเผยว่า ศิลปะและการเดินทางมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียที่ธรรมชาติและศิลปะอยู่คู่กันอย่างกลมกลืน ออสเตรเลียเป็นแหล่งแรงบันดาลใจของศิลปินทั่วโลก ภูมิประเทศที่หลากหลาย อาทิ ทะเลทรายสีแดงใน Uluru หรือแนวปะการัง Great Barrier Reef เมืองศิลปะ ได้แก่ Melbourne หรือ Hobart

ล้วนเป็นแรงผลักดันให้ศิลปินสร้างผลงานที่มีความหมายและหลากหลายตาม รูปแบบและสไตล์ของตนเอง ตั้งแต่ปี 2534 ที่ได้ย้ายมาพำนักในประเทศไทย พบว่าศิลปะของออสเตรเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์กันอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งในเรื่องของสีสัน ความลึกซึ้งและการตีความธรรมชาติในแบบของศิลปินท้องถิ่น จึงมั่นใจว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจศิลปะจะได้แรงบันดาลใจมากมายหากได้เดินทางไปยังออสเตรเลีย

มิสซิสดอนนาห์ เซียมป์กา (Mrs. Donnah Ciempka) ประธานหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย (AustCham Thailand) และหัวหน้าสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติแอสคอท กรุงเทพฯ กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์บริหารงานและพัฒนาโรงเรียนทั้งในออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค จึงเข้าใจเป็นอย่างดีว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญสูงสุด และเป็นแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้นักเดินทางแนวครอบครัวเลือกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นจุดหมายปลายทาง

หนึ่งในหัวใจสำคัญของการศึกษาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ คือ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity) ซึ่งช่วยให้นักเรียนเติบโตอย่างมีอิสระทางความคิดเข้าใจความแตกต่างของผู้คน และพร้อมเรียนรู้โลกในมุมที่กว้างขึ้นออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักเรียนและครอบครัว

จากทั่วโลกที่ต้องการทั้งการศึกษาคุณภาพและประสบการณ์ชีวิตที่เหนือกว่า 1 “ระบบการศึกษาที่ดี” ไม่ได้หมายถึงห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่ทำให้เด็ก ๆ ได้คิด ได้เรียนรู้และค้นพบตนเอง เชื่อมโยงกับแนวคิดสำคัญที่สายการบินแควนตัสและเคทีซีต้องการนำเสนอ นั่นก็คือ “การเดินทางคือการเรียนรู้ (Travel as Learning)” ทุกการเดินทางสามารถเปลี่ยนมุมมอง เติมเต็มแรงบันดาลใจและสร้างคุณค่าต่อชีวิตได้

มิสซาแมนธา โปรยรุ่งพงษ์ (Mrs. Samantha Proyrungtong) ผู้ก่อตั้ง Bangkok Foodies กล่าวว่า ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านอาหารมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมการกินจากหลากหลายชาติจนเกิดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ ที่เรียกว่า Modern Australian Cuisine ซึ่งมีทั้งความสร้างสรรค์ เปิดกว้าง และกล้าที่จะผสมผสานทำให้เกิดเมนูที่แปลกใหม่และน่าลิ้มลองในฐานะเจ้าของร้านอาหารในกรุงเทพฯ

ไม่เพียงนำเสนออาหารออสเตรเลียแบบดั้งเดิมแต่ยังนำแนวคิดการทำอาหารแบบออสเตรเลียมาประยุกต์เข้ากับอาหารไทยเกิดเป็นเมนู Fusion ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ เช่น Kangaroo Burger ที่ใช้เนื้อจิงโจ้ผสมผสานกับเครื่องเทศไทยไปจนถึงการเลือกใช้วัตถุดิบสดจากออสเตรเลียมาปรุงในสไตล์ที่คนไทยคุ้นเคย

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของธุรกิจอาหารในมิติของการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยและออสเตรเลียได้อย่างลงตัว ออสเตรเลียจึงเป็นประเทศที่ใครก็ตามที่รักในอาหารควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง ไม่ใช่แค่รสชาติ แต่ยังรวมถึงเรื่องราว วัฒนธรรม และแนวคิดของผู้คนที่รังสรรค์เมนูอาหารนั้น ๆ ซึ่งเป็นหัวใจของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ซิดนีย์และเมลเบิร์นยังถือเป็นเมืองที่มีชุมชนร้านอาหารไทยที่เข้มแข็งและได้รับความนิยมสูง ด้วยความพิถีพิถันของการคัดสรรวัตถุดิบและการคงรสชาติแบบต้นตำรับ ทำให้อาหารไทยในออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและได้รับการยอมรับในวงกว้าง

นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตเคทีซี กล่าวว่า จากพฤติกรรมการใช้จ่ายของสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักเดินทางชาวไทยให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในรูปแบบที่มีความหมายมากขึ้น (Meaningful Travel) โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อค้นหาแรงบันดาลใจ ผ่านศิลปะ วัฒนธรรมอาหาร หรือแม้แต่การศึกษาสำหรับบุตรหลานออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จึงเป็นปลายทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เพราะมีทั้งเสน่ห์ของธรรมชาติและความพร้อมในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกโดยช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 ยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซีที่ประเทศออสเตรเลียเติบโตขึ้น 21% และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศออสเตรเลียมียอดการใช้จ่ายของสมาชิกเคทีซีติด 1 ใน 10 สำหรับหมวดการใช้จ่ายในต่างประเทศ ขณะที่เคทีซีได้สนับสนุนเรื่องการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์มาอย่างต่อเนื่อง

ผ่านบริการของ KTC WORLD Travel Service เคทีซีจึงได้ร่วมมือกับสายการบินแควนตัสนำเสนอสิทธิพิเศษและบริการที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ ทั้งการเดินทางเพื่อการพักผ่อนสร้างแรงบันดาลใจ หรือเติมเต็มความรู้เพื่อให้ทุกการเดินทางของสมาชิกเคทีซีเป็นมากกว่าแค่การท่องเที่ยวแต่เป็นการลงทุนกับประสบการณ์ชีวิตที่น่าจดจำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิพิเศษ ที่ KTC World Travel Service

* รับส่วนลด 1,000 บาท/ท่าน เมื่อจองตั๋วเครื่องบินสายการบิน QANTAS ในเส้นทางออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

* F.I.T. Package ออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ ตั๋วเครื่องบิน Qantas Airways พร้อมที่พัก 4 คืน เพียง 40,000 บาท/ท่าน จำกัด 10 คู่ 20 ท่าน

สมาชิกสามารถใช้สิทธิการจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 0-2123-5050 หรือ LINE @KTCWORLD สิทธิพิเศษสำหรับจองตั๋วเครื่องบินเส้นทางออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์กับสายการบินแควนตัส ผ่าน ทราเวลโลก้า (Traveloka)

รับโค้ดส่วนลด 1,000 บาทต่อ 1 การจอง สามารถใช้สิทธิการจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 หรือจองตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนที่ร่วมรายการ พร้อมแบ่งชำระ ได้แก่ เคทีซีเวิลด์ ทราเวล เซอร์วิส (KTC World Travel Service) / มาแจ๊สติก ทราเวล (Majestic Travel) / ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส (Quality Express) / วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ (Wonderfulpackage) / บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (World Explorer) และทราเวลโลก้า (Traveloka)