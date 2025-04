ททท.บูม “ทรูชวนชิม” ปี 2 ปลุกการท่องเที่ยวผ่านอาหารท้องถิ่น

นับเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับโปรเจ็กต์ “ทรูชวนชิม” โครงการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ “ทรู คอร์ปอเรชั่น” ได้ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยการพานักท่องเที่ยวไปสัมผัสประสบการณ์อาหารอร่อยในร้านเด็ดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “Tastetination-เที่ยวนี้ กินไหน”

เป็นโครงการที่ทำให้การเดินทางผ่านรสชาติกลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่การเที่ยว แต่เป็นการสัมผัส “เสน่ห์ไทย” ผ่านเมนูท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์จากแต่ละจังหวัด

โดยปีที่แล้ว ททท.และทรูได้เริ่มโปรเจ็กต์ด้วยการรวบรวมร้านอาหารเด็ดจาก 55 จังหวัด และสร้างลิสต์ร้านที่ได้รับการรับรองจากทั้ง 2 องค์กรผ่านแอปพลิเคชั่น “ทรูไอดี” และ “ดีแทคแอป” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ติดตามและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั่วประเทศ

สำหรับปีนี้โครงการดังกล่าวได้ขยายความพิเศษผ่านการใช้ “อาหาร” เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในการเดินทาง จนเกิดเป็นคำว่า “Tastetination” ซึ่งเป็นการตั้งคำถามและแนะนำให้ทุกคนหันมาพิจารณาว่าจะไปเที่ยวที่ไหน และต้องกินอะไรในแต่ละทริป

@แนวคิดใหม่ Tastetination

“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ข้อมูลว่า ปีนี้ ททท.มองว่า คำว่า “อาหารอร่อย” เป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการเดินทางท่องเที่ยว และเป็นสิ่งที่ทำให้ทริปท่องเที่ยวมีความหมายมากขึ้น

ADVERTISMENT

การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้จึงไม่ใช่แค่การเดินทางไปพักผ่อน หรือทำกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นการสำรวจรสชาติและเสน่ห์ของอาหารในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยได้จัดทำ “Must Taste” ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเด่น ร้านลับ หรือคาเฟ่ที่มีเมนูเฉพาะถิ่น

โดย “ทรูชวนชิม” ยังสอดคล้องกับแนวนโยบายของภาครัฐที่ได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 เพื่อส่งเสริมเสน่ห์ไทยและเมืองน่าเที่ยวผ่านแนวคิด 5 MUST DO in Thailand ซึ่งปีนี้ ททท. และทรูมาพร้อมกับการนำเสนอ “Must Taste” ที่เน้นเสน่ห์ไทยผ่านเมนูเด็ดที่ต้องชิมจากร้านอาหารทั่วประเทศ

ADVERTISMENT

@ การเดินทางผ่านรสชาติอาหาร

“ฐาปนีย์” บอกว่า Tastetination ไม่ได้เป็นแค่แคมเปญที่แนะนำร้านอาหาร แต่คือแพลตฟอร์มที่สร้างการเดินทางผ่านรสชาติให้เกิดขึ้นจริง ร้านอาหารจึงไม่ใช่แค่จุดแวะกิน แต่เป็น “จุดหมายปลายทาง” ที่ทำให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวมีความหมายมากยิ่งขึ้น

โดยปีนี้ได้ขยายขอบเขตการให้บริการและสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค ไม่เพียงแค่การท่องเที่ยว แต่ยังสามารถวางแผนทริป One-Day Trip ที่เที่ยวและกินอร่อยได้ในวันเดียว

@ เปิดร้านเด็ด “ทรูชวนชิม” ปีที่ 2

“ฐานพล มานะวุฒิเวช” หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บอกว่า ทรูมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อความสุขในการเดินทางผ่านบริการเครือข่ายที่ครอบคลุมและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการเน็ตฟรี 5G ในร้านทรูชวนชิม ทุกร้านที่นักท่องเที่ยวไปเยือน นอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือการใช้บริการต่าง ๆ เช่น การจองที่พัก โรงแรม หรือการใช้บริการรถเช่า

“เราต้องการให้ Tastetination เป็นแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และมีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของพวกเขามีความพิเศษมากยิ่งขึ้น”

พร้อมยกตัวอย่างร้านอาหารที่อยู่ในโปรเจ็กต์ “ทรูชวนชิม” ปีที่ 2 เช่น เฮือนภูคา จ.น่าน ร้านอาหารต้นตำรับที่เน้นใช้วัตถุดิบท้องถิ่น เมนูหลากหลายพร้อมบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ, Moon River จ.จันทบุรี ร้านริมแม่น้ำที่ให้บรรยากาศสุดชิล

พร้อมกับเมนูเด็ดอย่างเป็ดชะมวง และต้มผัดแกงทอดแบบครบรส ร้านสิริสมปอง ฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่ จ.สมุทรสงคราม คาเฟ่ริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมเมนูหลากหลายและมุมถ่ายรูปสวย ๆ, สวนมะนาวโห่ลุงศิริ จ.ตรัง คาเฟ่ที่เน้นใช้มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องดื่มและเค้ก ซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่หาได้เฉพาะในท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดหวังว่าโปรเจ็กต์นี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรองและจังหวัดต่าง ๆ และทำให้ร้านเล็ก ๆ หรือร้านที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ผ่านการแชร์ประสบการณ์จากลูกค้าและการใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว