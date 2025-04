บัตร KTC จับมือ ‘แควนตัส’ รุกออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ท่องเที่ยวออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์โตต่อเนื่อง บัตรท่องเที่ยว KTC รุกขยายตลาดท่องเที่ยว-การศึกษา เผยออสเตรเลียติดท็อป 10 ประเทศที่ลูกค้าเลือกเดินทาง ผนึกสายการบิน “แควนตัส” เปิดบริการ “Qantas Explorer” ให้สิทธิพิเศษในการสำรองบัตรโดยสารแบบหลายเมือง ในออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

นางสาววริษฐา พัฒนรัชต์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือบัตร KTC เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากข้อมูลแนวโน้มการใช้จ่ายของสมาชิก KTC ในช่วงที่ผ่านมาระบุว่า มีการเติบโตที่ชัดเจนในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางที่เน้นประสบการณ์ที่มีความหมาย (Meaningful Travel) ของนักท่องเที่ยว เช่น การค้นหาแรงบันดาลใจผ่านศิลปะ วัฒนธรรม และอาหาร รวมถึงการศึกษาสำหรับบุตรหลาน

โดยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมา ยอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ในประเทศออสเตรเลียมีการเติบโตถึง 21% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการศึกษาและการพักผ่อน

นางสาววริษฐากล่าวว่า ในปี 2568 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางไปศึกษาต่อในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงการเติบโตในตลาดท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนซึ่งมีศักยภาพในการขยายตัว

“KTC และ KTC World Travel Service ได้ทำงานร่วมกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องกว่า 7 ปี ซึ่งช่วยส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนไทยที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศนิวซีแลนด์ที่มีระบบการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก”

สำหรับการเดินทางของนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการเดินทางของนักเรียนเพียงคนเดียว แต่ยังมีแนวโน้มว่านักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางพร้อมกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ทำให้เกิดความต้องการในด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้

ขณะเดียวกันยังพบว่าตลาดท่องเที่ยวในออสเตรเลียมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ขณะที่นิวซีแลนด์ก็มีความโดดเด่นในด้านทิวทัศน์ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2568 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ประเทศออสเตรเลียติดอยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่ลูกค้า KTC เลือกเดินทางไป โดยมียอดการเติบโตสูงถึง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนการเดินทางไปนิวซีแลนด์ก็มีการเติบโตที่สูงเช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้ตลาดท่องเที่ยวในทั้ง 2 ประเทศดังกล่าวนี้กลายเป็นกลุ่มที่ KTC มุ่งเน้นที่จะขยายฐานลูกค้าในปีนี้

“เราตั้งเป้าว่าจะมีการเติบโตของยอดการจองในกลุ่มท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15% ของยอดการใช้จ่ายรวมทั้งหมด”

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสายการบินแควนตัส (QANTAS) เปิดตัวแคมเปญ “One Journey, Two Worlds : The Best of Australia and New Zealand with QANTAS” ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การเดินทางที่เชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร และการเรียนรู้กับเส้นทางท่องเที่ยวในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วย

นายไซมอน สมิธ ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ของสายการบินแควนตัส กล่าวว่า แควนตัสซึ่งมีบริการเที่ยวบินรายวันจากกรุงเทพฯสู่ซิดนีย์ ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายปลายทางทั่วออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะแปซิฟิก โดยเปิดบริการ “Qantas Explorer” ซึ่งให้สิทธิพิเศษในการสำรองบัตรโดยสารแบบหลายเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาทิ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงระบบความบันเทิงบนเครื่องบิน

“แควนตัสเริ่มให้บริการเที่ยวบินจากประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 65 ปี และยังคงเป็นสายการบินหลักที่เชื่อมโยงนักเดินทางชาวไทยกับจุดหมายปลายทางทั่วโลก” นายไซมอนกล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม คาดว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง KTC และแควนตัสนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งในด้านการศึกษา ท่องเที่ยว และการพักผ่อนที่มีคุณค่ามากขึ้น ด้วยเที่ยวบินกว่า 700 เที่ยวบิน และจำนวนที่นั่งกว่า 180,000 ที่นั่งต่อปี