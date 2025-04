สุวรรณภูมิ ขึ้นแท่น อันดับ 39 สนามบินโลก ขณะที่ดอนเมืองติด Top 10 โลว์คอสต์

AOT เผยผลจัดอันดับสนามบินโลกปี 2025 สนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับที่ 39 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ขณะที่ดอนเมืองติดอันดับ 8 ของสนามบินสายการบินต้นทุนต่ำยอดเยี่ยม

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) กล่าวว่า ตามที่ได้รับนโยบายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการขับเคลื่อนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมุ่งสู่เป้าหมายการผลักดันท่าอากาศยานของไทยให้ติดอันดับ 1 ใน 50 สนามบินที่ดีที่สุดในโลกภายใน 1 ปี และติดอันดับ 1 ใน 20 ของโลกภายใน 5 ปี โดยล่าสุดเว็บไซต์ Skytrax ซึ่งเป็นเว็บไซต์จัดอันดับการให้บริการของสนามบินได้ประกาศสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (World’s Best Airport) ประจำปี 2025 ได้จัดอันดับให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ติดอันดับที่ 39 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 58 โดยขึ้นมา 19 อันดับจากปีก่อน

และยังได้รับการจัดอันดับสนามบินที่พัฒนาได้ดีที่สุดของโลก (The World’s Most Improved Airport) ในอันดับที่ 3 ประจำปี 2025 พร้อมกันนี้ ยังติดสนามบินที่ดีที่สุดในหมวดหมู่สนามบินที่สามารถรองรับผู้โดยสาร 50-60 ล้านคนต่อปี (Best Airports : 50 to 60 Million Passengers) ในอันดับที่ 6 ประจำปี 2025 อีกด้วย