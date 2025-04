“Maha Songkran 2025” ททท. จัดเต็มสงกรานต์ราชดำเนิน-สนามหลวง

ททท. ชวนคนไทย-นักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมฉลองสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง พร้อมอัดแน่นขบวนพาเหรดสุดอลังการ 8 ขบวน โชว์โดรน 1,200 ลำ คอนเสิร์ตฟรี – กิจกรรมวัฒนธรรมทั่วไทย จัดถึงวันที่ 15 เม.ย. นี้ ณ ราชดำเนิน-สนามหลวง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. ได้ประกาศความพร้อมการจัดงานและร่วมเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง ซึ่งจะจัดถึงวันที่ 15 เมษายน นี้

โดย ททท. เตรียมความพร้อม แสง สี เสียง อัดแน่นกิจกรรมแห่งความสุขตลอดการจัดงาน ด้วยไฮไลต์ขบวนพาเหรดสุดอลังการ 8 ขบวน จัดเต็มการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์จาก 5 ภูมิภาค ความสนุกสนานของการเล่นน้ำสงกรานต์ และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง พร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งมอบความประทับใจในเทศกาลปีใหม่ไทยที่จะมาถึง

ขณะนี้เทศกาลสงกรานต์ระดับโลก “Maha Songkran World Water Festival 2025” ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2568 เวลา 15.00-23.00 น.

โดย ททท. พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยกิจกรรมแห่งความสุข ภายใต้แนวคิด Grand Festivity ภายในงานเตรียมพบกับไฮไลต์ความอลังการของขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด T H A I N E S S I C O N I C มี 8 ขบวน พร้อมนักแสดงกว่า 500 ชีวิตร่วมขบวน ได้แก่ ขบวนสายน้ำบันดาลสุข ขบวนสีสันแห่งฤดูกาล ขบวนสมบูรณ์พูนแซ่บ ขบวนช้างไทยแสนรู้ สัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองไทย ขบวนเชิดชูค่าปลากัดไทย ขบวนมหรสพวิถี ลีลาสยาม ขบวนตุ๊กตุ๊ก รถแห่หมอลำซิ่ง และขบวนสงกรานต์วัยใส ในวันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

โดยเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เข้าสู่ถนนราชดำเนินไปสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวง และวันที่ 13 เมษายน 2568 เวลา 17.30 น. โดยแห่รอบท้องสนามหลวง ขบวนพาเหรด จะจอดแสดงบริเวณท้องสนามหลวง ในวันที่ 12-15 เมษายน 2568 นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมสีสันบนฟากฟ้าจากโดรนแปรอักษร จำนวน 1,200 ลำ จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่

ชุดที่ 1 “Guardians of Siam ยักษ์ วัด วัง องครักษ์แห่งศรัทธา” ในวันที่ 12 เมษายน 2568 เวลา 20.30 – 20.45 น. วันที่ 13 เมษายน เวลา 20.15 – 20.30 น. วันที่ 15 เมษายน 2568 เวลา 20.00 – 20.15 น.

ชุดที่ 2 “Thainess Eternal ความเป็นไทย เหนือกาลเวลา” 11 เมษายน 2568 เวลา 21.00 – 21.15 น. 14 เมษายน 2568 เวลา 20.45 – 21.00 น. รวมถึงยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์จาก 5 ภูมิภาคซึ่งหาชมได้ยากไม่ว่าจะเป็น ลิเกฮูลู หุ่นละครเล็ก เป็นต้น ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทย สนุกสุดเหวี่ยงไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 5 วัน อีกทั้ง เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ททท. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่ยิ่งใหญ่เทศกาลสงกรานต์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ภายในงานยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมาย ได้แก่

โซนเวทีใหญ่ รับชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังนำโดย BODYSLAM, คาราบาว, Jeff Satur, Zeal, ลำไย ไหทองคำ, จ๊ะ นงผณี การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย โซนเวทีวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์จาก 5 ภูมิภาค

โซนเสน่ห์ไทย นำเสนอกิจกรรม 5 Must do in Thailand ได้แก่ Must Taste : การสาธิตและชิมขนมไทย Must Try : สาธิตและสอนการต่อยมวย ซ้อมมวยโบราณ/นวดแผนไทย Must Buy : นำเสนอกางเกงช้าง ยาดมไทย Must See : การแสดงมวยโบราณ Must Seek : แต่งตัวถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว

โซนมหรสพงานวัดไทย กิจกรรมบ้านผีสิง หนังกางแปลง ชิงช้าสวรรค์ กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ

โซนลานเล่นน้ำ การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี สถานีบริการเติมน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ ถังน้ำล้นยักษ์ การแสดง EDM โดย DJ ที่มีชื่อเสียง โซนจำหน่ายอาหาร ผลิตภัณฑ์และสุดยอดของดีจากทั่วประเทศ มากกว่า 100 บูท

รวมถึง กิจกรรม Service Designพัฒนาเว็บไซต์ www.MahaSongkranWorldWaterFestival.com เพื่อให้บริการข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ และ Sustainable Zone เปิดประสบการณ์การร่วมงานอีเวนต์อย่างรับผิดชอบจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ซึ่งนำกิจกรรม “GC YOU เทิร์น” มาจัดตั้งเพื่อให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี พร้อมการบริหารจัดการขยะจากพลาสติก ขวดน้ำดื่มในบริเวณงาน โดย Recycle และ Upcycling นำกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีค่าและนำกลับมาใช้ ได้ใหม่

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ททท. จัดรถสองแถวบริการรับส่งผู้เข้าร่วมชมงาน โดยมีจุดจอดรถรับส่งจำนวน 2 จุด ได้แก่ MRT สนามไชย และ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 23.00 น.

ผู้ที่เดินทางมาด้วยรถยนส่วนตัวสามารถจอดได้ที่ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า (จอดฟรีตลอด 24 ชั่วโมง) ราชนาวี (จอดได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 01.00 น. ค่าบริการชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงถัดไป 20 บาท) ท่ามหาราช (06.00 น. – 00.00 น. ชั่วโมงละ 40 บาท จอดเกินเที่ยงคืน 100 บาท)