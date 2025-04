กระตุ้นสงกรานต์ล้านนา รับนักท่องเที่ยวจีน เชื่อมความสัมพันธ์ 50 ปี

ททท. ร่วมกับ บริษัทนำเที่ยวจีน เสนอขายแพ็กเกจนำเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวจากตลาดจีนท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมสานความสัมพันธ์ 50 ปี ทางการทูตไทย-จีน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2568 ภายใต้กิจกรรม “2025 Amazing Thailand Grand Songkran Festival Celebrating 50 Years Thai-China Diplomatic Relations”

โดย ททท. สำนักงานคุนหมิง ร่วมกับพันธมิตรบริษัทนำเที่ยวจากประเทศจีน เสนอขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าสู่เส้นทางเชื่อมโยงของประเทศไทยในภูมิภาคภาคเหนือ และสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทย-จีนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่าน Soft Power ด้วยการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหมาย (Meaningful Travel)

ซึ่ง ททท. โดยกองตลาดเอเชียตะวันออก และ ททท. สำนักงานคุนหมิง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบ Joint Promotion ร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจีน เสนอขายแพ็กเกจนำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มคาราวาน และบริษัทสายการบินชั้นนำในประเทศจีนให้แก่นักท่องเที่ยวจากเส้นทางเชื่อมโยงทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 228 คน เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2568

ททท. จึงได้จัดกำหนดกิจกรรม Welcome Reception ภายใต้งาน “2025 Amazing Thailand Grand Songkran Festival Celebrating 50 Years Thai-China Diplomatic Relations” ผ่านแนวคิด “Bridging Borders, from Kunming to Thailand – Where Cultures Converge” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน พร้อมทั้งตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพ ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นกับประสบการณ์ที่มีความหมายอย่างลงตัว

กองตลาดเอเชียตะวันออก ได้มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Reception) ให้กับคณะนักท่องเที่ยวจากตลาดจีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมล้านนา ได้แก่ การนวดแผนไทย การวาดร่มแบบล้านนา การตัดตุงไส้หมู และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา เพื่อมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจและสะท้อนความเป็นไทยให้แก่นักท่องเที่ยว

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากจีนตอนใต้ผ่านเส้นทางเชื่อมโยงคุนหมิง–ประเทศไทยแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ และขยายโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท. ยังได้รับเกียรติจากนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Ms.Yang Jiong รักษาการกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเส้นทางเชื่อมโยงไทย-จีนอย่างอบอุ่น

ซึ่งในการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้ คณะนักท่องเที่ยวจะมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศงานสงกรานต์ในรูปแบบล้านนา “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2568 เป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมไทยอันงดงาม อีกทั้งยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ช่วยต่อยอดให้เกิดความผูกพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศอย่างลึกซึ้ง

การดำเนินงานในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวจีนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกระตุ้นการเดินทางในแบบ Two-way Tourism เส้นทางเชื่อมโยงทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภูมิภาคภาคเหนือของประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืน