‘รุจ ธรรมมงคล’ เอกอัครราชทูตกรุงเม็กซิโก เปิดกลยุทธ์-ความสำเร็จ Soft Power ไทย

ส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินเรื่องศักยภาพของไทยและการส่งเสริม Soft Power ด้านต่าง ๆ ในต่างประเทศ แต่คำถามคือ อะไรคือกลยุทธ์ในการผลักดัน Soft Power เหล่านี้ในประเทศเป้าหมาย? หรือ What is the best way to make things happen?

คำตอบคงจะมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละประเทศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

“รุจ ธรรมมงคล” เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก บอกกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าสำหรับประเทศเม็กซิโก แม้ระยะทางห่างไกลมาก (นั่งเครื่องบิน 22 ชม.จากไทย) แต่การส่งเสริม Soft Power หรือสินค้าระดับประเทศถูกนำมาจำหน่ายหรือเผยแพร่ในตลาดเม็กซิโก ทำให้การขยายตัวเป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยมีกลยุทธ์หลัก 3 ประการคือ

1.การประเมินการวางแผนงาน

“เอกอัครราชทูตรุจ” ให้ข้อมูลว่า “เม็กซิโก” มีประชากร 130 ล้านคน เป็นวัยรุ่นร้อยละ 60 และมีกลุ่ม LGBT จำนวนมากกว่าล้าน มีงานเทศกาลสำคัญระดับโลกคือ Pride Parade และ Day of the Dead Parade ที่มีผู้เข้าร่วมงาน-ชมงาน จำนวนหลายล้านคน เป็นต้น

ในปี 2566 วง 4 mix ของไทยได้เปิดการแสดงที่เม็กซิโก ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมาก มีผู้ร่วมชมการแสดงจำนวนหลายพันคน ดนตรี แนว T pop เป็นที่นิยมในต่างประเทศ ในปี 2567 สถานเอกอัครราชทูตจึงได้ร่วมสนับสนุนนักแสดง BL (Jimmy & SEA) จาก GMMTV และภาพยนตร์ Uranus 2324 มาเปิดตัวในเม็กซิโก การเข้าร่วมขบวน Pride Parade Mexico และการสวมใส่ชุดผีตาโชนเข้าร่วมงาน Day of the Dead Parade เพื่อริเริ่ม Soft Power ใหม่ ๆ และต่อยอดความนิยมไทยในเม็กซิโก

และจากกระแสความนิยมนักร้อง-ดาราซีรีย์ไทยที่เพิ่มมากขึ้น ในปี 2568 นี้สถานเอกอัครราชทูตจึงได้ตั้งเป้าหมาย Soft Power ในด้าน T pop, BL-GL series, Muay Thai, Thai movie, Thai food, และ Thai Festival และที่สำคัญคือการเข้าร่วมขบวน parade สำคัญ ๆ ระดับโลกของเม็กซิโก

2.การบริหารงานและการตลาด

สถานเอกอัครราชทูตมีการจัดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Soft Power ประจำ ดูแลรับผิดชอบงานภาพรวมและการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ local อีกหนึ่งตำแหน่ง เพื่อการประสานงานในประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก และจัดทำปฏิทินกิจกรรมในแต่ละเดือนประจำปี และการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง

ทำการติดต่อและประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ ทั้ง GMM และ GDH ซึ่งเอกอัครราชทูตได้ร่วมประชุมและมอบแผนงานที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเหตุผลการส่งเสริม soft power, รายชื่อและเบอร์ติดต่อของบริษัทผู้จัดงานในเม็กซิโก, การประเมินผลการตลาด, ข้อเสนอ ฯลฯ ให้บริษัทพิจารณา เพื่อทำงานร่วมกันโดยใช้ช่องทาง Line and Whatsapp ในการติดต่อสื่อสาร

ประสานนงานและติดต่อกับบริษัทจัดจำหน่ายหนัง เช่น เครือ Cinemex และ Corazon Films และบริษัทจัดคอนเสิร์ต Ocesa และ Ninshi ในเม็กซิโก เพื่อนำเข้าคอนเทนต์และศิลปินไทยไปเม็กซิโกมากขึ้น รวมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่การเจรจาธุรกิจระหว่างบริษัทเหล่านี้กับบริษัทอุตสาหกรรมบันเทิงไทยอย่าง GMM และ GDH และอื่น ๆ

และสร้างฐานแฟนคลับ Soft Power ไทย อาทิ กลุ่ม Sabai และกลุ่ม T day และอื่น ๆ ที่ชื่นชอบดาราซีรีย์ไทย, กลุ่มนักร้องไทย, กลุ่มหนังไทย, กลุ่มอาหารไทย และได้ร่วมมือกับกลุ่มโต้โผในแฟนคลับแต่ละกลุ่ม (จำนวนประมาณ 100 คน) ช่วยทำหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ ยังได้เชิญกลุ่มโต้โผและสมาชิกแฟนคลับมาร่วมงานทุกงาน การส่งของที่ระลึกไปแจกแฟนคลับ และการจัด Fan Club Meeting & Networking เพื่อเลี้ยงอาหารและหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ผลตอบรับและรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตมีฐานแฟนคลับเม็กซิโกจำนวนมากกว่า 40,000 คน ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ

3.การต่อยอดจากงานหนึ่งสู่อีกงานหนึ่งและการสร้างพันธมิตร

“เอกอัครราชทูตรุจ” บอกอีกว่าเมื่อจัดกิจกรรม Soft Power เรื่องหนึ่งก็จะคิดล่วงหน้าว่าจะต่อยอดไปสู่ด้านอื่น ๆ อะไรบ้าง อาทิ การเข้าร่วมงาน Pride Parade ในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศ ก็นำไปสู่โครงการนำดารา BL-GL มาพบแฟนคลับ รวมทั้งภาพยนตร์ Uranus 2324 ที่จัดฉายปลายปี

งาน Miss Universe Thailand and Fashion Show ที่สถานเอกอัครราชทูตจัดก่อนการประกวด Miss Universe ในเดือนพฤศจิกายนก็ช่วยสร้างกระแสให้ผู้เข้าประกวดจากไทยและแฟชั่นผ้าไทยที่จำหน่ายในงานวันชาติหลังจากนั้น

นอกจากนี้ การใส่ชุดผีตาโขนร่วมงาน Day of the Dead Parade ในปลายปีที่แล้ว ก็นำไปสู่การนำภาพยนต์สยองขวัญไปฉายในเม็กซิโก รวมทั้งงาน Thai Film Festival ที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย UNAM

ความร่วมมือกับสำนักงาน JICA เม็กซิโกเพื่อแชร์กิจกรรมระหว่างกันสู่กลุ่มเป้าหมาย และความร่วมมือกับอ้ายฉีอี้ (iQiyi) streaming platform ใน content ของ BL และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลแจกโปสเตอร์ดารา BL ไทย ซึ่งมีแฟนคลับกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เพิ่มเติมเข้าร่วมหลายพันคน

“เอกอัครราชทูตรุจ” ทิ้งท้ายว่า เมื่อวิเคราะห์การดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมานับว่า แผนกาส่งเสริม Soft Power ของ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเม็กซิโก ประสบผลลุล่วง มี impact ต่อทั้งความสัมพันธ์ไทย-เม็กซิโก และตอบโจทย์วัยรุ่นเม็กซิโก ทำให้ฐานแฟนคลับมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านช่องทางออนไลน์

ด้วยเหตุนี้ การกำหนดเป้าหมาย แผนงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีมการหาพันธมิตร การตลาด การประชาสัมพันธ์ การให้บริการด้วยใจและรอยยิ้มแบบไทยสไตล์ การประเมินติดตามผล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับ มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จต่อการสร้าง Thailand’s foot print และกระแสความนิยมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในเม็กซิโก