เสน่ห์ไทยบุกภูฏาน เตรียมดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

ททท. ขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพ จัด Amazing Thailand Festival in Bhutan 2025 ครั้งแรก หวังดึงนักท่องเที่ยวภูฏานเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท. เดินหน้าขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ จัดงาน Amazing Thailand Festival in Bhutan 2025 ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 19-20 เมษายน 2568 ณ กรุงทิมพู ประเทศภูฏาน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Lyonpo Namgyal Dorji Honorable Minister of Industry, Commerce and Employment เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา

โดยงานครั้งนี้ มุ่งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวภูฏาน ซึ่งถือเป็นตลาดระยะใกล้ที่มีศักยภาพ ภายในงานนำเสนอหลากหลายกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ หัตถกรรม และศิลปะการแสดง ผ่านแนวคิด “5 Must Do in Thailand” พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวภูฏานเดินทางมาเยือนประเทศไทย ในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 อย่างต่อเนื่อง

ปี 2568 นี้ นับเป็นปีแรกที่ ททท. จัดกิจกรรม Amazing Thailand Festival in Bhutan 2025 ขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมุ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในตลาดภูฏานแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

โดยภายในงานมีซุ้มกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่มุ่งถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยว Soft Power ของไทยตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand ให้กับชาวภูฏานและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ได้แก่

– Must Taste กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย อาทิ ผัดไทย กระเพราเต้าหู้ ส้มต้ำ น้ำสมุนไพร และขนมบัวลอย

– Must Try กิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย อาทิ การวาดร่ม การตัดธุงตุงไส้หมู การนวดแผนไทย และการสอนมวยไทย

– Must Buy นำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวและของที่ระลึกจากประเทศไทย อาทิ พวงกุญแจช้างน้อย กางเกงมวยไทย

– Must Seek นำเสนอจุดถ่ายภาพเช็กอินที่สะท้อนจุดเด่นของวัฒนธรรมความเป็นไทย อาทิ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล รถตุ๊กตุ๊ก มวยไทย รำไทย

และ Must See จัดการแสดงทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและวิถีชีวิตของไทย อาทิ การรำไทยรูปแบบต่างๆ และการโชว์มวยไทย

เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวภูฏานเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวอันทรงคุณค่าในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 โดยการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวภูฏานและผู้สนใจเข้าร่วมงาน ไม่ต่ำกว่า 30,000 คน

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวภูฏานถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ขนาดเล็ก แต่เป็นตลาดคุณภาพและมีความน่าสนใจในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่นิยมเดินทางเป็นกลุ่มครอบครัว และมีไลฟ์สไตล์ที่มุ่งเน้นการพักผ่อน การศึกษา ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ และมีระยะเวลาพำนักค่อนข้างยาวอยู่ที่ 9.45 วัน โดยฤดูกาลท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี

ซึ่งถือเป็นช่วงฤดูหนาวของภูฏาน ส่งผลให้อากาศหนาวจัด และตรงกับช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนในประเทศ ทำให้เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวภูฏานนิยมเดินทางออกนอกประเทศมากที่สุด หรือเรียกได้ว่าเป็นช่วง Peak Season ของตลาดนี้ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต และกระบี่

โดยตลอดปี 2567 มีนักท่องเที่ยวภูฏานเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 21,581 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 จากปี 2566 ที่จำนวน 20,356 คน และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 18 เมษายน 2568 มีนักท่องเที่ยวชาวภูฏานเดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 9,994 คน

ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรม Amazing Thailand Festival in Bhutan 2025 ครั้งนี้ ภายใต้ MOU ด้านการท่องเที่ยว 2 ประเทศ Two Kingdoms One Destination และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ ททท. กับเครือข่ายพันธมิตรในปี 2568 อาทิ ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำของไทย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านสุขภาพ (Health & Wellness) ร่วมกับสายการบินในพื้นที่ กิจกรรม FAM Trip ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนทัศนศึกษา ทดสอบสินค้าและบริการของไทย

รวมไปถึงข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-ภูฏาน (MOU) จะช่วยสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงบวกและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวภูฏานเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต