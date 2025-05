‘จุฬาฯ-การบินไทย’ จุดประกายการเรียนรู้ใหม่กลางอากาศ ยกระดับภาคบริการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังการบินไทย เปิดตัวความร่วมมือ “ความรู้คู่ฟ้า Chula-TG” พัฒนาหลักสูตร เสริมศักยภาพบุคลากร และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่บนเครื่องบิน ยกระดับการศึกษาและอุตสาหกรรมบริการไทยสู่มาตรฐานโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬลางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ “จุฬาฯ-การบินไทย : ความรู้คู่ฟ้า Chula-TG : Be the Star in the Sky of Knowledge” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงวิสัยทัศน์และประกาศความพร้อมในการเดินหน้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาความรู้และศักยภาพบุคลากรอย่างยั่งยืน

ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีนายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้

“ความรู้คู่ฟ้า Chula-TG” เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาชั้นนำกับองค์กรภาคธุรกิจการบินของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบริการที่ต้องเผชิญกับความท้าทายด้านบุคลากร เทคโนโลยี และความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความร่วมมือครั้งนี้ ครอบคลุมโครงการสำคัญที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ สื่อสร้างสรรค์ และการพัฒนาทักษะอาชีพ หนึ่งในโครงการหลักคือการจัดทำเนื้อหา Edutainment เพื่อเผยแพร่บนเที่ยวบินของการบินไทย ซึ่งออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถเรียนรู้ระหว่างการเดินทาง ด้วยเนื้อหาที่ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาฯ ในรูปแบบวีดิทัศน์และสื่อมัลติมีเดีย โดยเนื้อหาสำคัญชุดแรกจะเป็นกรณีศึกษาการบริหารและการฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งถือเป็นตัวอย่างเชิงกลยุทธ์ที่สะท้อนกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ การจัดการภาวะวิกฤต และการเปลี่ยนผ่านองค์กรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแวดวงธุรกิจและการศึกษา

อีกหนึ่งความโดดเด่นของความร่วมมือในครั้งนี้คือการจัดทำรายการ “Series of the President” ซึ่งเป็นรายการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของการบินไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยแนวคิดภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กร และการจัดการในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เป็นประโยชน์แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ในด้านการพัฒนาหลักสูตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการบินไทยได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรด้านการบริการภายใต้ชื่อ “School of Hospitality” โดยเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาบริการ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “1 Staff 1 Certificate” ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานการบินไทยทุกระดับสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นจากจุฬาฯ ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น การบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัล ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ และทักษะการคิดเชิงออกแบบ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในสายอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นในพลังของความรู้ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ความร่วมมือกับการบินไทยครั้งนี้จึงเป็นแบบอย่างของการใช้วิชาการเชื่อมโยงกับโลกจริงอย่างมีพลัง ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศชาติ

ด้าน ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเสมอมา เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับจุฬาฯ ในการสร้างสรรค์โครงการที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจเช่นนี้

การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของเรา ไม่เพียงแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์วิกฤต หากยังสะท้อนบทเรียนอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการศึกษาวิเคราะห์และถ่ายทอดแก่สังคมวงกว้าง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและพลิกฟื้นธุรกิจในอนาคต

งานแถลงข่าวครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่มีเป้าหมายชัดเจนในด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ และเป็นตัวอย่างของการบูรณาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมในระยะยาว ทั้งในมิติของคุณภาพบริการ มาตรฐานวิชาชีพ และการสร้างแรงจูงใจใหม่ให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย