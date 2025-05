ททท.ผนึกบางกอกแอร์เวย์ส ดันตราดสู่ท่องเที่ยวคุณภาพ

ททท.เดินหน้านโยบายกระจายรายได้ท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค หนุนการเติบโตเศรษฐกิจฐานราก ผนึก “บางกอกแอร์เวย์ส” อัดแคมเปญ “Trat Discovery :Islands and Beyond” กระตุ้นการท่องเที่ยวภาคตะวันออก-ตราด-เกาะช้าง-เกาะกูด หวังดันตราดสู่หนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของ ททท. ที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีศักยภาพสูง โดยได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ

อาทิ การส่งเสริมการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาล การออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักเดินทางยุคใหม่ รวมถึงการผสานความร่วมมือกับภาคเอกชน สายการบิน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และชุมชน เพื่อร่วมกันยกระดับบริการและสร้างความน่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยั่งยืน โดยสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างนักท่องเที่ยวกับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง อาทิ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าชายเลน การชมสัตว์ป่า การปลูกป่า และการสนับสนุนสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ GI ของแต่ละพื้นที่

นางสาวฐาปนีย์กล่าวว่า ด้วยความพร้อมในด้านแหล่งท่องเที่ยวและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาคตะวันออกของประเทศไทยจึงกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างต่อเนื่อง จึงร่วมกับบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดตัวโครงการ “Trat Discovery : Islands and Beyond” มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกของประเทศไทย

โดยเน้นจังหวัดตราดและหมู่เกาะชื่อดัง เช่น เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก ซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน พร้อมผสานความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น มอบสิทธิพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ระหว่าง 1 พฤษภาคม-20 สิงหาคม 2568

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่มีบอร์ดิ้งพาสของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด รวมถึงสมาชิก FlyerBonus และนักท่องเที่ยวทั่วไป สามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลดสำหรับใช้บริการร้านค้า ร้านอาหาร และที่พักที่เข้าร่วมในพื้นที่จังหวัดตราด พร้อมสิทธิลุ้นรับบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ 10 รางวัล

“โครงการ Trat Discovery : Islands and Beyond นี้ได้ออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้แนวคิด Must do in Trat ประกอบด้วย Must Taste ลิ้มลองเมนูพื้นถิ่นขึ้นชื่อ Must Try กิจกรรมทางน้ำหลากหลาย Must Buy ช็อปสินค้าชุมชน Must Seek ชมจุดถ่ายภาพสุดปัง และ Must See ร่วมกิจกรรมและประเพณีท้องถิ่น”

ด้านนางสาวเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและพันธมิตร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จังหวัดตราดและหมู่เกาะโดยรอบเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โครงการนี้จึงเน้นย้ำประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การดูเหยี่ยวแดง นั่งเรือชมป่าชายเลน ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงนักท่องเที่ยวกับชุมชนอย่างลึกซึ้งและยั่งยืน

“จุดเด่นของจังหวัดตราดคือ ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เช่น ป่าชายเลนแบบป่าดึกดำบรรพ์ 3 ประเภทในพื้นที่ท่าระแนะ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงประสบการณ์ที่จัดร่วมกับชุมชนท้องถิ่น”

ขณะที่ในด้านการเดินทางนั้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯสู่ตราด ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายกว่าการเดินทางทางรถยนต์ที่ใช้เวลาถึง 4-5 ชั่วโมง จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว คู่รัก และกลุ่มวัยทำงานที่มีเวลาจำกัด

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ททท.ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศใน 9 จังหวัดภาคตะวันออกในปี 2568 ไว้ที่ 25 ล้านคน-ครั้ง และตั้งเป้ารายได้จากการท่องเที่ยวรวมมากกว่า 200,000 ล้านบาท

สำหรับโครงการ “Trat Discovery : Islands and Beyond” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการกระจายการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาค กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย