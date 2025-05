กระบี่ จัดงาน Green Fest 2025 ดันสู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

ททท. จัดงาน “Amazing Krabi Green Guide Fest 2025” ชูแนวคิด Green Vibes และ Eco-Friendly Event พร้อมยกระดับจังหวัดกระบี่สู่พื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางสีเขียวในระดับสากล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมจัดงาน “Amazing Krabi Green Guide Fest 2025” เทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2568 ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ชูแนวคิด Green Vibes และ Eco-Friendly Event สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวร่วมขับเคลื่อนกระบี่สู่ “อนาคตแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มุ่งยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางสีเขียวอย่างยั่งยืนในระดับสากล

นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กระบี่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงของประเทศไทย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทะเล หาดทราย ป่าเขา และหมู่เกาะต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก จังหวัดจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดยงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 เป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงศักยภาพของกระบี่ในการเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวระดับสากล และสร้างกระแสการท่องเที่ยวที่มีจิตสำนึก ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง”

ด้านนางสาวจิระวดี คุณทรัพย์ รองด้านตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กล่าวว่า งาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Krabi Prototype ที่ ททท. ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวในการยกระดับจังหวัดกระบี่สู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบจุดหมายปลายทางแห่งความยั่งยืน เพื่อผลักดันแนวคิด Sustainable Tourism ที่โลกปัจจุบันให้ความสำคัญแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้พัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งการมุ่งหน้ายกระดับผู้ประกอบการด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ เข้าสู่การรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนของ ททท. ได้แก่ Sustainable Tourism Acceleration Rating (STGs STAR), CF-Hotels และรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย รวมถึงการเข้าสู่มาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล ได้แก่ Green Destinations Top 100 Stories และ Tourism Cares

โดยสำหรับงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มุ่งสู่การเป็น CARBON NEUTRAL EVENT โดยจะเปลี่ยนการเดินทางท่องเที่ยวให้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะ ในจังหวัดกระบี่ที่มีความพร้อม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วน

ซึ่งงานในครั้งนี้ ออกแบบให้เชื่อมโยงกับแนวคิด 7 Greens และ 5 Must Do in Thailand เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และสร้างความเข้าใจใหม่ ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมขับเคลื่อนกระบี่สู่อนาคตแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขณะที่ นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกระบี่มีความตื่นตัวและพร้อมขับเคลื่อนแนวทางการท่องเที่ยวแบบ Green Tourism อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับ ททท. ในการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจท่องเที่ยวของเราปรับตัวสู่แนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างขยะ การใช้พลังงานสะอาด หรือการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนและธรรมชาติ งานเทศกาลนี้จะเป็นอีกแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของกระบี่ในสายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก

ส่วนนางสาวกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ กล่าวว่า อุตสาหกรรมโรงแรมในจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดใช้พลาสติก การจัดการน้ำเสีย การคัดแยกขยะ และการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในบริการต่าง ๆ การจัดงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างความรับรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวว่าโรงแรมในกระบี่ก็มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับโรงแรมอื่น ๆ ทั่วประเทศ

ภายในงาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 นำเสนอความยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงนำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ภายใต้ 5 Must Do in Thailand ผ่าน 7 Greens ได้แก่

Green Recreation กิจกรรมทางบก และกิจกรรมคลาสเรียนทางน้ำ Surfboard Skimboardกิจกรรม Sound Healing และ Yoga กิจกรรมสำหรับสายอนุรักษ์ และกิจกรรมสร้างมูลค่าจากเศษขยะ

Green Music การแสดงดนตรีสด โชว์อัตลักษณ์ ตั้งแต่วงดนตรีท้องถิ่นรวมไปจนถึงศิลปินระดับประเทศ

Green Food การนำเสนออาหารยั่งยืนในจังหวัดกระบี่ และการสาธิตการปรุงอาหารจากเชฟชื่อดัง พร้อมเสิร์ฟเมนูรักษ์โลกที่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น

Green Art นิทรรศการศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล เวิร์กชอปงานหัตถกรรม และการแสดงพื้นบ้าน

Green Learning บูธความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และกิจกรรมให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน

Green Society พื้นที่พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท้องถิ่น

Green Tourism เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในกระบี่ที่เน้นการลดคาร์บอน และการใช้บริการจากชุมชนโดยตรง

อย่างไรก็ตาม งาน Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 นี้ ททท. ตั้งใจให้การจัดงานดังกล่าวเป็นต้นแบบของ Carbon Neutral Event ในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในงานตกแต่ง ภาชนะอาหารและเครื่องดื่มการใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อลดระยะทางในการขนส่งการใช้พลังงานทดแทน ลดใช้พลังงานก๊าซหุงต้ม และมีการบริหารจัดการแยกขยะ

รวมถึงรับซื้อขยะจากการจัดงานเพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คำนวณและชดเชยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อขอการรับรองเป็นงาน Carbon Neutral Event อย่างถูกต้อง ดังนั้น Amazing Krabi Green Guide Fest 2025 จึงไม่ใช่แค่เทศกาลท่องเที่ยว แต่เป็นเวทีของการเปลี่ยนแปลง ที่จะนำกระบี่ก้าวไปข้างหน้าในฐานะเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ททท. คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน สร้างรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท